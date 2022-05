Blijkbaar is het voor prins Harry niet vanzelfsprekend dat je het te gek vindt om een dochter te hebben

Omdat wij deze zomer naar Californië gaan, verdiep ik me in de vraag: wat dragen de mensen daar? Dan kan ik de juiste kleren in mijn koffer stoppen. Mijn ervaring is namelijk dat ik me, twee minuten na aankomst, precies zo wil kleden als de lokale bevolking.

Dat zou kunnen voortkomen uit twee verlangens: overal bij willen horen of overal acuut door geïnspireerd raken. Ik hoop dat het een combinatie is.

Ik herinner me mijn eerste keer in New York, toen ik op mijn eerste dag, wazig van de jetlag, koortsachtig op zoek ging naar zwarte slippers met platformzolen omdat bleek dat heel New York daarop rondstampte.

Nu blijkt dat iedereen in Californië permanent gekleed is in sportkleding, wat me goed uitkomt. Sportkleding zit lekker en kreukelt niet. Bovendien kun je erin sporten.

Overal pik ik hints op over de Californische stijl. In een stuk over het nieuwe duurzame reisbureau van Prins Harry stuitte ik op de zin dat hij bij de lancering ‘de typische Californië-outfit’ droeg: een T-shirt met de tekst Girl Dad, trainingsbroek, gympen, pet, witte oortjes.

Even over dat T-shirt met Girl Dad. Ik weet niet wat ik daarvan moet vinden. Het komt voort uit de beweging die Kobe Bryant begon toen mensen alsmaar zeiden dat hij een jongen moest krijgen om zijn grootsheid voort te zetten. Hij had vier dochters en was daar reuze blij mee, vertelde hij in interviews. Na zijn dood kwam er een Girl Dad-ding op gang, culminerend in T-shirts en nummerborden met die tekst.

Ik vind het lief dat je trots bent op je dochter. Het is een soort vaderlijk feminisme. Ik ben trots op mijn dochter, dus ik ben trots op alle vrouwen/-tjes. Zoiets. Maar ergens voelt het als een spontane ontkenning. Blijkbaar is het voor Harry niet vanzelfsprekend dat je het te gek vindt om een dochter te hebben, dus moet hij het benadrukken met een T-shirt. En voor al die andere mannen met shirts en nummerborden is dat ook zo.

Én het is how can I make this about me. Je dochter is gevormd in de buik van je vrouw, daar heeft verder niemand specifiek aan geboetseerd. Er is gewoon een mensje ontstaan, en dat mensje was een vrouwtje. Dan moet jij weer gaan lopen pronken met het feit dat je geheel willekeurig een vrouw hebt verwekt. En zou het niet om de girls moeten gaan? En niet om, alweer, hun dads? Hallo, patriarchaat via woke T-shirt!

Er is dus van alles mis met dat shirt. Toch vind ik goeiig, want ik heb een zwak voor dochters. En vaders. En moeders. En zonen. Ik denk dat ik het zelf ga dragen, op mijn reis. Dan kan het juist weer wel.