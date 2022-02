Aseksualiteit is ook een seksuele geaardheid: ‘Ik heb nooit behoefte aan seks’

Amber Witsenburg Beeld Harmen Meinsma, visagie Ed Tijsen

Amber Witsenburg (28) stond eerst als voorlichter voor de klas om scholieren meer te leren over lhbti’ers, namens het COC. Witsenburg is namelijk genderqueer (daarom worden in dit stuk de persoonlijk voornaamwoorden hen en hun gebruikt). Maar Witsenburg is ook aseksueel. ‘Sommige leerlingen kunnen zich voorstellen dat ik geen seksuele aantrekkingskracht voel. Anderen vragen of ik nog nooit seks heb gehad. Dat is eigenlijk een heel intieme vraag, die interviewers me ook vaak stellen. Ik ben best open over mezelf, dus: nee, ik heb nooit behoefte gehad aan seks. Er rust in deze maatschappij nog een groot taboe op maagd zijn. Als je te veel seks hebt, ben je een slet. Maar als je nooit seks hebt, ben je preuts.’

Het lesgeven beviel zo goed, dat hen nu de lerarenopleiding Engels doet aan de Universiteit van Amsterdam. ‘Ik houd van de Engelse taal. En ik vind het contact met leerlingen heel leuk.’ Witsenburg, die in Hoorn opgroeide en nog bij hun ouders woont, richtte eind 2019 ook de Nederlandse Organisatie Aseksualiteit (NOA) op, om misverstanden weg te nemen en meer erkenning te krijgen. ‘Met name in de geestelijke gezondheidszorg wordt aseksualiteit nog te vaak gezien als een afwijking, of als een symptoom van een andere stoornis. Maar aseksualiteit is gewoon een identiteit, dus het is niet iets wat je moet willen genezen.’

Hoe label je jezelf?

‘Ik label mezelf vooral als aseksueel. Er zijn daarin verschillende gradaties. Ik voel ook weinig romantische aantrekkingskracht tot anderen. Ik word soms wel verliefd en sta open voor alle genders. Ik wil niet zoenen of seks hebben, maar daten en knuffelen kan wel fijn zijn. Daarnaast ben ik dus genderqueer, wat betekent dat ik geen man of vrouw ben. Hoewel veel mensen niets aan labels hebben, helpt het mij om na te denken over wie ik ben, en vooral over wie ik niet ben.’

Hoe verliep je coming-out?

‘Ik was een jaar of 23 toen ik de term ‘aseksueel’ voor het eerst tegenkwam. Ik ging verhalen van andere aseksuele mensen lezen, waarna veel puzzelstukjes op hun plaats vielen. Bijvoorbeeld dat ik seksuele voorlichting op school saai vond. Ik plakte memobriefjes over de genitaliën in mijn biologieboek, omdat ik die erectie niet wilde zien. Een naakt lichaam staat niet per se voor seks, maar als het wel in die context getoond wordt, voel ik er een aversie tegen.

‘Ik heb het eerst aan vriendinnen verteld en aan een docent met wie ik nog steeds bevriend ben. Daarna zei ik het tegen mijn moeder. Ze hadden allemaal vragen, net als de meeste mensen bij wie ik uit de kast kom, want ik ben vaak de eerste aseksuele persoon die ze ontmoeten. Ik heb mijn moeder uitgelegd wat het voor mij betekent, en daarna is ze zelf informatie gaan opzoeken, wat ik heel goed vond. Zij heeft het aan mijn vader verteld, die ook goed reageerde. Ze zijn alleen soms bang dat ik het doelwit word van haat, vooral online, omdat ik me over dit thema uitspreek.

‘Mijn eigen weg naar zelfacceptatie heeft nog wel een tijd geduurd. Het is nogal wat om te beseffen dat je niet heteroseksueel en niet cis-gender bent, en op alle vlakken buiten de norm valt. Ik wilde normaal zijn, maar het hielp enorm om ervaringen uit te wisselen met andere aseksuele mensen.’

Welke vooroordelen storen je het meest?

‘Een gebrek aan seksuele aantrekkingskracht is niet hetzelfde als een gebrek aan libido. Sommige aseksuele mensen kunnen masturberen of zelfs seks hebben, zonder zich aangetrokken te voelen tot anderen. Ik vergelijk het met een lesbische vrouw die nog wel seks kan hebben met een man, omdat ze geniet van de handeling, zonder dat ze zich echt tot diegene aangetrokken voelt. Je seksuele organen werken immers nog steeds. Toch worden er in de ggz medicijnen voorgeschreven om iemands libido te verhogen, terwijl daar dus niets mis mee is. Op medicijnen aandringen is in feite een vorm van conversietherapie, omdat je iemand dwingt een andere identiteit aan te nemen. Sommige mensen weten niet van zichzelf dat ze aseksueel zijn, dus ze denken vaak al dat er iets mis met ze is.

‘Ook binnen de lhbti-gemeenschap is er nog onbegrip jegens aseksuele mensen. Als je bijvoorbeeld een hetero-romantische relatie aangaat, zonder seks, vragen sommigen zich af of je je wel tot de lhbti-gemeenschap mag rekenen. Dat is een beetje hetzelfde als biseksuele mensen die in een heteroseksuele relatie zitten; dan ben je nog steeds biseksueel. Ik vind dus dat de letter A bij de alfabetsoep hoort, maar ook aseksuele mensen zijn het daar niet altijd over eens. Misschien omdat ze zich niet geaccepteerd voelen, of zelf vooroordelen hebben over andere lhbti’ers. Maar de twee keer dat ik meedeed aan de Amsterdam Pride, voelde ik me over het algemeen heel welkom.’

Wat hoop je voor de toekomst?

‘Ik weet in elk geval zeker dat ik geen kinderen wil. Mijn vader dacht lange tijd: dat komt nog wel, maar sinds mijn coming-out heeft hij dat niet meer gezegd – hij begrijpt me nu. Ik wil absoluut niet zwanger worden en bevallen lijkt me een horrorfilm. Soms denk ik: haal die baarmoeder er maar uit. Mijn oudere zus wilde eerst ook geen kinderen, maar die twijfelt nu. We voelen in ieder geval geen druk van onze ouders om een gezin te stichten.

‘Ik moest wel even slikken bij de gedachte dat ik misschien de rest van mijn leven vrijgezel blijf. Ik kan niet voorspellen of ik uiteindelijk een partner krijg of niet. Daarom omring ik me gewoon met lieve vrienden en mensen uit de queergemeenschap, van wie ik ook affectie krijg. Ik maak me in ieder geval geen zorgen dat ik alleen overblijf.’