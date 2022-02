Bij zijn tachtigste verjaardag wordt Joop van den Ende psychologisch geduid in een tv-portret

Volle Zalen | Joop van den Ende en Cornald Maas Beeld Avro Tros

Altijd een outcast geweest. Altijd moeten vechten tegen een minderwaardigheidscomplex. Er nooit echt bij gehoord. En toch de belangrijkste tv- en theaterproducent van Nederland geworden. Dat is het beeld dat overheerst in een speciale aflevering van Volle Zalen, waarmee de 80ste verjaardag van Joop van den Ende luister wordt bijgezet. Het tv-programma is een hommage aan de man die opgroeide in een eenvoudig Amsterdams gezin, als 13-jarige door de magie van het theater werd aangeraakt, en uitgroeide tot producent, miljardair en mecenas.

Qua journalistieke aanpak koos presentator Cornald Maas vooral voor psychologische duiding, niet voor kritische vragen over bijvoorbeeld het commerciële tv-amusement en de verkoop van Endemol waarmee Van den Ende rijk is geworden. Het gaat ook niet over zijn nogal onverwachte vertrek bij Stage Entertainment en de breuk met zijn opvolger, Albert Verlinde. Wel vernemen we dat Van den Ende door de coronacrisis depressief thuis zat, en zich verlamd voelde. Ook zijn vrouw Janine zag dat, en werd er verdrietig van. ‘Wat vond je er verdrietig aan?’, vraagt Maas. Tranen.

Joop en Janine, een hechte twee-eenheid, dat blijkt in de hele documentaire, waarin ook hun kinderen Iris en Vincent aan het woord komen. In die zin zou ‘Portret van een geslaagde familie’ de ondertitel kunnen zijn. Wat dochter Iris betreft: zij is intussen de baas van MediaLane, het bedrijf dat naast succesvolle televisie nu ook theater maakt. Van den Ende is daar adviseur. Sterker nog: toen Iris tijdens het produceren van de musical Diana & Zonen met zwangerschapsverlof ging, nam vader Joop de klus met alle soorten van genoegen over. ‘Papa geniet’, aldus Iris. De mare dat Van den Ende zich altijd met alles in zijn bedrijf tot in detail bemoeit, wordt goed zichtbaar. Persfoto’s, kostuums, de rolopvatting van Freek Bartels, het geluid, de regie - alles en iedereen krijgt met hem te maken: ‘Ik ruik onkunde.’

Maas en zijn team filmden hun hoofdpersoon thuis in de Gooise villa en in zijn kantoor aan de Zuidas, waar een indrukwekkende prijzenkast staat en ook de VandenEnde Foundation zetelt. Het kantoor met 24 mensen oogt als een chic advocatenkantoor. Thuis in de boekenkast vooral kunstboeken en biografieën van Bob Marley, Nelson Mandela en John de Mol. Twee pipistrello-lampen en fraai glas- en aardewerk zorgen voor smaakvolle klasse.

Volle Zalen begint met beelden van de première van Diana & Zonen in het eigen DeLaMar Theater en eindigt daar ook. We zien de producent mijmeren over zijn erfenis (theater mogelijk maken voor de gewone man en een breder publiek), terwijl hij door de gangen loopt die behangen zijn met theateraffiches uit een rijk verleden. Eigenlijk is dit zijn derde en misschien wel belangrijkste huis: het theater.