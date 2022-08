Het zeer kleine groepje ouders dat ervoor koos om hun vierjarige te isoleren op een Forumschool op een geheime locatie, wil volgens FVD-kamerlid Ralf Dekker gewoon ‘een school waar hun kinderen optimistisch vandaan komen’. Immers: ‘In het mainstream onderwijs komen veel kinderen pessimistisch thuis: over het klimaat, over de toekomst van de wereld, etcetera.’

Blije kindergezichtjes, wie wil het niet? Het moet haast wel betekenen dat de initiatiefnemers (ook Pepijn ‘tribunalen’ van Houwelingen zit in het bestuur) hun eigen diep-pessimistische ideeën buiten de schoolmuren zullen houden. Want of je nou gelooft in de ‘great reset’ van een schimmige elite die de wereldbevolking controleert en niet vies is van een satanisch ritueeltje op z’n tijd, of dat je het geschifte kopkolder vindt, we zijn het er vast over eens dat het een doodeng verhaal is, volkomen ongeschikt voor jonge kindjes.

Ik hoop maar dat ze gewoon een leuk herfststukje gaan maken. Begin september kan dat tegenwoordig prima.