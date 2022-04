Baanbrekende illustrator Angela de Vrede kon niet rechtdoor denken, daarom tekende ze

Angela de Vrede

‘Als ik nu terugkijk op mijn leven, zijn de slechte herinneringen zwarte gaten. De mooie zijn de rode draad.’ Angela de Vrede, tekenaar en illustrator, dacht in beelden en associaties. Ze maakte educatieve kinderboeken (onder meer Botjes met Midas Dekkers), en werkte voor diverse belangenorganisaties, zoals het Utrechts Landschap of de Vredesbeweging.

Het meest trots was ze op haar jarenlange medewerking aan de Volkskrant, waarvoor ze van 1981 tot 2001 paginagrote artikelen illustreerde voor de katernen Wetenschap, Cicero en Traject. Daar was ze de eerste die kleur ging gebruiken in de tot dan toe nog geheel zwart-witte papieren krant. Licht geabstraheerde werken die over de hele pagina gingen, tot soms buiten de kaders – een revolutie voor de krant.

Haar zoon typeert haar als idealistische optimist. ‘Iemand die geloofde in het goede van de mens, op het naïeve af.’ De Vrede had volgens hem ‘een groot gevoel voor rechtvaardigheid’. Vanuit haar engagement maakte ze zich tot het laatst druk om het klimaat, de oorlog in Oekraïne of de opkomst van Forum voor Democratie.

Hoewel ze als ‘vrolijke vechter’ haar lot dapper en optimistisch droeg, heeft Angela weinig cadeau gekregen van het leven. Haar eerste huwelijk strandde na 14 jaar. Haar tweede man overleed na 12 jaar, waarna ze weer alleen stond. De Vrede laat twee (van oorsprong zuid-Koreaanse) kinderen achter. Meer dan 25 jaar droeg ze de last van kanker, waarover ze zelden sprak. Angela overleed op 7 april aan leukemie; ze werd 72.

Haar veerkracht hield haar op de been. ‘Ze kon goed balen van haar ziekte. Ze heeft haar eigen lichaam wel vervloekt, in stilte. Maar nooit heeft ze haar ziekte gezien als onrechtvaardig, ze accepteerde het gewoon’, zegt haar zoon.

Als kind (in een Limburgs gezin) was ze dyslectisch, vertelde Angela de Vrede tegen Jellie Brouwer in de podcast Potloodcast. Ze kon links en rechts niet uit elkaar houden, maar kon goed tekenen. Haar vader, zelf tekenleraar, stimuleerde dat. Van haar moeder kreeg ze liefde en kennis voor de natuur mee. De natuur was volop aanwezig in haar werk.

‘Angela was veel te bescheiden over haar kwaliteit’, zegt collega Ien van Laanen, die haar sinds haar eerste tijd bij de Volkskrant kent. ‘Ze is een voorbeeld van een generatie: haar kleurrijke werk voor de krant was toonaangevend voor veel illustratoren. Ze was de eerste die abstractie liet zien. Daarmee voegde ze iets toe: een beeld dat los kon staan van het verhaal waarbij het hoorde.’

‘Kijken is tekenen voordat je gaat tekenen’, zei Angela in de Potloodcast. ‘Een spelletje met je hersens: wat zie je, wat voor schaduwen heeft het, hoe weerkaatst het?’ Ze kon niet anders. Vandaar dat ze ondanks haar rijbewijs nooit auto reed. ‘Ik werd nogal afgeleid van alles wat je op de weg ziet.’

Haar naasten noemen allen haar associatieve manier van denken en spreken. ‘Ze maakte heel snel gedachtenkronkels, waardoor zelfs ik haar niet altijd goed kon volgen in een gesprek’, zegt haar zoon.

Dat zat er al vroeg in: oud-Volkskrantredacteur Ineke Jungschleger, die haar in 1981 naar de krant haalde, herinnert zich het verhaal dat Angela als kind op de nonnenschool op haar kop kreeg. Ze had een keer over een groep (zwart-wit geklede) nonnen gezegd dat ze op een kudde koeien leken. Jungschleger: ‘Ze begreep niet waarom ze daar straf voor kreeg. Angela dacht nu eenmaal in beelden en kleuren. Kort geleden zei ze nog tegen mij: ‘Ik kan niet rechtdoor denken.’ Daarom tekende ze.’

Mede door haar rijke fantasie was Angela fenomenaal slecht in koken, zegt haar zoon. ‘Ik heb haar eens gevraagd zich eens een keer aan het recept te houden, maar ze moest er altijd van afwijken.’ Des te ironischer dat haar dochter een vooraanstaande positie in het restaurantwezen bekleedt.

Een selectie uit haar werk is overgedragen aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Een stichting beheert haar artistieke nalatenschap. Ien van Laanen: ‘Ik hoop dat er ooit een overzichtstentoonstelling van komt.’