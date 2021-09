Ben je ongehuwd en zwanger in Marokko, dan ben je een misdadiger

Op één avond kreeg ik van twee vriendinnen een link doorgestuurd met de tekst ‘deze moet je echt even zien’. Het bleek een documentaire te zijn die was uitgezonden op NPO met de titel Mothers.

Het ging over een van de meest verknipte elementen in de Marokkaanse cultuur: de positie van ongehuwde moeders. In Nederland leverde ongehuwd moederschap tot in de jaren zeventig een onvergeeflijke zonde op die in veel gevallen werd scheefgebreid met gedwongen adoptie en levenslange schuld. Dat model is het huidige Marokko te mild, daar kan een ‘gevallen vrouw’ het beste gewoon met baby en al van de aardbodem verdwijnen. De documentaire geeft een inkijkje in een van de schaarse alternatieven die zo’n vrouw heeft: een opvanghuis in Agadir met de naam Oum El Banine.

De vrouwen, of eigenlijk meisjes nog, die daar aankloppen zijn doorgaans hoogzwanger. Ze komen pas als ze het probleem niet langer kunnen ontkennen of verhullen en dringend bescherming nodig hebben. Het opvanghuis biedt hen de mogelijkheid veilig te bevallen waardoor, in tegenstelling tot de ‘normale’ gang van zaken, ziekenhuismedewerkers geen aangifte doen als een meisje van Oum El Banine komt bevallen. In Marokko staat namelijk een jaar gevangenisstraf op seks buiten het huwelijk, en dat is niet slechts een formaliteit. Zowel mannen als vrouwen moeten op hun tellen passen als ze met iemand een vriendelijk onderhoud hebben, maar bewijsrechtelijk lopen vrouwen een hoger risico omdat zij vaker slachtoffer worden van sextortion. Bij een zwangere vrouw is het niet lang zoeken naar bewijs, zodra de baby opduikt, heeft justitie de strafzaak rond. De kraamvrouw kan in dat geval direct mee naar de gevangenis. Deze praktijk heeft tot gevolg dat er geregeld baby’s bij het vuil worden gedumpt. Hoeveel dat er precies zijn, is niet bekend, de schattingen lopen uiteen van een paar honderd per jaar tot 24 per dag.

Nu wist ik natuurlijk wel dat Marokko geen 5-sterrenresort voor vrouwen is, en dat verhaal van strafbare seks was mij ook bekend, maar de absurditeit drong pas goed tot me door toen ik in de documentaire het advies hoorde van een advocaat aan een van de meisjes: ‘Of je doet aangifte van verkrachting tegen de jongen van wie je zwanger bent, of je gaat zelf de gevangenis in wegens prostitutie.’ Een alleenstaande moeder wordt volgens de Marokkaanse wet kennelijk aangemerkt als prostituee. Ze kan daardoor nauwelijks huisvesting vinden omdat haar huurbaas ook vervolgd kan worden, en wel voor het houden van een bordeel. Zo stapelen de misdrijven rondom de ongeboren baby zich sneller op dan de tijd die de vader nodig had om zich uit de voeten te maken.

De oprichtster van Oum El Banine, mevrouw Edbouche, trekt zich ondertussen niets aan van het mijnenveld rond de ongehuwde moeders. Deze wonderlijke vrouw zet vol in op een derde, vrijwel onbestaanbare optie: verzoening met de ouders van het zwangere meisje. Ze belt hen op, nodigt ze uit voor een gesprek en terwijl er hysterisch aan haar bureau wordt gehuild vertelt ze op rustige toon wat er moet gebeuren: niet boos worden, elkaar vergeven en alles samen oplossen. Daar waar een ongewenste zwangerschap voor een Marokkaans meisje doorgaans een eindpunt is in haar leven, weet Edbouche een komma te plaatsen. Ze trekt mensen weg bij een ravijn van schaamte en richt hun blik op, je zou het haast vergeten, het nieuwe kindje dat verzorgd moet worden.