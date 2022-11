Bij mij dringt de vraag zich op: zijn de bouwers en bouwvakkers nog steeds zo dol op de boeren?

Nu de rechter alle vrijstellingsgeitenpaadjes voor stikstof heeft afgesloten, dreigen er allemaal grote bouwprojecten tot stilstand te komen en dringt zich de vraag op, bij mij wel: zijn de bouwers en bouwvakkers nog steeds zo dol op de boeren? Of zullen ze zeggen: jullie maken alle stikstofruimte op, zodat wij niks meer kunnen. Hou daarmee op! Denk aan ons inkomen. Geef onze kinderen een toekomst!

Laatst schreef ik over mijn weerzin tegen omgekeerde vlaggen. Zelden kreeg ik zoveel reacties, alleen op Twitter al tweeduizend, perfect gescheiden. Duizend hadden me het liefst gevraagd rechtop te gaan staan om me een vlaggetje op te spelden – Jij zegt wat wij niet durven. De andere duizend, vlaggenstok in de hand, zagen me veel liever even vooroverbuigen. Zodat het resultaat van de column precies nul was, of ik moest de kloof eigenhandig nog wat dieper hebben uitgegraven.

Eén boer schreef: Wij zijn in verzet. En Peter verzet zich tegen ons. Dat is verzet tegen het verzet, wat betekent dat hij een NSB’er is. Ik wilde schrijven: tegen wie of wat zijn jullie dan in verzet, de democratische rechtsstaat? Want dat is geen verzet, hoor – de NSB had ook moeite met het verschil. Maar ik reageer niet meer, je trekt er alleen de hordes maar mee aan en thuis zeggen ze ook: schrijf wat je wil, maar liever geen wappies aan de deur.

Ook Sywert van Lienden had kritiek op de column – wonderlijk eigenlijk, dat iemand die de boel zo erbarmelijk heeft belazerd, kan denken dat hij anderen de maat kan nemen. Laatst waarschuwde hij ook al voor de ik-samenleving. Want daar is-ie tegen, egoïsme. De maatschappij bestelen én je sterk maken voor eerlijk delen – dat is de gemeenschapszin van een kinderlokker die pleit voor gratis toegankelijke zwembaden voor de jongsten.

Ogenschijnlijk heeft Mark Rutte een enigszins vergelijkbare persoonlijkheidsstructuur – een beetje gespleten moet je wel zijn om te waarschuwen voor de gevolgen van stikstof voor natuur en klimaat en iedereen tegelijkertijd uitgebreid te laten uitstoten, zoveel men wil. Van Lienden steelt het heden van de zieken, de premier de toekomst van allemaal – misschien kunnen ze een psycholoog delen, al lijkt herstel me voorlopig nog wat illusoir.

Nu is iedereen boos en zal er onderling moeten worden gevochten om de laatst beschikbare stikstofruimte, zoals we onderling ook hebben moeten vechten om de laatst beschikbare ic-bedden, en er onderling moet wordt gevochten om de laatst beschikbare opvangplekken voor asielzoekers en de laatst beschikbare sociale huurwoningen.

Gaan de bouwers de strijd aan met de boeren? Zullen ze roepen: wij bouwen tenminste in eigen land, jullie produceren alleen maar voor het buitenland! Of zullen de boeren dan roepen: Die huizen die jullie bouwen, daar komen alleen maar buitenlanders in!

Ik hoop op boze bouwers. Heel boos. Woedend. Dat ze uit pure kolere de vlag nóg een keer omdraaien. Zo. Die zit. Kom hier nog maar eens tegen in het verzet.