Bescheiden motivator op het ijs

Zelf was hij nooit een goede wedstrijdschaatser, maar langs de baan kon hij als geen ander zijn sporters motiveren. Floor van Leeuwen stond ruim veertig jaar lang op de ijsbaan, als trainer en later als assistent-coach van schaatsers als Marianne Timmer, Erben Wennemars en Mark Tuitert, die hij talloos veel medailles zag winnen. ‘Ik houd het plankje vast, Jac slaat de spijker erin’, zei hij over zijn gloriejaren naast coach Jac Orie. ‘Hij was de man op de achtergrond en daar had hij vrede mee’, zegt zijn vrouw Ernestine Koch.

De schaatsers liepen met hem weg: hij was duidelijk, kon goed luisteren, onenigheid in de groep loste hij op met een kwinkslag. ‘Als hij iets diplomatieker was geweest, had hij in zijn carrière misschien verder kunnen komen’, denkt zijn vrouw, ‘maar daar had hij geen stress van.’ Oud-schaatser Marianne Timmer: ‘Floor was er altijd, je kon op hem bouwen, maar hij was zo bescheiden. Hij had best wat meer waardering voor zijn werk mogen krijgen.’

Floor van Leeuwen begon in 1967 als trainer bij de schaatsvereniging in zijn geboorteplaats Utrecht. Daar ontmoette hij zijn tweede vrouw Ernestine. ‘Het mocht eigenlijk niet, een coach die met een pupil op stap ging’, vertelt ze. ‘En dan scheelden we ook nog eens bijna 25 jaar dus daar werd achter onze rug over gepraat. Maar we zijn toch 36 jaar samen geweest.’ Uit zijn eerste huwelijk heeft Van Leeuwen twee dochters en een zoon.

Zijn werk op het ijs combineerde hij 35 jaar lang met zijn baan als chef van de buitendienst van Coca-Cola. ‘Zodra je op de parkeerplaats van de ijsbaan de Coca-Cola-auto zag staan, wist je dat Floor er was’, zegt zijn vrouw. Na functies bij het gewest Noord-Holland/Utrecht en de sprintkernploeg kwam hij in 2002 bij de ploeg van coach Jac Orie terecht, waar hij acht jaar lang de successen aaneenreeg. In 2010 nam hij afscheid om daarna kort terug te keren als interim-trainer van het team van Marianne Timmer.

Op zijn 77ste stopte hij definitief, toen hij merkte dat zijn lichaam hem in de steek liet, vertelt Ernestine. ‘Dat vond hij moeilijk, hij stond zo graag op het ijs.’ Floor van Leeuwen overleed op 9 juni aan hart- en nierfalen, hij werd 84 jaar. Zijn familie kon tot het einde toe thuis voor hem zorgen.

In de laatste jaren van zijn leven had hij met veel oud-schaatsers nog contact. Marianne Timmer haalde hem eens in de paar weken op, vertelt ze: ‘Dan deden we vaak samen een wijntje met bitterballen, een beetje nostalgie, het was onze traditie na de wedstrijden. Hij is altijd zo goed voor mij geweest, dat koester ik.’

Op zijn rouwkaart staat de Kienberg, de berg die hij zag als hij op de ijsbaan van Inzell zijn schaatsers coachte. Ook na zijn schaatspensioen keerde hij met zijn vrouw minstens een keer per jaar terug naar het Duitse dorp. ‘Hij vond het een fijne plek. We sliepen er bijna op de ijsbaan, in het appartement van een oud-fysiotherapeut van de Duitse schaatsploeg.’

Oud-schaatser Mark Tuitert deelde na de dood van Floor op Twitter het onverbloemde advies dat hij ooit van hem kreeg: ‘Loop niet zo te studeren Mark, ga schaatsen.’ Typerend, zegt Marianne Timmer: ‘Hij kon dingen zeggen op zijn Floors: eerlijk, hard soms, maar je wist wat je eraan had. Nog steeds kan ik af en toe denken: dat zou Floor ervan hebben gevonden.’

Zijn vrouw Ernestine zegt: ‘Hij was 200 tot 250 dagen per jaar van huis, dus ik ben heel lang gewend geweest om alleen te zijn. Maar toen wist ik dat hij altijd weer thuis zou komen, nu niet meer.’

