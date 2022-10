Bij het Homomonument op de Westermarkt stuit ik op een silent disco

Vers terug van weggeweest is het altijd weer afwachten hoe de hectische thuishaven me op de maag valt. Bij het Homomonument op de Westermarkt stuit ik op de silent disco die daar elke zondag wordt gehouden. Een stuk of dertig mensen met koptelefoons op staan gelukzalig te dansen op de marmeren roze driehoek met de prachtige regel van Jacob Israël de Haan: ‘Naar vriendschap zulk een mateloos verlangen’.

Het is de geluidloosheid die het hem doet. Haal de muziek weg, en je bekijkt het fenomeen dat wij ‘dansen’ noemen met andere ogen. Een eigenaardig gebruik, zoveel is zeker. Sommigen kunnen het, anderen niet zo goed. Altijd is er sprake van individuele expressie, niemand danst hetzelfde. Aanleg lijkt weinig effect te hebben op het grote plezier dat eraan wordt beleefd.

Dertig euforische gezichten, en dan piepte er ook nog een streepje herfstzon langs de Westertoren, dat de roze driehoek even in lichterlaaie zette.