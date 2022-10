Ben ik te jong voor een managementfunctie?

Ik werk vijf jaar bij een fijn bedrijf waar ik ooit ben begonnen als stagiair. Nu ben ik gevraagd voor een managementfunctie. In het team brengt dit nogal wat teweeg. Zo word ik voortdurend gewezen op mijn leeftijd. Ik ben bang dat ik te weinig ervaring heb of dat collega’s mij niet serieus nemen. Is dit een reden om de baan niet te accepteren? Of moet ik dit naast me neerleggen en ervoor gaan? Vrouw (25), naam bij redactie bekend

Bespreek met het team

Of iemand een goede manager is, heeft niets met leeftijd te maken. Dat zal degene die u heeft gevraagd ongetwijfeld ook vinden. Bespreek zijn of haar motivatie om u voor de functie te vragen; zo wordt het ook voor ú duidelijk. En bespreek die vervolgens met het team (waarom vinden zij wat ze vinden?). En bovenal: ga ervoor, u zult spijt krijgen als u deze kans niet benut. De praktijk zal uitwijzen of u wel of niet geschikt bent. Ellen Richter (55), Zoetermeer

Gewoon doen

Ik denk dat een man dit nooit zal zeggen en dus de functie gewoon zal aannemen. Ed Schut (77), Assen

Dit probleem blijft

Als er één ding is dat ik al vroeg heb geleerd toen ik begon met werken, is dat het aantal jaren werkervaring weinig zegt over de competentie van de persoon. Ik kan je verklappen dat over vijf jaar nog steeds gewezen zal worden op je leeftijd. Dit heeft niets te maken met je kwaliteiten, maar met het referentiekader van de betreffende collega. Accepteer dat je niet alles kunt weten, dat hoeft ook helemaal niet. Als manager moet je voornamelijk de juiste vragen kunnen en durven stellen. Gefeliciteerd met dit prachtige compliment van je werkgever na al je noeste arbeid, ga ervoor. Jeanne Mattheij (30), Eindhoven, ook jong begonnen als manager

Imposter

Zoals u de situatie beschrijft lijkt het op imposter-syndroom. U werkt hier al vijf jaar en heeft blijkbaar genoeg ervaring om gevraagd te worden voor een managementfunctie, er is geen reden om hieraan te twijfelen. Als u deze functie ambieert, zou ik me zeker niet laten tegenhouden door wat anderen hiervan denken. Werken in teams waar leeftijdsdiscriminatie is genormaliseerd is onwijs vermoeiend, wellicht is er ook nog seksisme in het spel. Als u deze functie accepteert helpt u om deze gedachtepatronen te doorbreken. Collega’s zullen u serieus nemen als ze aan het idee gewend zijn. Tessi Marks (26), Leiden

Ze draaien wel bij

Wat een geweldige kans, zeker pakken. Collega’s die klagen dat u te jong bent, komen daar vanzelf op terug als u straks uw werk goed doet. Uw baas gelooft niet zonder reden in u, anders had die u de baan niet aangeboden. Vraag eventueel uw baas tevoren al om pontificaal achter u te gaan staan in het geval dat het geklaag straks blijft. Ik werd zelf op mijn 22ste mededirecteur van een eigen bedrijf en dat ging prima. Ik neem nu zelf een jonge vrouw aan als manager in mijn nieuwe bedrijf. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij en u dat kunnen. Joost van Dongen (38), Nieuwegein

De manager werkt niet alleen

Mijn manager kwam als trainee het bedrijf binnen, heeft een buitengewoon goed stel hersens en ligt goed bij de collega’s. Andere afdelingen constateren soms dat wij het met onze manager getroffen hebben. Een enkele keer, als er documenten nodig zijn die eens in de tien jaar gebruikt worden, moeten we als oude garde even iets uitleggen. Een afdeling run je namelijk niet in je eentje en de bewuste manager is 27 jaar oud. Heus, het kán. Wendelien de Jonge (56), Haarlem

Over twee weken: Wat doe ik tegen minder sociaal contact door gehoorproblemen? Ik heb al mijn hele leven last van een verminderd gehoor. Met hoortoestellen heb ik mij kunnen redden, maar de laatste jaren holt mijn gehoor verder achteruit. Ook met de geavanceerdste hoortoestellen red ik het in gesprekken met anderen steeds minder. Hierdoor vermijd ik meer en meer het contact met mensen, vooral in groepen. Terwijl het juist in mijn aard ligt anderen op te zoeken. Het is een last waar ik voortdurend mee bezig ben en ik word daar nogal ongelukkig van. Wat te doen? Man (75), naam bij de redactie bekend