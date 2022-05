Bijna niets creëert zo veel saamhorigheid als een verrassingsfeest

Er is weinig wat ik leuker vind, besefte ik toen ik met een groep fluisterende mensen achter een deur stond in afwachting van de nietsvermoedende hoofdpersoon van een verrassingsfeest, dan met een groep fluisterende mensen achter een deur staan in afwachting van de nietsvermoedende hoofdpersoon van een verrassingsfeest.

Het was het eerste verrassingsfeest dat ik sinds corona bijwoonde, en zoals alles wat weer voor het eerst voorbijkomt was het daarom extra leuk. Nu had ik voor corona ook niet wekelijks een verrassingsfeest – dat maakt verrassingsfeesten ook fijn. Ze komen niet al te vaak voorbij.

Het gedoe van tevoren, de geheime apps met codewoorden, en dan op de dag zelf: bij elkaar komen in een zaal ergens, de laatste mensen die met een rood hoofd en zweet nog komen binnenrennen want iedereen moest er vóór 10 over 5 zijn en het is nu 11 over 5. Dan: het fluisteren achter de deur, een paar kinderen fluisteren te hard en dan zegt iedereen heel vinnig ssssjt, er valt een flesje om met veel gerinkel, de kinderen krijgen zachtjes ruzie over de verdeling van de te gooien serpentine, iedereen wordt ongedurig want het is nu al 19 over 5, ‘Roepen we nou eigenlijk ‘surprise’ of iets anders?’, sommige mensen beginnen door de spleet van de gordijnen te kijken waarover we allemaal hadden afgesproken dat ze écht strak dichtgehouden zouden worden, de sfeer wordt giechelig, een onverschrokken gast loopt al naar de bar om een drankje te halen, weer allemaal ssssjt zeggen, degene die haar telefoon met lopende camera op de deur had gericht, zet hem toch maar weer uit.

En net op dat moment kwam bij ons de hoofdpersoon binnen. Ze dacht dat ze per ongeluk een verrassingsfeest voor iemand anders was binnengelopen en trok zich een seconde terug, want ze was ook helemaal niet jarig, in heinde of verre niet, dus ze kon deze informatie niet zo gauw verwerken.

Daarna was er geklets, zang, bittergarnituur, Ik wil dansen en een spontaan georganiseerde pot Annemaria Koekoek. En we hadden dat samenzweerderige, lacherige moment achter de rug, dat moment dat meestal wel twintig minuten duurt, van afwachten en weten dat je keihard surprise mag roepen.

Bijna niets creëert zo veel saamhorigheid als met zijn allen achter die deur staan. Eigenlijk zou je, filosofeerde ik, gelukkig niet hardop, met de hele wereld aanhoudend moeten verkeren in een verrassingsfeest dat bijna begint. Dan zou er vrede op aarde zijn, een gemeenschappelijke missie, en ontzettend veel onuitgerolde serpentine. En iedereen zou altijd op opgetogen, maar heel gedempte toon met elkaar praten.