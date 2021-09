‘Bezoekers schrokken zich vaak het lazarus wanneer ze zo’n klein meisje met een kettingzaag zagen’

Beeld Hedy Tjin

‘Het was een herfstige zondagmorgen toen er werd geklopt op de eiken deur van mijn Kruittoren in Zutphen. Ik deed open en zag een klein blond meisje met vlechtjes. ‘U bent toch beeldhouder?’, vroeg ze. ‘Ja. Ik ben beeldhouwer’, antwoordde ik. Ze antwoordde: ‘Ik wil dat ook leren.’

‘De renovatie van de Kruittoren was net gereed. Ik had het prachtige Rijksmonument uit 1328 voor de rest van mijn leven gepacht van de gemeente en gebruikte het als houtwerkplaats en atelier. Ik begeleidde er ook een paar jongeren die wilden leren houtbewerken. Sommige hadden problemen door overmatig gamen of blowen.

‘Tegen het meisje zei ik: ‘Jij kunt helemaal niet beeldhouwen. Je bent een meisje. En blond. En klein.’ Haar ogen werden fel. ‘Dat is juist waarom ik het wil’, zei ze.

‘Zo stormde Merle Bouwmeester mijn leven binnen. Het werd me al snel duidelijk dat deze 9-jarige geen tijd wilde verspillen aan onzin. Hoe werkt de beitel? En de guts? Wat weegt een eik? Hoe bedien je de zaagmachine? En de kettingzaag?

‘Ik had op scholen al aardig wat kinderen aan het houtbewerken gekregen, maar dat waren nogal brave lesjes geweest, omdat ik rekening moest houden met allerhande veiligheidsobsessies, die de verwondering van kinderen nogal eens in de kiem smoren. Leraren en ouders zijn vaak doodsbang voor onbedweilbare bloedbaden, geamputeerde ledematen en levenslange verminkingen.

‘Maar Merle liet zich niet afremmen. Nadat ze de basisvaardigheden van houtbewerking onder de knie had, en mij duidelijk te verstaan had gegeven dat ze zich niet liet beperken door haar ernstige glutenallergie, begonnen we aan het zwaardere werk: een groot beeld uit een stam.

‘Direct uit school kwam ze naar de Kruittoren, trok haar werkpak aan, sloeg drie glutenvrije rijstcrackers naar binnen, pakte haar gereedschap en ging aan de slag. Hakken, hakken, hakken. Ze bleek een enorme doorzetter. Ook als de temperatuur in de Kruittoren maar net boven nul was.

‘Na een paar beelden met beitels wilde ze ook met een kettingzaag aan de slag. En dus zijn we gaan trainen. Hoe werkt zo’n apparaat? Wanneer kan de zaag een kickback krijgen? Voel je de vermoeidheid aankomen?

‘Bezoekers schrokken zich vaak het lazarus wanneer ze zo’n klein meisje met een kettingzaag zagen werken. Sommigen vonden het volstrekt onverantwoord. ‘Ze heeft al haar vingers toch nog’, zei ik dan. Zelf bleef ze er ook stoïcijns onder. ‘Ik heb dit geoefend’, zei ze. ‘Ik weet wanneer ik te moe ben.’

‘Ze had gelijk. Merle kende haar grenzen, ze wist wanneer het moeilijk werd en het risico bestond dat de zaag een kickback zou krijgen. Dan hesen we het beeld in de takels, zodat ze het hout vanuit een andere hoek kon benaderen.

‘Merle deed me inzien dat ik kinderen altijd met de rem erop lesgaf. Ik zag misschien wel de potentie, maar durfde die nog niet te stimuleren, omdat algemeen aangenomen wordt dat kinderen er nog niet klaar voor zijn. Merle bewees dat dat onzin is, het is onzin te denken dat we kinderen bij gevaarlijke machines vandaan moeten houden.

‘Leer ze de technieken die voorbehouden lijken aan bebaarde vakmannen. Leer ze omgaan met die machines. Leer ze geduld hebben. Leer ze focus. En schenk ze dan vertrouwen.

‘Zo doe ik het nu ook bij Walhallab, onze leer- en werkplaats in Zutphen, waar veel kinderen komen die zijn vastgelopen in het onderwijs. Ze mogen aan hun eigen projecten werken. En iedereen mag daarbij met de draaibank, de lintzaag of de lasapparatuur aan de slag. Er is maar één voorwaarde: ze moeten zich eerst laten instrueren door iemand met ervaring. Dat gaat altijd goed. We hebben hier nog nooit ongelukken gehad.

‘Merle heeft in al die jaren prachtige dingen gemaakt. Eerst een manshoog beeld voor het ziekenhuis waar ze zelf een paar keer had gelegen. Daarna een beeld voor een begraafplaats in Limburg. We zijn ook samen bij De wereld draait door geweest. En er is een documentaire over haar gemaakt.

‘Inmiddels werkt ze in de zorg. Maar gelukkig keert ze binnenkort bij ons terug. Ze gaat dan één dag in de week meedraaien. Als leraar.’

De documentaire over Merle is hier te zien.