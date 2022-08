Bij elke instagrampost die ik verwijderde, brak mijn hart een beetje

Oude instagramposts die ik de afgelopen dagen heb verwijderd: een oproep voor mensen die eventueel in ons huis wilden wonen terwijl wij in het buitenland verbleven; een screenshot van een artikel over een holistische kapper; een screenshot van een datingapp voor veganisten; een foto van Dwayne ‘The Rock’ Johnson met Pamela Anderson; een foto van Dwayne ‘The Rock’ Johnson met David Hasselhoff; een foto van een kopje espresso. Maar toch vooral heel veel foto’s en filmpjes van mijn kinderen. Ongeveer allemaal.

Ik heb nu te vaak gelezen dat het beter is helemaal geen beeldmateriaal van je kinderen te delen op sociale media. ‘Elke keer dat je een foto digitaal deelt op sociale media, moet je ervan uitgaan dat je de controle erover verliest’, zegt Leah Plunkett bijvoorbeeld in de podcast Reset. Plunkett is jurist, moeder en auteur van het boek Sharenthood, waarin ze waarschuwt voor de risico’s van het online delen van informatie over je kinderen. Je weet niet wie het allemaal zien en wat ermee gedaan wordt. Identiteitsfraude ligt ook op de loer.

‘Je kind op sociale media zetten is nooit in het belang van je kind’, zei Justine Pardoen, oprichter van Bureau Jeugd en Media, onlangs in het AD. Inderdaad, in het beste geval doen we het omdat we anderen willen laten zien hoe lief of leuk (of irritant) ze zijn, in het slechtste geval zetten we ze in als verlengstuk van ons imago. Bovendien biedt Instagram tegenwoordig de mogelijkheid bepaalde inhoud alleen met mensen te delen die je zelf hebt geselecteerd. Er is kortom geen reden meer foto’s van mijn dochters op mijn openbare instagramprofiel te laten staan.

En dus verwijderde ze ik ze een voor een: de foto van mijn oudste dochter die mijn jongste dochter in een krakkemikkig kinderwagentje had gezet en daarmee door het huis scheurde, de video waarin mijn oudste dochter (destijds 2) met me meejuicht nadat er op televisie gescoord is, een foto van een polaroidfoto waarop de oudste de jongste op schoot heeft, de foto van mijn jongste dochter waarop ze sprekend op Donny van de Beek lijkt.

Bij elke post die ik verwijderde brak mijn hart een klein beetje. Het was alsof ik foto’s uit een fotoalbum scheurde, alsof ik mijn kinderen probeerde te vergeten en hun bestaan ongedaan wilde maken. Maar ik deed het, zo vertelde ik mezelf, allemaal voor hen.

Dus nu ben ik op Instagram een kinderloze man. Het voelt wat leeg. Maar ergens is het ook wel fijn te weten dat er nu op internet een Julien leeft die in de weekenden gewoon kan uitslapen, in het laagseizoen op vakantie gaat, gesprekken met zijn vriendin helemaal kan afmaken en waarschijnlijk een koophuis bezit. De lul.