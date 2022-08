Ayleen Charlotte gaf de Tinder Swindler een koekje van eigen deeg. ‘Ik dacht nog: wie gaat die docu nou kijken?’

‘Achteraf zie je pas red flags’, zegt Ayleen Charlotte. ‘Niet als je er midden in zit.’ Beeld Eva Roefs

Ayleen Charlotte pakt haar handtas en haalt er een zonnebril uit. ‘Kijk, deze is nog van hem. Hij is van Chrome Hearts en kostte 1.200 euro.’ Ze zet de pilotenbril op. ‘Deze gebruik ik zelf, want het is echt een lekker brilletje.’ Daarna een brede lach. ‘Ik heb ook nog kleding van hem. Die wordt steeds meer waard, dus die houd ik nog even achter.’

Als je haar naam intikt op Google, verschijnt ‘Ayleen Charlotte eBay’ als eerste zoeksuggestie in beeld. Mensen zijn op zoek naar designerkleding van haar ex Simon, de Israëlische man die bekend is komen te staan als The Tinder Swindler, nadat een gelijknamige Netflix-documentaire in februari een immense hit was geworden. In april was de film volgens Netflix in totaal al 166 miljoen uur bekeken, wat het de best bekeken documentaire ooit op de streamingdienst maakte.

De ster van die film is de Nederlandse Ayleen Charlotte (34). Ja, ze is slachtoffer geworden van een meedogenloze oplichter, die haar meer dan 140 duizend euro heeft afgetroggeld, maar door de manier waarop ze wraak neemt, schittert ze tegelijk als de zegevierende vrouwelijke hoofdpersoon.

Ze gaf geen enkel interview aan de Nederlandse media, tot nu. In een strandtent in het dorp waar ze opgroeide – ze laat omwille van haar privacy liever niet weten waar – vertelt ze hoe haar leven de afgelopen jaren op zijn kop kwam te staan, tot twee keer toe.

‘Love bombing’

Het begint in december 2017, als Ayleen een Tindermatch heeft met ene Simon Leviev, een knappe jongen die er, afgaande op zijn foto’s, een jetsetleven op na houdt – reizend over de wereld, gekleed in Gucci, Versace en Louis Vuitton. Hij vertelt dat hij de zoon is van Lev Leviev, een Israëlisch-Russische diamanthandelaar en miljardair, bekend van het merk LDD Diamonds, dat inmiddels Leviev heet.

Ayleen werkt zelf in de high-end mode en kan het goed met hem vinden. Na een eerste date in een hotel in Londen volgen meer afspraakjes. Een periode breekt aan die ze nu, in navolging van psychologen, ‘love bombing’ noemt. ‘Simon is iemand die jou op een voetstuk zet, hij laat jou je heel bijzonder voelen. Elke ochtend word je wakker met meerdere berichtjes: ‘Hé, hoe is het? Heb je lekker geslapen? Good morning my love.’’

De eerste zeven à acht maanden zijn geweldig, vertelt ze. Het enige wat minder leuk is, is dat hij soms vertelt over zijn vijanden. Omdat hij de zoon van een rijke diamanthandelaar is, hebben ongure types het op hem voorzien.

Vragen om geld

De relatie begint om te slaan als Simon in de zomer van 2018 bij Ayleen komt wonen. Rond die tijd vraagt hij haar steeds vaker om geld. Altijd heeft hij wel een reden. Dan is zijn rekening geblokkeerd. Of hij heeft een zakenplan, waarin hij heeft geïnvesteerd, dat op het laatste moment niet doorgaat.

‘Achteraf zie je pas red flags’, zegt Ayleen. ‘Niet als je er midden in zit.’ Ze heeft geen reden om aan te nemen dat haar vriend tegen haar liegt. Ze leent hem het geld. Niet één keer, niet twee keer, vele keren. Tot haar eigen spaargeld op is en ze voor tienduizenden euro’s twee leningen op haar naam afsluit.

Die zomer geeft hij haar een cheque om haar terug te betalen. Ze zit bij een vriendin thuis als ze wordt gebeld door de bank: de cheque is niet in orde. De vriendinnen zeggen tegen elkaar: hij zal toch geen oplichter zijn? Dat kan niet, concluderen ze, dan zou hij er te goed in zijn. ‘We hebben nog zijn foto vergeleken met de echte Lev Leviev. Hij lijkt er zo op, dachten we, dit moet zijn vader zijn.’

