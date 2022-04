Boerenzoon groeide op onder ‘de taliban van Friesland’, maar werd een ruimdenkend man die de hele wereld zag

Evert Galama

‘Juncker, de vorige voorzitter van de Europese Commissie, heeft over een oom gezegd dat diens wereld niet verder reikte dan het volgende dorp waar hij woonde. En opeens brak de Eerste Wereldoorlog uit en stonden ze bijna aan het Duits-Russische front. Zo’n cultuurschok moet mijn vader ook hebben meegemaakt.’

Dat vermoedt Ysbrand, de oudste zoon van Evert Galama, die in 1915 werd geboren in een katholieke enclave te midden van orthodoxe protestanten in Friesland en dertig jaar later de hele wereld over vloog als steward bij de KLM.

De ‘taliban van Friesland’, noemde Galama later de clerus die voorschreef dat jongens en meisjes apart moesten zitten in school en kerk en meisjes niet mochten ‘bokkie springen’, want dan kropen hun rokken omhoog. ‘Altijd hel en verdoemenis preken. Altijd de rozenkrans die je moest bidden’, zei hij twee jaar geleden in een interview met NRC. Toen zijn moeder stierf, moest hij veertig weesgegroetjes bidden, anders zou ze ‘blijven hangen’ in het vagevuur. Ysbrand: ‘Of het ermee te maken heeft, weet ik niet, maar hij had weinig vertrouwen in het hiernamaals.’

Ongehuwde moeders

Vergevingsgezind en ruimdenkend noemt Ysbrand zijn vader. ‘In de jaren vijftig, zestig dwong de kerk ongehuwde moeders hun kind af te staan voor adoptie. Toen zo’n geval zich in zijn kennissenkring voordeed, heeft hij gezegd: nooit doen, houd je kind bij je. Dat is ook gebeurd.’

Galama overleefde als kind de Spaanse griep en maakte als hoogbejaarde de coronapandemie mee. De Spaanse griep eiste van 1918 tot 1921 wereldwijd vele tientallen miljoenen levens, onder wie de moeder van de toen 6 jaar oude Evert. Op zijn 100ste verloor hij het zicht in een oog als gevolg van een ongelukkige val. ‘Het heeft me honderd jaar goede diensten bewezen. Trouwens, het was toch mijn slechtste oog’, was zijn reactie. Ysbrand: ‘Hij klaagde nooit.’

Als boerenzoon geboren in Dedgum, kwam Galama op zijn 17de in Utrecht terecht toen zijn vader daar vertegenwoordiger werd voor een meelfabriek. Die was gestopt met de boerderij omdat hij geen droog brood meer verdiende door de crisis van de jaren dertig. Bovendien was er twee keer mond-en-klauwzeer uitgebroken.

Evert Galama werkte in hotels in Nederland en Engeland totdat hij in de oorlog in Duitsland tewerk zou worden gesteld. Dochter Sietske: ‘Hij is in Duitsland uit de trein gestapt, niemand zei iets, en is in Hagen in een hotel gaan werken. Toen dat door de Amerikanen werd platgebombardeerd, is hij teruggelopen naar Utrecht.’

Bejaardenhuis

Na de oorlog is Galama gaan vliegen. Hij trouwde met Liesbeth Schueler, ze kregen drie zonen en een dochter. Liesbeth overleed in 2016. Zijn laatste job was directeur van een bejaardenhuis. Ysbrand: ‘Daar had hij aan overgehouden dat hij daar in geen geval terecht moest komen.’

Tot zijn 100ste reed Galama in zijn auto van zijn woonplaats Bunnik naar familie in Friesland. Met fietsen stopte hij iets eerder. Drie maanden voor zijn overlijden deed hij nog te voet boodschappen bij de Appie, 300 meter van zijn huis. Sietske: ‘Hij bleef maar doorgaan. We dachten dat hij het eeuwige leven had. Eind februari zei hij: ik geloof dat ik maar eens dood moet gaan.’

Age is a matter of mind

If you don’t mind

It doesn’t matter

Deze spreuk, geborduurd door zijn vrouw, hing in zijn huiskamer.

Op 2 maart was Galama’s lichaam op en overleed hij thuis met zijn familie om zich heen. Hij werd 106 jaar. De begrafenis in Friesland werd een druk bezochte happening met veel drank. Sietske: ‘Ik weet zeker dat hij er graag bij was geweest. Hij was een familieman.’