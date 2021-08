Bij het eerste tankstation op vaderlandse bodem kocht ik een lauwe gehaktstaaf

Bij het bestrijden van de post-vakantieblues is het belangrijk de pleister er in één keer af te trekken. Pak het eerste tankstation op vaderlandse bodem, koop daar een lauwe gehaktstaaf en een Telegraaf, en stem tijdens de laatste kilometers de autoradio af op een zender waar regelmatig de zin ‘we hebben een beller’ voorbijkomt. Zeg dan hardop: nee, deze mensen zijn niet stompzinniger dan bellers in het buitenland, ik versta ze gewoon beter. Het is de beste strategie, omdat hierna alles meevalt.

Wat helaas ook kan gebeuren: genoemd pompstation bereiken met hoge nood. Confrontatie met betaaltoiletten die je pinpas weigeren. Geen muntjes voorhanden hebben. Toch maar over het hekje klauteren. Constateren dat alle heren-wc’s ‘buiten gebruik’ zijn. Optie ‘kakken in urinoir’ verwerpen. Op een drafje naar de dames.

Als je vervolgens, met de broek op de enkels, de verwensingen van enkele bruinverbrande landgenoten ondergaat, bijt dan even hard in je hand.