Pas maanden later, in februari 2019, realiseert ze zich dat hij wel degelijk een charlatan is. Die dag zet Simon haar af op het vliegveld van Praag. Als ze hem heeft uitgezwaaid, kijkt ze op Instagram. In haar tijdlijn verschijnt een artikel over ‘The Tinder Swindler’ – met een foto van Simon erbij, zijn echte naam blijkt Shimon Hayut. Tijdens de vlucht leest ze het verhaal waarin de Noorse Cecilie en Zweedse Pernilla vertellen wat hij hun heeft aangedaan.

Diep in de schulden

‘Je hoopt nog even dat het niet waar is’, zegt ze. ‘Maar de verhalen van de andere vrouwen kwamen overeen met wat ik had meegemaakt. Hoe de eerste periode was, het verhaal over vijanden, het geld lenen, de foto’s en berichten die hij hun stuurde, waren exact hetzelfde.’

Ze somt op wat er dan allemaal door haar heen gaat: ‘Je komt er in één keer achter dat je niet zijn enige vriendin bent, dat je diep in de schulden zit, dat hij helemaal niet is wie hij zegt dat hij is. Je gaat terug in de tijd en die hele periode opnieuw analyseren. Waar ging het mis?’

Ze is boos en verdrietig, maar ze schaamt zich niet. ‘Veel mensen zouden zich in zo’n situatie heel erg schamen en tegen niemand iets zeggen. Ik heb juist meteen besloten om familie en goede vrienden erover te vertellen. Ik vond het wel zo eerlijk om te vertellen wat er aan de hand was, aangezien ik ze ook had verteld hoe geweldig Simon was.’

Bijna meteen nadat ze ‘wakker’ is geworden, zoals ze het beschrijft, komt ze in actie. ‘Het is klote, dacht ik, maar wat ga ik eraan doen om het beste van deze situatie te maken?’ Daags daarna zit ze bij de politie om aangifte te doen.

Onderwijl houdt ze nog contact met hem alsof er niets aan de hand is. Ze realiseert zich: wat hij haar heeft aangedaan, kan zij ook bij hem.

Beeld Eva Roefs

Wraak

Ze stelt voor om zijn kleding van Versace, Gucci en andere luxemerken, spullen die hij ooit van háár geld heeft gekocht, online te verkopen en hem het geld te geven. Simon stemt toe. Ze vliegt naar Praag, waar hij dan is, en pakt drie koffers vol met designerkleren in. ‘Ik was niet bang voor hem. Ik liep gewoon hand in hand met hem door Praag. Ik zat in een overlevingsmodus.’

De opbrengsten houdt ze – in overleg met de politie – zelf. Het is een kleine compensatie voor al het geld dat ze is verloren, al is het bij lange na niet genoeg. Simon begint argwaan te krijgen en bombardeert haar met berichten, waarin hij steeds meer zijn ware aard laat zien: hij scheldt haar uit en doet even later weer lief tegen haar. Ayleen negeert hem.

Maar dat is slechts de helft van haar wraak. Ze weet op een dag in juni 2019 te achterhalen op welke vlucht hij zit. Ze vertelt de politie dat Simon waarschijnlijk op een vals paspoort reist. Hij wordt opgepakt als hij landt in Griekenland. Nadat hij is uitgeleverd aan Israël, wordt hij voor oude fraudezaken veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden.

Na vijf maanden komt hij vrij. In 2022 loopt hij nog steeds vrij rond en post hij foto’s van zichzelf in dure auto’s en met mooie vrouwen, al is het onduidelijk of die beelden recent zijn. Er lopen meerdere rechtszaken tegen hem, maar Ayleen wil het niet meer volgen. ‘Ik vind mijn eigen leven belangrijker dan dat van hem. Ik geloof in karma, hij komt nog wel een keer langer vast te zitten.’

