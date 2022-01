Ben Cramer creëert nog graag wat reuring

Ben Cramer Beeld Ivo van der Bent

Kijk, je moet het muziekvak een beetje zien als een boom. Soms zit er amper beweging in: dan werk je in stilte aan nummers. En soms moet je er juist aan schudden. Dan vallen er bladeren, takjes, dan gebéúrt er wat. Reuring. Daar houdt Ben Cramer (74) van. Hij heeft de afgelopen tijd flink lopen schudden en rende deze week van hot (interviews) naar her (tv-shows). Hij had een nummer uitgebracht met zijn dochter Shanna, 36 is ze, ‘pás’ benadrukt Ben, want Shanna heeft ms. En zo komt het dat zijn dochter moeizamer uit bed komt, moeilijker loopt (met een wandelstok) en meer pijn in haar lijf heeft dan haar vader die notabene twee jaar na de oorlog is geboren (voeg hier wat scheldwoorden in). Haar pijn komt met golven, Bens verdriet komt ook met golven – zoals alles in het leven. ‘Dingen komen en gaan.’

Wat laatst ook kwam: een script, in zijn mail, voor de telefilm Herman vermoordt mensen over een man in een verzorgingstehuis die slechte mensen omlegt. Ben opende de tekst op de uit de kluiten gewassen iMac in zijn werkkamer en dacht: leuk, weer eens een film. Hij was jaren geleden te zien in series. Zoals Baantjer, gelukkig niet als het lijk: ‘Dat is zo doods.’ Nu speelt hij iemand in het voorportaal van de dood: een oudere man. Of nou ja, spelen, spelen... ‘Je mag gewoon jezelf zijn’, hadden ze gezegd.

Of dat betekent dat hij van nature al een ouwe knar is? Neuh. Alleen voelde hij zich gisteren wel even oud toen hij het blad uit zijn tuin in Baarn harkte. Drie uur werk, daarna moest-ie zitten, koffie met zijn vrouw Carla en de Spaanse zwerfhond Pommetje op zijn rug op de bank. ‘Maar ik haal alle noten nog’ en hij slaat nadrukkelijk een vergeelde toets aan van zijn piano. Laag. Een b. Ben zingt hem na. En daarna nog drie keer een zangerige ‘aaah’, iedere keer hoger. Hoppa, vier octaven, zó uit zijn longen. Voldoende voor nog meer reuring.