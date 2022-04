Arnoud van der Veer weet al dat hij na zijn dood dagen in zijn woning zal liggen. Geen ramp verder, zegt hij.

Beeld Merel Corduwener

In februari bereikt mij een vreemd bericht, afkomstig van Arnoud van der Veer, een 56-jarige man uit Franeker. Hij schrijft dat hij leeft en van plan is dat ‘voorlopig’ nog te zullen blijven doen.

Maar hij behoort tot ‘de groep van mensen die niet of nauwelijks wordt gezien’. Om die reden zal hij te zijner tijd waarschijnlijk vele dagen dood in de woning liggen alvorens te worden ontdekt. ‘Daar heb ik al vrede mee, hoor,’ aldus Van der Veer. ‘Geen ramp verder, het is zoals het is.’

Hij leest deze serie altijd graag en nodigt me uit een keer naar Franeker te komen. Benieuwd naar het relaas van een nog levende eenzaam overledene stem ik toe. Het is weer eens wat anders dan een zwijgende kist in de aula van begraafplaats Sint Barbara.

April, een minuscuul rijtjeshuis in de professorenbuurt te Franeker. Bomen en struiken overwoekeren de voortuin, om nog wat zonlicht de woning in te krijgen zijn hier en daar takken afgezaagd.

De bel doet het niet, als ik op het raam van de huiskamer tik, springt een hond met een halve staart er aan de binnenzijde tegenop. Gestommel achter de voordeur, een tengere gestalte. Arnoud van der Veer oogt verward, alsof hij zojuist nog lag te slapen.

Een nauwe gang voert naar de schemerige huiskamer. De hond met de halve staart komt enigszins tot rust als ik aan een met paperassen overladen eettafel plaatsneem op een wankele stoel. Het ziet er hier tamelijk netjes uit, al staan er flink wat spullen, zoals een hoeveelheid verouderde geluidsapparatuur, die een ander misschien naar het grofvuil had gebracht.

Van der Veer gaat tegenover me zitten. Hij zucht een paar keer, krabbelt wat aan z’n ietwat kalende schedel, vertelt dan dat de woning nog niet zo lang geleden een aanstaande lawine was. ‘Er was hier feitelijk geen doorkomen meer aan,’ zegt hij op beschaamde toon.

Vanwege het oprukkende groen in de voortuin was het steeds donkerder in huis geworden. ‘Ik had de hele dag het licht aan.’ Bij de wijkraad was hij gaan vragen of hij hulp kon krijgen met snoeien. Tijdens de zaagwerkzaamheden wierp iemand een blik in de huiskamer waarna professionele hulp was opgetrommeld.

Met Van der Veer werd na lang onderhandelen overeengekomen dat twee hulpverleensters hem zouden assisteren bij het afvoeren van de spullen die hij in de twintig jaar dat hij de woning huurt om zich heen had verzameld. Het was een enorme operatie die feitelijk nog altijd gaande is.

Tussen de oren

Van der Veer is geen Fries, hij spreekt de taal niet eens. Hij komt uit Landsmeer, een dorpje boven Amsterdam. Daar had zijn vader, die als procuratiehouder bij een van oorsprong Fins bedrijf goed verdiende, een grote woning gekocht.

Hij groeide op met twee oudere broers en een jongere zus. ‘Op het eerste gezicht waren we een voorbeeldig gezin,’ vertelt hij. Maar op zijn twaalfde gebeurde er iets vreselijks: zijn moeder kreeg kanker, anderhalf jaar later was ze dood.

Z’n vader leek onaangedaan. ‘Hij ging alleen wat harder werken.’ De oudere broers werden opstandig, het zusje sprak niet meer. Van der Veer vreesde dat het gezin uit elkaar zou vallen en nam de moederrol op zich.

Hij smeerde brood voor zijn zusje en bracht haar naar school voor hij zelf naar school ging. ‘Ik zat op het vwo, ondanks de moeilijke omstandigheden haalde ik uitstekende resultaten.’ Voor vriendschappen had hij geen tijd. Na school deed hij boodschappen en maakte het huis schoon. Hij kookte en waste af, ’s avonds maakte hij z’n huiswerk.

Hij slaagde glansrijk maar stortte finaal in na het examen. Het plan was om geschiedenis te gaan studeren, het is er nooit van gekomen. Een extreme vermoeidheid kwelde hem, hij voelde zich volkomen futloos en leeg.

