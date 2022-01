‘Bijzonder: vroeger werd hier zoiets destructiefs gemaakt, nu iets heel moois’

Tony Tonnaer Beeld Jordi Huisman

Wie? Tony Tonnaer (53). Wat doet hij? Hij is de oprichter van denimmerk Kings of Indigo (KOI). Waar zijn we? In Het Hem in Zaandam, museum voor eigentijdse kunst.

Waar zijn we?

‘We zijn in Het Hem, een museum waar je hedendaagse kunst kunt bekijken. Het pand, een soort loods, ligt aan het water. Het is zó lang, het lijkt bijna eindeloos.

‘Door de hoge ramen valt het licht prachtig naar binnen. De balken aan de buitenkant leveren een mooi schaduwspel op. Verder hou ik van de grote stalen elementen van het gebouw, zoals de schuifdeuren en de oude metalen lift. Ondanks de kille materialen heerst er binnen toch een warme sfeer door de natuurlijke, zachte kleuren van de meubels.’

Wat vind je interessant aan dit gebouw?

‘Het was oorspronkelijk een munitiefabriek. Dat vind ik het bijzonderste: op een plek waar vroeger zoiets destructiefs werd gemaakt, wordt nu iets heel moois gecreëerd. Het Hem is voor mij een plek waar mijn creativiteit gaat stromen.’

Waardoor voel je je nog meer geïnspireerd?

‘Door reizen naar Japan en Amerika. Mijn mond viel open door de aandacht die Japanners steken in wat ze maken. Al bestel je maar een bakje rijst, dan komt daar een heel circus aan verzorging bij kijken: van een stijlvol dienblad tot een mooi bord met een bloemetje.

‘In Amerika ben ik fan van het gebied rond Los Angeles. Het mooiste vind ik om daar met de auto in the middle of nowhere te rijden en te slapen in een motel langs de weg. Dan kom je langs slapende stadjes zoals in de Tarantino-films.’

Hoe komt die inspiratie terug in jouw kledingsmaak?

‘Bijvoorbeeld in een jas die een mix is tussen een kimono en een spijkerjas. En net als veel Japanners hou ik van wijde kleding, dat zit lekker. Daarbij komt dat een grote man in een strakke broek geen feest is om te zien.’

Welk kledingstuk of accessoire is jou het meest dierbaar?

‘Dat is mijn horloge, een Rolex Submariner, die mijn vader kocht als troost toen mijn moeder hem in 1974 verliet voor een vrouw. Sinds hij is overleden dragen mijn broer en ik hem om en om, steeds een half jaar. De rest van het jaar draag ik een Omega Speedmaster, het horloge dat Neil Armstrong en Buzz Aldrin droegen tijdens hun historische vlucht naar de maan.’

Wat is thuis jouw favoriete plek?

‘Het liefst zit ik in mijn donkerbruine vlinderstoel van Jorge Ferrari Hardoy met schapenvacht. Daaromheen zitten speakers die verbonden zijn met een draaitafel. In die stoel luister ik naar muziek van Caribou of James Blake, het liefst met een een glas whisky. Dat doe ik wel pas als mijn kinderen, Tobias (9) en Jessie (6), naar bed zijn; zulke muziek is geen achtergrondmuziek, je moet er écht goed naar luisteren.’

Voor werk houd je je bezig met duurzame mode. Is duurzaamheid ook een vereiste voor jouw meubels?

‘Als ik iets koop, kies ik iets waar ik lang plezier van ga hebben. Zo spaar ik liever voor mooie borden dan dat ik ze koop bij de Hema.

‘Ik val vaak voor designmeubelen, het mooie daarbij is dat je die makkelijk kunt doorverkopen. Laatst verkocht ik een Colombo-stoel voor dezelfde prijs als waarvoor ik hem kocht, en dat terwijl ik er wel vijftien jaar op heb gezeten.’

Details

Blauw

‘‘Papa draag altijd blauw’, zeggen mijn kinderen steeds. Het liefst draag ik kleding in het diep donkerblauw, indigo. Het mooie daaraan is dat je het ziet veranderen: deze blouse was tien jaar geleden nog veel donkerder. Ik ben zelfs getrouwd in een indigo pak.’

Jeans

‘Jeans leven met je mee: in de zakken zie je de vorm van mijn telefoon, aan de achterkant zie je een afdruk van mijn fietszadel en de zoom aan de onderkant is donkerder, die rol ik vaak op.’

Schoenen

‘Deze schoenen zijn van een samenwerking tussen Nike en het Japanse Sacai. Sacai heeft de sneaker van Nike omgetoverd tot een absurd overdadige versie: alles, van logo tot zool, is dubbel.’

Beeld Jordi Huisman

Trends

‘Ik heb een aversie tegen massatrends. Iedereen wordt natuurlijk beïnvloed door wat anderen aanhebben, don’t get me wrong: zo origineel als Bas Kosters ben ik niet. Toch ben ik er gevoelig voor: als iedereen iets aanheeft dan koop ik het niet, ook al vind ik het mooi.’

Riem

‘Deze riem is van Blue Blue Japan. Ik was stomverbaasd toen ik in Tokio de winkel van dit merk binnenliep: alle kleding was in een andere tint indigo. En de grootste prijs was dat ik álles paste: het is de enige Japanse winkel die mijn maat heeft.’

Beeld Jordi Huisman

Jas

‘Meestal draag ik dezelfde basisoutfit – een spijkerbroek, met een wit of denim T-shirt en sneakers – maar wél altijd met een andere jas. Een regenjas, een puffer of een bodywarmer: het kan je outfit net een andere look geven.’

Smaak

‘Binnen drie seconden weet ik of ik een kledingstuk wil hebben. Ik ben niet iemand die doelbewust gaat winkelen, meestal loop ik ergens tegenaan. Dan denk ik: this has my name written all over it. En als ik het dan ook nog pas, is dat geweldig.’

Horloge

‘Dit is de Rolex die mijn vader kocht als troost toen mijn moeder hem verliet voor een vrouw.’