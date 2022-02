Barry liep zelfs de Vierdaagse in de tijd dat hij op straat sliep

Barry Jansen, rechts, was een bekende in Nijmegen. Beeld Hans de Groot

Veel Nijmegenaren hebben hem gekend: Barry Jansen, die een groot deel van zijn leven op straat heeft geleefd. Nadrukkelijk aanwezig, soms oorverdovend luidruchtig. Hij kon schelden dat het een aard had, op andere momenten was hij zo aandoenlijk dat je hem dood wilde knuffelen, zegt Lucy Geertman, straatpastor bij dak- en thuislozenorganisatie Het Kruispunt. ‘Het was altijd afwachten met welke Barry je te maken had. De ik-ben-boos-op-iedereen Barry of de rustige, gezellige Barry.’

Door zijn onberekenbare gedrag was hij gedwongen te hoppen van opvang naar opvang, en als hij nergens meer welkom was, sliep hij op straat. De laatste tweeënhalf jaar had hij vast onderdak. Toch zwierf hij vaak op straat, thuis voelde hij zich eenzaam.

Barry, nakomertje in een gezin van vier kinderen, was niet de makkelijkste. Zijn vader, een geisermonteur, was streng en had losse handjes. Barry zat geregeld ’s avonds een week voor straf op zijn kamer. Op zijn 13de ging hij naar een jeugdinternaat. Een paar jaar later was hij weer thuis, maar niet voor lang. ‘Op een gegeven moment dacht Barry: bekijk het maar ouwe, en heeft hij het ouderlijk huis verlaten’, zegt zijn broer Hein. Barry ging op straat zwerven, kreeg verkeerde vrienden, kwam in aanraking met coke, heroïne (‘alle rotzooi die je maar kunt bedenken’, zegt Hein) en belandde in de goot.

Negen keer liep Barry de Nijmeegse Vierdaagse. Met een klein rugzakje met bier, zo ingepakt dat het koel bleef, want aan lauw bier had hij een hekel. Een keer liep hij de Vierdaagse toen alle opvanglocaties hem hadden geschorst en hij op straat sliep. Zijn medailles gaf hij aan maten van de straat die terminaal ziek waren. Een tiende Vierdaagse was hem niet meer gegund, corona gooide roet in het eten.

Nando van Werkhoven, vrijwilliger bij Het Kruispunt, kende Barry 21 jaar. ‘Hij had een grote bek, maar een klein hartje. Hoe hij omging met de kinderen van vrijwilligers, dan smolt je. Ome Bar was geliefd. Hij had leraar op een basisschool moeten worden. Of jeugdtrainer bij NEC.’ NEC was zijn grote liefde, Barry ging de deur niet uit zonder petje of muts met het embleem van de club.

Als trouwe bezoeker van de Titus Brandsmakapel, die fungeert als inloop voor dak- en thuislozen, stak de gelovige Barry graag een kaarsje op voor zijn ouders en daklozen die hij had gekend. Zingen vond hij fantastisch, vooral kerstliedjes, de tekst kende hij uit zijn hoofd. Tijdens de viering ter gelegenheid van Allerzielen op de begraafplaats Jonkerbos, afgelopen november, zei Barry tegen de straatpastor dat ze hem daar moest begraven als het zover was, in de buurt van het daklozenmonument.

Op de laatste dag van 2021 werd Barry, 58 jaar oud, thuis dood aangetroffen. Hij bleek te zijn overleden aan een maagbloeding. Tien dagen later leidde Geertman zijn uitvaart bij de ingang van de begraafplaats, honderd mensen waren erop afgekomen, familie, vrienden van de straat, hulpverleners, politie en boa’s. Dat waren er te veel om in een kring rondom het monument te staan.

Op de kist stonden een foto van Barry met NEC-muts en een paar blikjes bier, en lagen een sjaal en shirt van NEC en een vlag van de Vierdaagse. Laat me (m’n eigen gang maar gaan) van Ramses Shaffy en de Nijmeegse klassieker Al mot ik kruupe werden gespeeld. Barry krijgt een eigen grafsteen, een meter of tien van het monument, ‘want wonder boven wonder bleek hij te zijn verzekerd’, zegt Geertman.

Liefst zes sprekers voerden het woord. ‘Soms voelde je je onbegrepen en kon je alleen nog maar schreeuwen, maar je was ook een vriend en een vechter tegen onrecht’, zei een van zijn begeleidsters.