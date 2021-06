Boegbeeld van kritiek op Feyenoord City is niet alleen supporter, maar ook een professional

Wie bij Marijke Mulder louter persoonlijke motieven vermoedt in haar strijd tegen Feyenoord City, schat haar verkeerd in. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Voor sommige Feyenoordsupporters is de Kuip de voetbaltempel waar ze op zondagmiddag de afgezakte kousen van Willem van Hanegem gedenken. Voor anderen biedt de stalen kolos, bouwjaar 1937, houvast in een voetbalwereld waarin spelers even makkelijk van club verwisselen als van kapsel. Maar voor Marijke Mulder (40) betekent het stadion nog zoveel meer. Voor haar is het de plek waar het leven even heel overzichtelijk is. Waar ze negentig minuten lang niet hoeft te denken aan de aangeboren afwijkingen van haar nu zevenjarige zoontje en de angstige momenten die ze als gescheiden moeder in het Sophia Kinderziekenhuis heeft doorgebracht. Waar de saamhorigheid onder de supporters haar altijd even optilt.

Voor Mulder is dat tegelijkertijd de belangrijkste drijfveer om nu al vier jaar de strijd aan te binden met de directies van Feyenoord en de Kuip, een stel projectontwikkelaars en een deel van de Rotterdamse politiek. Want als het aan hen ligt, speelt haar club vanaf 2025 in een gloednieuw stadion. Eentje met 63 duizend zitplaatsen, dat ook ruimte biedt aan evenementen en attracties en zal worden omringd door vierduizend nieuw te bouwen woningen. Totale kosten: anderhalf miljard euro, waarvan de gemeente Rotterdam 135 miljoen zal moeten bijdragen.

Financieel debacle

Mulder is fel tegen Feyenoord City, zoals het project is gedoopt, en groeide als snel uit tot boegbeeld van de vele Feyenoordsupporters die er hetzelfde over denken. Deze zaterdag zal ze als woordvoerder van het kritische supporterscollectief Stadion op Zuid opnieuw haar stem laten horen, tijdens de eerste van drie inspraakbijeenkomsten op het Rotterdamse stadhuis.

Maar wie louter persoonlijke motieven vermoedt, schat Mulder verkeerd in. Als eigenaar van een bedrijf dat grote bouwkundige projecten begeleidt, en onder meer betrokken was bij aanbestedingen voor Prorail en Rijkswaterstaat, bekijkt ze de plannen voor Feyenoord City ook met het oog van een professional. Haar oordeel: de business case, de financiering en de bouwkosten zijn stuk voor stuk te rooskleurig voorgesteld. Volgens Mulder stevent Rotterdam af op een financieel debacle, na al het schip in te zijn gegaan met de Hoekse Lijn en het Warmtebedrijf. Waar de voorstanders van het project rekenen op zoveel extra inkomsten voor Feyenoord, dat er eindelijk weer eens een spits van het niveau Ove Kindvall kan worden aangekocht, ziet Mulder haar geliefde club al afzinken in de Maas.

Daarin staat ze niet alleen. De Rotterdamse Rekenkamer publiceerde onlangs een vernietigend rapport over Feyenoord City. Ook de befaamde stedenbouwkundige Riek Bakker, aanvankelijk voorstander, uitte deze week grote bezwaren.

Hoewel Mulder in het verleden met haar bedrijf heeft meegedacht over een renovatie van de Kuip, is ze niet per se tegen een vertrek uit het stadion. Maar als er toch moet worden gebouwd, vindt ze, dan wel graag op basis van stevigere berekeningen en argumenten. Die 135 miljoen die de gemeente Rotterdam voor Feyenoord City zal moeten ophoesten, kunnen volgens haar wel nuttiger worden besteed. Aan de tachtigduizend Rotterdammers die onder de armoedegrens leven, bijvoorbeeld. Het steekt haar dat een deel van het college en de gemeenteraad genoegen lijkt te nemen met de wankele plannen van de bouwlobby, terwijl ze in het Sophia Kinderziekenhuis ouders tegenkwam die de grootste moeite moesten doen om een rolstoel voor hun kind vergoed te krijgen.

Grondig op het extreme af

En dus gaat ze het gevecht aan. Samen met haar geestverwanten van Stadion op Zuid pluist ze rapporten uit, schrijft ze opiniestukken, spreekt ze in bij raadsvergaderingen, mobiliseert ze medestanders, en stapte ze begin dit jaar zelfs naar de Raad van State.

Waar sommige leden van het supporterscollectief zich nog wel eens door hun clubliefde kunnen laten meeslepen, probeert Mulder steevast het constructieve geluid te vertolken. Daarmee bereik je meer dan met kritiek alleen, leerde ze in haar werk. De dertig woedende supporters die vorige week de directeur en huisjurist van Feyenoord thuis opzochten hoeven niet op haar begrip te rekenen. Zelf houdt ze het graag bij de inhoud. Mensen die met haar gewerkt hebben noemen haar ‘grondig’, op het extreme af.

Mulder betaalt wel een prijs voor haar strijd. Op sociale media werd ze de afgelopen jaren voortdurend zwart gemaakt door voorstanders van Feyenoord City. Ze zou liegen en bedriegen. Ze zou een vooruitgeschoven post zijn van een Rotterdamse miljonair die de Kuip wil laten renoveren. Ze zou niet eens weten wat buitenspel is. Onlangs besloot ze haar Twitteraccount te verwijderen, nadat sommigen haar een nepsupporter hadden genoemd omdat ze een belangrijke wedstrijd van Feyenoord had gemist. Dat laatste klopte. Ze had die middag weer eens met gierende banden haar zoontje naar de Eerste Hulp moeten brengen.

Toch zal Mulder niet zomaar opgeven. Daarvoor zit Feyenoord te diep, al sinds ze opgroeide in een streng christelijk gezin waarin voetbal als iets heidens werd beschouwd en ze stiekem plaatjes van John de Wolf in haar schoolagenda plakte. Zolang de plannen voor Feyenoord City niet van tafel zijn, zal ze zich vastklampen aan haar motto: Feyenoorder ben je voor het leven, bestuurder maar voor even.