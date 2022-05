Blonde Sien, kastelein van het Jordanese café Rooie Nelis, kon mensen lezen als een psycholoog

Sara Ruwaard-Blommers, beter bekend als Blonde Sien. Beeld ANP / Klaas Fopma

Een Jordanese bruine kroeg is een doorlopende voorstelling en Sara Ruwaard-Blommers, beter bekend als Blonde Sien, stond er 82 jaar op het toneel. In café Rooie Nelis in de Amsterdamse Laurierstraat groeide ze omringd door wanden vol foto’s uit haar leven uit tot ‘tegelijkertijd suppoost en directrice in haar eigen levend museum’, zoals stamgast Karel Eykman haar beschrijft in De kies van Rooie Nelis en nog meer verhalen van Blonde Sien.

Rooie Nelis was de bijnaam van haar vader, haar moeder was Rooie Sien. Blonde Sien werd in 1927 in Amsterdam geboren. Rooie Nelis werkte in de kolenhaven, maar verdiende te weinig. Daarom begon haar moeder in 1937 het café, met spaargeld en een lening van 750 gulden. Blonde Sien belandde op haar dertiende achter de bar.

Het café ging in die tijd zeven dagen per week om 6 uur ’s ochtends open. Rooie en Blonde Sien deden bijna alles, schrijft Eykman, omdat Rooie Nelis aan een ontsteking van de bloedvaten leed. Bij gebrek aan medicijnen dronk hij tot hij alcoholist was. Als hij naar een bokswedstrijd ging of op een uitstapje met het café, moest Blonde Sien mee van haar moeder ‘om erop te letten dat het niet uit de hand zou lopen’. Toch waren ze erg op elkaar gesteld.

Koning en koningin

In 1944 werd Blonde Sien zwanger van een jongeman op wie ze verliefd was geworden. Ze moesten trouwen, maar hij werd al snel door de Duitsers opgepakt en in de paniek rondom Dolle Dinsdag doodgeschoten. In 1956 kreeg ze verkering met Gerrit Blommers, een jongen uit de Jordaan die om zijn bos haar Zwarte Gerrit werd genoemd. Na 32 jaar zouden ze alsnog trouwen. Ze woonden boven het café en konden, tot vermaak van hun clientèle, bloemrijk bekvechten. ‘Twee schattige mensen’, zegt volkszanger Davey Bindervoet, die als kind al in Rooie Nelis kwam en er later regelmatig bijsprong achter de bar. ‘Samen de koning en koningin van het café en los van elkaar heel anders.’

Schrijver Eli Asser kwam ook vaak in Rooie Nelis. Het café zou de inspiratie worden voor zijn populaire tv-serie ’t Schaep met de vijf pooten, Blonde Sien speelde mee als figurant. Ook de latere premier Jan-Peter Balkenende kwam er, het was de stamkroeg van zijn studentendispuut P.A.S.C.A.L., waarvan Blonde Sien erelid zou worden. Beatrix dronk een keer koffie in Rooie Nelis.

Typerende kastelein

Na het overlijden van haar moeder in 1996 nam Blonde Sien het café over. ‘Zodra iemand het café binnenkwam, had ze in de gaten wat voor persoon dat was’, zegt Davey Bindervoet. ‘Ze kon mensen lezen als een psycholoog en gaf vervolgens als een entertainer de behandeling die bij hen paste. Dat soort kasteleins zijn typerend voor een Jordanese kroeg, maar ze sterven wel uit.’

Blonde Sien zat aan de toog tot in 2019, toen haar gezondheid en die van Zwarte Gerrit het niet meer toelieten het café open te houden. Zwarte Gerrit overleed een paar maanden later. Blonde Sien bracht haar laatste jaren door in een verzorgingstehuis in Egmond aan Zee, waar ze op 10 april, 94 jaar oud, overleed.

Ze laat twee kinderen en een reeks (achter)kleinkinderen achter. Volgens De Telegraaf is er onenigheid over de erfenis. Een kwestie van miljoenen, omdat het niet alleen om het café gaat, maar ook enkele aanpalende panden. ‘Ik begrijp niet dat er niet een soort stichting komt om dit café te behouden’, zegt Davey Bindervoet. ‘Straks gaat het weer naar een yup die alles opkoopt.’