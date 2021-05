Bij autosportbaas Max Mosley gingen succes en tragiek hand in hand

Max Mosley in 2008. Beeld Getty Images

Het leven van autosportbaas Max Mosley, die maandag op 81-jarige leeftijd is overleden, nam op 30 maart 2008 een belangrijke wending. Op die zondagochtend kreeg hij de schrik van zijn leven toen hij de voorpagina van de News of the World zag. F1 BOSS HAS SICK NAZI ORGY WITH 5 HOOKERS, stond er in de meest gelezen krant van het Verenigd Koninkrijk. Gedetailleerd omschreven de verslaggevers hoe Mosley, zoon van de Britse fascistenleider Oswald, een nazistisch getinte SM-orgie had beleefd met vijf prostituees, onder wie een Duitse.

Wat doet een man van 68 in zo’n situatie? Een optie is om een tijdje onder de radar te leven, hopend dat de bui overdrijft en iedereen de wat genante onthullingen weer vergeten is. Deze tactiek paste echter niet bij Mosley, die faam had verworven als een strijdlustige en uitgesproken baas van de Fédération Internationale de l’Automobile (FIA). Mosley koos voor de tegenaanval en sleepte het vlaggeschip van Rupert Murdoch, dat drie jaar later zou vergaan, voor de rechter. Het scheelde natuurlijk dat hij als miljonair een dure advocaat kon betalen.

Sado-masochisme

Zodoende werd kamer 13 van het gerechtshof, de kamer waar de meest spectaculaire civiele zaken plaatsvinden, twee weken het toneel van een almachtig gevecht. Mosley ontkende dat hoewel de vrouwen een militair uniform droegen er een nazi-rollenspel had plaatsgevonden – hij kon ‘niets minder erotisch’ bedenken – maar moest wel bekennen dat hij al decennia liefhebber was van sado-masochisme. Zijn principiële punt was dat zulks zijn zaak was en dat er geen openbaar belang was om dit te delen met het de rest van de Britse natie.

De rechter oordeelde dat Mosleys privacy was geschonden, de krant opdragend om 60.000 pond smartegeld te betalen. Maar om dat geld ging het niet. Voor Mosley was dit het begin van de strijd. Hij probeerde (bewegende) beelden van de orgiezaak van het internet te halen en mengde zich in de campagne tegen onethisch gedrag van de tabloids die was losgebarsten na de afluisteraffaire. De pers ging de strijd aan en The Daily Mail ontdekte een pamflet uit begin jaren zestig waarin Mosley het verband had gelegd tussen immigratie en de verspreiding van ziekten.

Deze onthulling was de genadeklap voor Mosley en de laatste jaren van zijn leven bracht hij in de luwte door. Dat leven was op bijzondere, en traumatische, wijze begonnen. Hij was de tweede zoon van Sir Oswald Mosley, leider van de British Union of Fascists, en Diana Mitford, de meest glamoureuze van de Mitford-zusters over wie de BBC momenteel de dramaserie The pursuit of love uitzendt. Wegens hun nazi-sympathieën werden zijn ouders door Winston Churchill (verre familie van Diana) drie jaar lang gevangengezet, zodat de jonge Max de eerste levensjaren weinig ouderlijke warmte genoot.

De jonge Mosley werd door zijn ouders naar diverse kostscholen gestuurd, in binnen- en buitenland, en belandde op Oxford, waar hij natuurkunde studeerde. Omdat daar weinig geld in te verdienen viel, voegde hij er een opleiding rechtsgeleerdheid aan toe. Hij probeerde parlementslid te worden en bewoog zich net als zijn vader aan de uiterst rechtse zijde van het politieke spectrum. Sterker nog, hij voerde campagne met zijn vader en verdedigde hem toen hij door een kleine menigte werd aangevallen. Mosley jr. werd gearresteerd en besloot de politiek te verruilen voor de advocatuur.

Drie keer herbenoemd

Maar na een bezoek aan Silverstone, het Zandvoort van Engeland, tijdens zijn studiejaren werd autoracen zijn grote liefde. Nadat hij als advocaat genoeg geld had verdiende werd hij zelf een coureur. Geen heel snelle of roekeloze, zo bleek, maar wel een intelligente. Na een paar levensgevaarlijke ongelukken besloot hij carrière te maken langs het circuit. Hij richtte met drie anderen autobouwer March Engineering op, waar Jan Lammers voor zou gaan rijden. Zijn juridische kennis zette hij in als rechtsadviseur van de organisatie die de Formule 1-teams vertegenwoordigt.

In 1993 werd Mosley , die te boek stond als autoritair, benoemd tot baas van de FIA. Een van zijn eerste taken was het veiliger maken van de sport, na de tragische dood van Ayrton Senna. Tevens tekende hij een baanbrekend contract met zijn vriend Bernie Ecclestone, eigenaar en de grote man achter de commerciële opmars van de Formule 1. Dat Mosleys voorzitterschap succesvol was, bleek uit het feit dat hij drie keer werd herbenoemd. Een vierde keer lag in de lijn der verwachtingen, maar de onrechtmatig bevonden onthullingen van de News of the World lagen in de weg.

Het overlijden van Mosley, aan kanker werd op Tweede Pinksterdag bevestigd door Ecclestone, die beweerde het gevoel te hebben ‘een broer te hebben verloren’. Mosley had twee zonen, Alexander en Patrick. De oudste stierf in 2009 aan een overdosis drugs, 39 jaar jong. De tragiek was nooit ver weg in het leven van Max Rufus Mosley.