Dokters onderzochten hem, het leek een vorm van narcolepsie maar ze konden niets vinden. ‘Het zat tussen mijn oren, was telkens de boodschap.’ Zijn broers en de zus gingen op zichzelf wonen, hij bleef achter in het grote huis.

De vader kreeg een relatie met een Filipijnse vrouw die hij op vakantie had ontmoet. Ze trouwden, kort na elkaar werden twee kinderen geboren. ‘Ik heb dus nog een halfbroer en een halfzus,’ verzucht Van der Veer.

De Filipijnse was niet veel ouder dan de zus, die inmiddels zelf een partner had. De vriend van de zus en de Filipijnse werden verliefd op elkaar en begonnen een verhouding. ‘Aanvankelijk had niemand het in de gaten.’

De bizarre affaire kwam aan het licht toen de Filipijnse zwanger raakte van de vriend van de zus en het koppel besloot te gaan samenwonen. Eén kind namen ze mee, de ander, een gehandicapte jongen, bleef bij de vader wonen.

Als gevolg van deze klucht raakten de verhoudingen binnen het gezin waar Van der Veer zijn jeugd voor had opgeofferd voorgoed verstoord. ‘Binnen de familie ontstond zoveel ruzie en gedoe dat ieder zijns weegs is gegaan.’

Van der Veer wilde weg uit de ouderlijke woning, dat moest ook wel want zijn vader had besloten om de boel te verkopen en op Curaçao met de gehandicapte jongen van zijn oude dag te gaan genieten.

Ondanks de chronische vermoeidheid schreef Van der Veer zich in bij een uitzendbureau, wat resulteerde in een boekhoudkundige baan bij een Amsterdamse groothandel in juwelen en sieraden. Hij sloot een hypotheek af en verhuisde naar een appartementje in een anonieme flat in Purmerend.

Op het werk ontstonden problemen. Na de lunch viel hij achter zijn bureau in slaap. Met collega’s had hij amper contact. ‘Die gingen na het werk vaak nog even de kroeg in, ik had daar absoluut de energie niet voor.’

Hij was 27 toen hij in in de ziektewet belandde en op psychische gronden arbeidsongeschikt werd verklaard. ‘Niet omdat ik gek was maar omdat ze geen andere oorzaak voor de vermoeidheid konden vinden.’ Zijn inkomen liep drastisch terug, hij zag zich genoodzaakt het appartement voor een habbekrats te verkopen. De huren in het westen waren hoog, hij besloot naar Friesland uit te wijken.

Eerst woonde hij een poos in Ferwerd, een pittoresk terpdorp boven Leeuwarden waar hij gemoedelijkheid en gemeenschapszin verwachtte. De bewoners vonden de alleenstaande nieuwkomer zonder baan een vreemde snuiter. Toen hij op een keer een pot appelmoes, die over de datum aan hem was verkocht, bij de buurtwinkel wilde retourneren, keken ze hem aan alsof hij een misdrijf pleegde.

Hij sloot zich zoveel mogelijk op in zijn woning. ‘In Ferwerd kreeg ik voor het eerst met eenzaamheid te maken.’ Het werkte verlammend, de buitenwereld kwam vijandig op hem over.

Om aan een finaal kluizenaarschap te ontsnappen verhuisde hij naar Leeuwarden, waar zijn kansen leken te keren. Hij had zich als administratief vrijwilliger aangemeld op een manege en er een paardrijd-instructrice ontmoet. ‘Petra was de eerste vrouw in mijn leven.’

Hij was 31 en maagd. Na een kortstondige poging tot samenwonen bleek Petra niet helemaal de juiste partij. ‘Eerder had ze een relatie gehad met een man die haar opa had kunnen zijn, daarna met een suïcidale gek.’ Petra vond hem een saaie slappeling, na een reeks vernederingen verbrak hij de relatie.

Na die zure kennismaking met de liefde wilde hij uit Leeuwarden weg. Eerder had hij een cursus beeldhouwen gevolgd, hij was er aardig bedreven in geraakt. In Franeker zochten ze iemand die op dat gebied workshops wilde geven. De zaak werd beklonken, hij verhuisde naar de woning in de professorenbuurt.

Tussen hem en een deelneemster aan de workshop ontstond daarop een korte affaire. ‘Maar Aafke had op seksueel gebied allerlei verwachtingen die ik vanwege mijn lage energieniveau absoluut niet kon waarmaken.’

