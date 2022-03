Bij de knotgroep van Joke gaat alles vanzelfsprekend: ‘D’r af is d’r af’

Joke van Veen Beeld Jan Dirk van der Burg

Joke van Veen (79)

Vinkeveen

Joke is bij Knotgroep de Ronde Venen een knotter van het eerste uur. Al 47 jaar – vanaf de oprichting – zit ze bij de club die met handzagen en kniptangen de knotwilg zijn bekende uiterlijk geeft. ‘De ladder ga ik niet meer op, ik ben bijna 80 hè, maar ik kan héél goed takken sjouwen en op hopen leggen.’ Bovendien heeft Joke het ook druk met de catering, misschien wel het meest gewaardeerde programmaonderdeel van de knotgroep, die floreert bij een vast schema: 9 uur beginnen, half 11 koffiepauze, ‘op een niet té windstille plek, anders blijven ze te lang zitten’, dan weer een knotronde en in de middag erwtensoep. ‘Gewoon blikken Unox hoor, we hebben één keer kippensoep gedaan, maar toen was iedereen van de leg. Bij ons gaat alles heel vanzelfsprekend. Je hebt ook knotgroepen waar je hele discussies krijgt, dat de dikke bomen moeten blijven staan voor de uilen bijvoorbeeld, en dan heb je twee kampen. Dat hebben wij niet: d’r af is d’r af, dan is het maar jammer.’ En hoe hecht de knotgenoten ook zijn, het blijft wel een seizoensgebonden liefhebberij. ‘We doen het in de winter tien keer, om de twee weken, en dan zien we elkaar een half jaar niet. Dat werkt fantastisch. Niemand zeurt hier over zijn werk en niemand kijkt je aan van ‘ga eens wat doen’. Voor jou is er trouwens ook wel een zaag, hoor.’