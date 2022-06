Bij boer en boomer bloeit de behoefte zich slachtoffer te voelen

Ik kende de actrice al lang, een decennium of twee, maar nooit hadden we echt met elkaar gepraat, tot een gemeenschappelijke kennis ons aanmoedigde een voorstelling te maken over schaamte. En schuld. Hoewel mij steeds vaker de vraag bekruipt wat schuld eigenlijk is. Iets om de strafmaat mee vast te stellen?

Nu ben ik weleens in gevangenissen geweest en ik had de indruk dat weinig mensen zich daar schuldig voelen. Ze voelen zich slachtoffer, begrijpelijk, de gevangenis is een uitstekende plek om je slachtoffer te voelen. Al bloeit de behoefte tegenwoordig ook daarbuiten, bij boer en boomer. Alle prestaties zijn verdacht, alleen het geleden onrecht mag als onverdachte prestatie gelden.

Aan het eind van het gesprek met de actrice vertelde ik dat mijn zoontje, nu een jaar en een maand, soms niet naar zijn dagmoeder wil. Als ik hem daarheen breng strekt hij zijn armpjes naar mij uit en huilt erbarmelijk. De dagmoeder stelt: ‘Dat hoort erbij.’

Maar ik vlucht de trap af, in de hoop dat zijn gehuil me niet zal achtervolgen. Op dat soort momenten laat de ironie me in de steek, als de zoveelste God die faalde.

Er wordt een beroep op mij gedaan en ik zeg alleen, ‘we zien elkaar vanavond, mama komt je halen’.

Hier begint de schuld en verdwijnt het sentiment: ik heb de terugkerende fantasie dat zijn mama noch zijn papa hem ’s avonds komt halen. Dat hij daar blijft, bij zijn dagmoeder.

Dat het tijdelijke afscheid het definitieve is en dat we dat weten. Dat ik alleen om hem te kalmeren zeg, ‘mama komt je halen’.

Dat vertelde ik aan de actrice, dat die fantasie mij niet loslaat.

Daarop antwoordde zij: ‘Ik weet nu hoe we de voorstelling moeten noemen: Alles voor de lach. Want voor de lach doen we alles, toch?’