Badderen tot de gerechten zich aandienen: zo bedenkt Yvette van Boven haar recepten

Yvette van Boven en Oof Verschuren Beeld Privéfoto

Werk en privé scheiden? Nee, Yvette van Boven zou niet weten hoe dat moet. Ze werkt dag in dag uit samen met haar man, Oof Verschuren, die al het lekkers wat zij op tafel zet fotografeert.

Niet alleen voor het wekelijkse recept in dit magazine, maar ook voor alle andere klussen die ze samen uitvoeren. Zoals de twee boeken waaraan ze momenteel werken. Voor dit magazine is Yvette de kok en Oof de fotograaf, maar ze kunnen het niet laten om zich met elkaars werk te bemoeien. ‘Meestal gaat Oof nog in mijn bord zitten pielen, terwijl ik hem loop te regisseren.’ Toch zou ze niet anders willen: ‘We doen dit al zo lang samen. We zijn echt wel goed met z’n tweeën. Als we gestresst zijn kunnen we weleens op elkaar vitten, maar dan weten we allebei dat het aan onszelf ligt en nooit aan de ander.’

Hoe ze al die recepten bedenkt? ‘Simpel: het gaat vanzelf. Mijn hoofd houdt daar niet mee op. Ik ga elke ochtend om half 8 in bad en daar ga ik pas uit als ik op z’n minst een globaal idee heb voor een gerecht. Wel binnen een uur hoor, het is niet zo dat ik de halve dag in bad lig. Tijdens het wandelen met de hond werk ik dat verder uit, en daarna ga ik aan de slag. Als ik dat niet doe, loop ik de rest van de dag achter de feiten aan.’

De meeste gerechten lukken in één keer, maar de kersen-amandeltaart in dit nummer heeft ze wel drie keer gemaakt. ‘In de eerste zat te veel ei, in de tweede te weinig kersen. Dus die moest over.’ De recepten probeert Yvette altijd zo toegankelijk mogelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen, met ingrediënten van het seizoen die makkelijk verkrijgbaar zijn.

Het succesvolst zijn de recepten die spot-on zijn getimed op het weer, merkt Yvette. Maar dat kan weleens lastig zijn, aangezien ze haar rubriek drie weken van tevoren moet inleveren. De zomer laat zich bovendien niet regisseren, blijkt ook deze week weer. ‘Voor het zomermagazine doen we picknicks en die willen we buiten fotograferen, maar het is alsmaar kloteweer. Zit ik steeds met al mijn eten klaar en dan moet het wéér een dag de koelkast in.’ Of het toch nog wat wordt met die foto’s, ziet u de komende zes weken in het Zomermagazine.