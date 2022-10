Bij het enthousiast zwaaien naar haar onderdanen plachten Juliana’s armen gezellig mee te zwabberen

‘Wil je mee naar de Juliana-tentoonstelling?’, vroeg mijn broer. Nou en of! Koningshuizen zijn belachelijk, duur en oneerlijk, maar we hébben er nu eenmaal een, dus we moeten de boter eruit braden, anders is het zonde.

Bovendien is Juliana de koningin van mijn jeugd, toen ik nog ontvankelijk was voor gouden koetsen en hermelijnen mantels. Ik vond het heel oneerbiedig als mijn vader haar een ‘taart’ noemde, wat hij geregeld deed. Mijn moeder durfde niet zo ver te gaan, maar vond wel dat onze vorstin geen mouwloze jurken moest dragen omdat ‘haar bovenarmen daar te dik voor waren’.

Nu waren haar jurken inderdaad vaak mouwloos, en haar bovenarmen inderdaad aan de royale kant. Bij het enthousiast zwaaien naar haar onderdanen plachten die armen gezellig mee te zwabberen. Slappe, dikke damesbovenarmen heten dan ook in de volksmond nog steeds ‘Juliaantjes’.

Ik heb ze zelf ook, maar lang niet zo erg als zij, want ik sjouw mijn eigen boodschappen. Meteen moest ik denken aan de Fred Haché Show, een creatie van Wim T. Schippers in de jaren zeventig. Daarin zat een actrice, die sprekend op Juliana leek, spruitjes schoon te maken in een chique salon. Er kwamen Kamervragen van.

De tentoonstelling, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, was fantastisch. Er hingen en stonden, tussen de obligate, door Papoea’s gebatikte wandkleden door, overal de heerlijkste artefacten; door Wilhelmina gebreide kinderhandschoentjes (hier en daar had de koningin-moeder een schattig steekje laten vallen, zag ik door mijn lorgnet) auto’s rechtstreeks uit Kuifje, foto’s van Juliana aan het studententoneel, (verkleed als indiaan, met vlechten!), Juliana op een punk-poster uit de jaren tachtig (‘Galerie Anus’) en een koningsblauwe kinderwagen die bestand was tegen gifgasaanvallen, uit 1940. Beatrix zelve heeft er nog in liggen trappelen.

Het fijnste waren de spulletjes die Juliana als kind bezat. Die mini-koetsjes, in de vorm van een zwaan, respectievelijk een Garuda! Hare Majesteits leesplankje, met gouden filigrain omlijst! En kijk! ‘Haar eerste sceptertje!’, riepen mijn broer en ik vertederd uit. De scepter was van bewerkt goud, bezet met diamanten, en precies op maat voor een kind van 2. Toen oefende ze dus al met regeren!

‘Dat is een rammelaar, hoor’, sprak een vrouw naast ons. Ja, je hebt ook altijd mensen die de boel voor anderen verpesten, maar gelukkig was er méér moois te zien. Haar vlinderbrillen! Hare Majesteit in galajurk, met een sigaret tussen haar gehandschoende vingers! Haar favoriete bontjasje, zo kek en knus! Precies mijn maat, zag ik hebberig. Maar ja, daar was indertijd een hele reeks nertsen voor omgebracht. Zoiets kán echt niet meer.

Net als koningshuizen, eigenlijk.