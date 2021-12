Beard twitterde dat de Romeinse provincie Britannia een etnisch mengsel was. In nette verwensingen was ze ‘een obese rimpelheks’

Het is tijd voor een eerbetoon aan Mary Beard. U kunt haar kennen van de BBC-serie Meet The Romans with Mary Beard. Als u haar niet kent: zij is hoogleraar Romeinse geschiedenis in Cambridge, de Volkskrant gaf haar nieuwe boek vorige week vier sterren. Mary Beard is óók een onvermoeibare tegenspreker van feitenvrije beweringen op sociale media. Dat is bijzonder, want veel mensen zouden daar al mee gestopt zijn als ze 40 in plaats van 40 duizend keer online waren beschimpt. Zelf zit ik bij diegenen die niet eens beginnen aan het beantwoorden van 14 Forum/Viruswaarheid-mailtjes, conform het motto: zij mogen beschimpen, ik mag offline gaan. Het resultaat van zulk vluchtgedrag is wel dat mensen die absoluut tegenspraak verdienen, niet worden tegengesproken.

Typerend voor Beard is dat ze zelfs na 20 duizend tweets waarin ze een ‘lelijk dik oud wijf’ werd genoemd en haar bompakketten waren beloofd, gewoon doorging met een Twittercollege. Er was ophef ontstaan over een geschiedenisfilmpje van de BBC met een Romeinse soldaat met een donkere huidskleur. Brisante Brexiteers spraken van geschiedenisvervalsing. Beard twitterde dat zulke soldaten bestonden en de Romeinse provincie Britannia een etnisch mengsel was. In nette verwensingen was ze een ‘obese rimpelheks’.

Ach, dat valt op: hoe vaak mensen die haar met intimidatie niet stil krijgen, dan maar losgaan over haar uiterlijk. Op tv is Beard één van die weinige vrouwen van midden 60 die eruit durft te zien als midden 60. Ze zegt dat ze haar activiteiten op sociale media niet per se leuk vindt, wat zich laat begrijpen, maar dat die bij haar werk horen: ‘De rol van de academicus is alles minder simpel te maken.’ Wie het in Britannia in zijn eentje durft op te nemen tegen een trollenleger van 20 duizend, verdient de Nobelprijs voor sociale media.