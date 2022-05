‘Bijna elke week verschuif ik de meubels in mijn kamer’

Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar en met wie woon je?

‘In Wassenaar, met mama Joyce (50), papa Bart (52), broer Max (14) en hamster Toto (1).’

Waarom heet je hamster Toto?

‘Toto heeft wel twintig namen gehad, maar uiteindelijk heb ik de naam Toto verzonnen en deze niet meer veranderd. Ik wil ook een hond, een kat, een cavia, konijnen en kippen. Vooral kippen, want die zijn grappig om mee te spelen. En als ik dan ga bakken en de eieren raken op, hoef ik nooit meer naar de Albert Heijn.’

Waar ben je goed in?

‘De achteruitsalto. Die heb ik geleerd op turnen, net als verschillende sprongen en trucs. Soms zijn ze makkelijk, soms moeilijk. De achteruitsalto kan ik nog niet vanaf de grond, maar wel vanaf de balk of op een springkussen.’

Speel je liever buiten of binnen?

‘Het liefst speel ik buiten. Ik heb een trampoline in de achtertuin waar ik graag met mijn vriendinnen op spring. Soms ga ik naar het grasveldje in de buurt, waar schommels staan, of naar de speeltuin. Alleen als het regent speel ik binnen. Dan ga ik een film kijken, zoals Cinderella of Encanto. Eigenlijk wil ik Turning Red nog zien, maar ik heb geen Disney+ meer.’

Wat doe je vaak?

‘De meubels en spullen in mijn kamer verschuiven. Dat doe ik bijna elke week. Ik vind het leuk om te brainstormen over de inrichting van mijn kamer. Door alles een keertje op een andere plek te zetten, kan ik kijken wat ik het fijnste vind. Mijn muur blijft wel altijd hetzelfde. Die is grijs: een lichte kleur, omdat het anders te donker wordt in mijn kamer. Mijn lievelingskleur is groen, maar met een groene muur heb ik allemaal spullen die er niet bij passen. Ik heb ook een spel op de iPad waarmee je huizen kan ontwerpen. In plaats van een kamer, heb ik dan een heel huis om in te richten. Ik kan zelfs een familie maken die in het huis gaat wonen.’

Als je zou mogen kiezen, blijf je dan op aarde wonen of ga je naar een andere planeet?

‘Ik zou op aarde blijven wonen, omdat ik dan geen gek pak aan hoef met een zware helm. Een keer op vakantie naar Mars of de maan lijkt mij wel leuk. Het is grappig om eventjes in de ruimte te zweven.’

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?

‘Ik wil blijven turnen. Dan ben ik 20 en ben ik aan het studeren om architect te worden. Ik ontwerp tegen die tijd voor zowel in het huis als buiten en vind dat ook nog steeds leuk om te doen.’