Vier hartstochten

In 2002 nam zijn broer, die in Schotland bleek te wonen, contact met hem op. Hun vader was op Curaçao vermoord. ‘Ze hadden hem op bed vastgebonden en daarna gewurgd.’ De gehandicapte jongen was opgesloten in de badkamer. ‘De zaak is nooit opgelost, niemand weet waarom het is gebeurd.’

Van der Veer voelde geen verdriet. ‘Zijn dood deed mij niets, het was een afstandelijke man die mij geen liefde heeft gegeven.’ Hij ging naar de uitvaart waar hij voor het eerst in jaren zijn broers en zus weer eens zag. ‘Het was ongemakkelijk, we waren vreemden voor elkaar.’

Hij stortte zich op een volgende vrijwilligersbaan: de administratie bijhouden van het inloophuis van een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, waar hij eerder als cliënt weleens over de vloer kwam.

Opnieuw vloeide er een relatie uit voort, ditmaal met een dame die was gevlucht uit een Spaanse sekte. ‘Aaltje zei: ik had meteen door dat jij de enige normale bent hier.’ Ze leek een lieve en zorgzame vrouw. Omdat Aaltje in het buitenland had gewoond en nergens aanspraak op kon maken trok ze bij hem in.

Ze trouwden in 2005. Niet lang na het huwelijk begonnen sekteleden haar telefonisch te bedreigen. ‘Ze zeiden: als je niet terugkomt halen wij je op.’ Op een dag was Aaltje met de noorderzon vertrokken. ‘Ik heb drie weken gewacht en toen de scheiding in gang gezet.’

In het buurtcentrum waar ook de wijkraad is gevestigd ontmoette hij een muzikant. ‘Een ongelooflijke narcist, bleek achteraf.’ Van der Veer kan met een keyboard overweg, ze speelden een aantal nummers samen.

Via de muzikant kwam hij in 2010 met Berdien uit Tzummarum in contact, een vrouw met een passie voor hekserij – bij volle maan stookte ze vuurtjes op de hei – die getrouwd bleek te zijn. ‘Ik dacht dat Berdien op een gegeven moment voor mij zou kiezen maar dat gebeurde niet.’

Van der Veer was klaar met de liefde, de vier hartstochten hadden hem slechts ellende gebracht. Hij begreep dat zijn leven nooit zou worden als het leven van andere mensen, die carrière maken en kinderen krijgen.

De eenzaamheid uit Ferwerd keerde terug. Hij besloot een huisdier te nemen: de hond met de halve staart. Ray is haar naam, ze was gratis af te halen bij een asiel. ‘Dankzij Ray is er nog iets van structuur in mijn leven.’

Hij staat op als de zon opkomt, maakt na het ontbijt een lange wandeling met Ray. Onderweg fotografeert hij insecten, ’s middags valt hij in slaap. Boodschappen doen, koken. Geld voor uitstapjes of vakantie is er niet. ‘Mijn WAO-uitkering is in de loop der jaren flink gekort.’

Zo rijgen zijn dagen zich aaneen. ‘Met name op mijn verjaardag en met kerst is het moeilijk.’ Aan drank of drugs is hij nooit begonnen. ‘Roken heb ik ook nooit gedaan.’ Spullen in huis halen is zijn enige zwakte. Kapotte apparaten die hij graag zou repareren, leven blazen in wat is opgegeven.

Het meeste werd bezorgd, gratis af te halen rommel die hij op Marktplaats bestelde. ‘Het was altijd weer een fijn gevoel als de postbode iets voor mij kwam brengen.’ Het repareren lukte doorgaans niet, de dozen bleven komen tot de hulpinstantie ingreep.

Hij sliep op een matras op de overloop, omgeven door electronica. Met de twee hulpverleensters, die beleefd vroegen of ze over zijn bed heen mochten lopen, heeft hij intussen een flink gedeelte afgevoerd.

De operatie ligt tijdelijk stil vanwege een verschil van inzicht. De eenzaamheid heeft zijn sociale vaardigheden aangetast. Van der Veer heeft weinig geduld, krijgt om kleinigheden ruzie. Om die reden ging het ook mis bij de laatste twee vrijwilligersbanen en een vereniging van hobby-fotografen waarbij hij zich had aangesloten.

Zijn buurvrouw, helaas gaat ze binnenkort verhuizen, is een van de weinigen die hij af en toe nog spreekt. Als de bal van haar zoontje per ongeluk in zijn achtertuin belandt en hij die aan haar voordeur kan terugbezorgen.