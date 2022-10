Bijgelovig is Van Gaal ook al niet. Prijzenswaardig. Zelf ben ik een afklopper op onbewerkt hout

Ik ben een Van Gaal-fan. Nog nooit heb ik de bondscoach iets horen zeggen wat ik onverstandig vond, of raar. Laat staan zelfingenomen. Ook kan hij zichzelf veranderen, shape shiften zegt de Engelsman, in een levende haan die even wat op en neer rent voor de dug-out, en dan, plof, weer terug verandert in Louis van Gaal. Ik heb dit met eigen ogen aanschouwd op televisie. Knap. En handig.

‘Dat snap ik wel, ja’, zegt Jet, ‘dat jij dat allemaal zo ervaart.’

Zwijgend tuur ik haar een tijdje aan. Is dit nou een compliment, of niet?

En wat blijkt nu, bijgelovig is Van Gaal ook al niet. Prijzenswaardig. Zelf ben ik namelijk een afklopper op onbewerkt hout. Dat Louis geen afklopper is, maak ik op uit zijn aantrekken van de heer Peter Murphy uit Uden, de volleybalcoach met ideeën over het nemen van strafschoppen. Ik vertrouw Louis blind, hij mag van mij premier worden, maar ik schrok wel bij het horen van zowel voor- als achternaam van deze Raspoetinachtige figuur, te weten dus ‘Peter’ en ‘Murphy’, wat mij voor Oranje omineuzer lijkt dan ‘Greet’ en ‘Hofmans.’

Laat ik maar beginnen met ‘Peter’, ik hak zelf met dat bijltje, Jet hier vindt Peter de sufste jongensnaam die ze kent, terwijl ze Pieter, de naam van haar vader, juist ‘superleuk’ vindt.

‘Klopt.’

Gaat het nu niet over. Waaraan ik bij een volleyballende penalty-psychiater die ‘Peter’ heet denk, is het ‘Peter Principle’, een verbijsterende managementwet die me ooit is uitgelegd door Wim Dik, de ouwe baas van KPN.

‘En staatssecretaris.’

Heel lang haar aanstaren. Dan, breed glimlachend: ‘En staatssecretaris, ja.’

Het Peter Principle behelst dat iemands eindfunctie altijd net te hoog gegrepen is, vertelde Dik me toen ik hem veel te laat, echt uren, het was bijna nacht, zat te interviewen. Gold niet voor Wim zelf natuurlijk, anders was hij wel minister geworden. Schrijf maar op.

Dik speelt overigens een sleutelrol in deze column, want ik was naar hem toe gereisd voor UT-Nieuws, in opdracht van B. Groenman dus, mijn ouwe chef, die ook P. Murphy had kunnen heten, makkelijk zelfs. De Dikster bleek helemaal in Vught te wonen, terwijl wij een Enschedees krantje maakten, waardoor het een speciale operatie werd, helemaal naar Brabant, sjonge, daar ging ik, tjokvol instructies van de grote Groenman. En zie, hier komt Murphy in het spel, de echte Murphy, de pechgoeroe met zijn pechwetten, want toen mijn trein in Deventer was, wilde ik Groenman sms’en dat alles pico bello verliep, maar in de trein had ik geen bereik, dus stapte ik snel even uit, en toen ik op het perron op ‘send’ stond te duwen, reed dat wrak alweer weg.

Ik ging te laat bij Wim Dik komen. Behalve als ik in Uden een taxi naar Wims villa nam. Zo gezegd, zo ge-diggy-daan. (Extince, Viervoeters aka Afgelopen donderdag. Een meesterwerk.)

In Uden sprong ik een taxi. ‘Maestro,’ zei ik, ‘Wim Dikstraat 4 – haast!’ Geen reactie. Ik: ‘Snel, baas!’ (Als ik hyperfocus heb, word ik zo.) Volgens de man bestond de straat die ik noemde (echte adres ben ik vergeten) niet. ‘Lul niet!,’ schreeuwde ik, ‘karren!’ Ik maakte karbewegingen, op en neer. Maar nee, we gingen niet karren, want we stonden in Uden. De straat die ik zocht was in Vught. Daar woonde Wim. Het is echt waar. Shape-shifting 2.0. Maar nog erger is: 1. Peter Murphy woont in Uden. 2. Volgens het Peter Principle moet hij volleybalcoach blijven. En 3. Als Murphy ergens toeslaat, dan is het wel tijdens strafschoppen, waar of niet.