Behalve zijn grote liefhebberij was sport voor Theo Stevens een dankbaar onderwerp van studie

Beeld

Toen Theo Stevens in 2004 werd benoemd tot bijzonder hoogleraar sportgeschiedenis, de eerste in Nederland, reageerden zijn collega-professoren met enig dedain. Sport? Verdiende dat nou werkelijk een academische status? ‘Maar Theo voer zijn eigen koers en zei: dit varkentje gaan we wassen’, zegt Marjet Derks, hoogleraar sportgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Zo ging dat wel vaker tijdens de universitaire loopbaan van Stevens, met liefde pakte hij zaken op die anderen lieten liggen. Zo behoorde ook het koloniale verleden in voormalig Nederlands-Indië tot zijn vakgebied toen daar nog nauwelijks belangstelling voor was.

‘Hij vond dat je je het best kon verdiepen in een niche onderwerp’, zegt zijn zoon Robert, ‘want dan gold jij als dé expert op dat gebied.’ En inderdaad, als journalisten iemand zochten om iets over Nederlands-Indië uit te leggen, of later over sportgeschiedenis, werd al snel Theo Stevens gebeld.

Van de mulo naar de universiteit

Opgegroeid in armoede in Amsterdam-Noord was het geen vanzelfsprekendheid dat hij het tot hoogleraar zou schoppen. Moeder was schoonmaker, zijn vader heeft Stevens nooit gekend. ‘Die ging aan het einde van de oorlog het spreekwoordelijke pakje sigaretten halen en is nooit meer teruggekomen’, aldus zijn zoon. ‘Althans, dat is het verhaal dat hij altijd vertelde.’ Via de mulo, de avond-hbs en het avondgymnasium – die laatste twee opleidingen bekostigde hij zelf – kwam Stevens op de universiteit terecht, waar hij in 1963 zijn bul haalde.

Sport was altijd al zijn grote liefhebberij. Zijn vrouw herinnert zich hoe hij als hij voetbal keek altijd fanatiek meetrapte met de bal, alsof hij zelf op het veld stond. Maar het was vooral de wetenschappelijke kant van sport die hem interesseerde. Die moest, vond hij, net zo worden behandeld als de schoolstrijd of het ontstaan van de arbeidersbeweging. Juist aan de hand van sport konden grote actuele thema’s worden behandeld.

Het jack van Willem-Alexander

Ook het bewaken van het cultureel sporterfgoed ging hem aan het hart. Behalve hoogleraar was hij conservator van het Nationaal Sportmuseum in Lelystad, later verhuisd naar het Olympisch Stadion in Amsterdam en nu de Olympic Experience geheten. ‘Dat klinkt minder stoffig’, legde hij in 2005 uit in de Volkskrant.

Voor een expositie over sport en het koningshuis haalde hij bij Paleis Noordeinde eens het befaamde rood-witte Marlboro-jack op, waarin Willem-Alexander de Elfstedentocht voltooide. ‘Dat jack heeft eerst nog een maand bij ons thuis gelegen’, zegt zijn zoon. ‘Het ging ook rond op verjaardagen, kan ik me herinneren. Hij ging er netjes mee om, maar mijn vader had ook wel die jongensachtige opgewondenheid om er mee op de foto te gaan.’

De laatste jaren kampte Stevens met zijn gezondheid. Hij had parkinson en verhuisde in 2020 naar het Rosa Spier Huis in Laren, een wooncentrum voor oudere kunstenaars en wetenschappers. Daar overleed hij op 1 november, zes dagen voor zijn 84ste verjaardag.

Hoogleraar Marjet Derks herinnert Stevens als de man die sport introduceerde in de academisch-historische wereld. ‘Hij was een pionier die met zijn enthousiasme mensen warm maakte voor zijn onderwerp.’

Zijn zoon koestert vooral de momenten met zijn vader, zoals de keren dat ze samen vanuit Maastricht naar hun vakantiewoning in de Ardèche fietsten. ‘Daar keken we het hele jaar naar uit. Je kunt dat moeilijk los zien van zijn eigen jeugd, denk ik. Hij heeft me weleens gezegd: zelf heb ik nooit een vader gehad. Ik ben blij dat ik dit met jou kan doen.’