EMDR-therapie

Haar eigen leven ligt in 2019 nog in duigen. Ze verliest haar baan bij een modehuis. ‘Ik was leidinggevende en kon door alle stress niet goed functioneren.’ Ze besluit een psycholoog in te schakelen. ‘Ik wilde zo snel mogelijk weer mezelf zijn en dat kon ik niet alleen.’ Een jaar doet ze EMDR-therapie. ‘Ik was altijd een pietje precies, heel gestructureerd, dat was ik kwijt. Dus mijn eerste vraag aan de psycholoog was: krijg ik dat terug, mijn scherpte? Ja, zei hij, maar je moet er wel aan werken.’

Dat doet ze en ze voelt zich nu sterker dan ooit, zegt ze. Ze betaalt elke maand haar schulden af. Nog steeds lopen er rechtszaken tegen drie banken, waar ze verder niets over kan zeggen. Ook leert ze stapje voor stapje weer mensen te vertrouwen. ‘Wat je hebt meegemaakt, verlaat je niet, dus ik ben wel anders, misschien iets voorzichtiger.’

Al snel na het lezen van het artikel benadert ze haar lotgenoten, Pernilla en Cecilie. Via hen komt ze ook in contact met de filmmakers. Ze twijfelt lang of ze moet meewerken. ‘Ik had mijn leven net weer op de rit. Ik had een nieuwe baan bij een bekend modemerk.’

Uiteindelijk laat ze zich overhalen. ‘Zolang ik mijn mond houd, is het in zijn voordeel, dacht ik. Ik wilde mensen waarschuwen. Dat zoiets iedereen kan overkomen. Ik wilde zijn gezicht naar buiten brengen. En ik heb natuurlijk de swindler geswindled. Ik hoopte dat mensen daar kracht uit zouden halen. Om toch het heft in eigen handen te nemen.’

Kreeg je dat ook te horen?

‘Ik heb prachtige berichten van over de hele wereld gekregen. Mensen zeiden dat ik hen had gemotiveerd en geïnspireerd. Ze zeiden dat ze ook slachtoffer zijn en bang waren, maar door de docu besloten iets te ondernemen.’

Kon je op hen reageren?

‘Nee, het waren te veel berichten. Zeker in het begin. Ik kon blijven scrollen.’

Heb je wel een boodschap voor slachtoffers?

‘Doe aangifte. Praat met je omgeving. Trek je niet in schaamte terug.’

Had je ooit kunnen bevroeden hoe groot de docu zou worden?

‘Totaal niet. Toen ik ja zei, was Netflix nog niet betrokken. Ik dacht dat het een documentaire op de Engelse televisie zou worden. En toen Netflix in beeld kwam, dacht ik nog: wie gaat dat nou kijken? Ik had ook om me heen gevraagd en iedereen zei: we kijken geen documentaires. Het zal wel, dacht ik.’

Voelt al die aandacht soms nog raar?

‘Ja, ik ben in feite bekend geworden omdat ik ben opgelicht. Als ik nou heel goed kon zingen en ik had een nummer 1-hit – dat is heel iets anders. Soms is dat nog lastig. Maar voor de mensen die echt geïnteresseerd zijn, vind ik het leuk om iets van mezelf te laten zien.’

Ze kan haar grote platform goed gebruiken voor de nieuwe projecten die ze nu aangaat. In samenwerking met de echte diamantfamilie Leviev en de twee andere slachtoffers, Pernilla en Cecilie, heeft ze een sieraad gemaakt: een gouden armbandje met twee ringen die in elkaar grijpen, met de tekst: Stronger Together. ‘Met daarop twee diamantjes, om te laten zien: wij werken wél met de echte Levievs.’

Ayleen spreekt binnenkort op een fraudecongres, is in gesprek met uitgeverijen over een boek en zet, in samenwerking met het bedrijf Design en Wijn, een wijnmerk op dat dit najaar wordt gelanceerd. Ze is nu druk met het uitzoeken van een eigen wijn en het ontwerpen van een etiket met de merknaam Ayleen Charlotte. Met een lach: ‘Ik ben de afgelopen vijf jaar goed doorgekomen dankzij wijn.’

De documentaire eindigt met Cecilie die zegt dat ze ondanks alles nog altijd op Tinder zit. Geldt dat voor jou ook?

‘Nee, ik doe niet meer aan datingapps. Het is toch te onpersoonlijk. Ik ben wel nog aan het daten.’