Batman panikeert op de auditie en Glennis vraagt om een geheim deurtje

Robert Pattinson en Zoë Kravitz in ‘The Batman’.

Chemie

In een tijd waarin het gedrag van beroemdheden pas opvalt als het bínnen bepaalde grenzen is gebleven, ontdekte uw sterrenkijker een nieuw fenomeen: de chemistry read, alias de chemielezing. Dat is een auditie met twee acteurs om te kijken of er genoeg chemie tussen ze aanwezig is om in een film elkaars liefde te spelen.

Uw sterrenkijker had er nog nooit bij stilgestaan dat daar een officieel moment voor was in de casting. Een zeer cringe moment, ook. Dat werd duidelijk uit een lief, openhartig interview met Zoë Kravitz en Robert Pattinson, die in de aankomende film The Batman de rollen van Catwoman en Batman spelen.

Ze moesten laten zien dat er allerlei chemische processen hoog opspeelden, maar er waren obstakels. Kravitz vertelde dat ze bij de lezing haar kattenhelm op een vloeiende manier moest afzetten, en er dan toch knap moest blijven uitzien. ‘Woest gecompliceerd’, aldus Kravitz. ‘Ik wist zeker dat ik daarna afgewezen zou worden.’

Pattinson, hadden de filmmakers bedacht, moest langer zijn dan Catwoman, dus hij liep rond op gympen met hakjes ‘en dat rare Batmanpak aan’. ‘Ik had een enorme paniekaanval’, zei Pattinson, ‘en ik probeerde emotionele steun van Zoë te krijgen, die ondertussen bezig was om die rol te bemachtigen.’

Het is best een akelige situatie (al leidde die voor beiden tot een multimiljoenencontract), maar uw sterrenkijker was bijna opgelucht om weer eens te lezen over een invloedrijke man en een invloedrijke vrouw die samen als een kat/vleermuis in het nauw zaten en elkaar er panikerend doorheen loodsten.

Glennis Grace Beeld Brunopress

Deurtje

Nog een nieuw fenomeen voor uw verslaggever: de vipbehandeling op het politiebureau. Daar ging het veel over in de pers in de zaak Glennis Grace. (Voor de – soms toch wel gezegende – onder een steen levenden: de zoon van Glennis Grace ging naar de Jumbo, stak binnen een e-sigaret op, werd eruit gezet, moeder en zoon kwamen terug met zeven man, pleegden ‘fors openlijk geweld’, werden gearresteerd en belandden in de cel op hetzelfde politiebureau als Lil’ Kleine. Waargebeurd.)

Grace, haar zoon en een van de vechtersbazen hebben uiteindelijk drie dagen vastgezeten, en daarbij was zij urenlang aan het onderhandelen of ze een voorkeursbehandeling kon krijgen bij het verlaten van het pand. Ze wilde namelijk de inmiddels ruim aanwezige pers vermijden – die kregen er twee voor de prijs van een, want misschien kwam Lil’ Kleine óók wel naar buiten – dus drong Grace erop aan om via een achter gelegen binnenplaats het bureau te verlaten. De politie weigerde dit.

‘Alle verdachten worden op dezelfde manier behandeld’, zei een politiewoordvoerder tegen het ANP. ‘Als een verdachte zo’n verzoek doet, dan gaan wij dat niet inwilligen.’

De vraag blijft nu of de vipbehandeling waar Grace zo op aandrong, überhaupt bestaat; waarom zouden schuldig bevonden beroemdheden via een geheim deurtje weg mogen? Misschien had ze de regel zelf bedacht. Net zoals de regels over elektronisch roken en knokken in de Jumbo.