Het komt voor dat mensen met gezondheidsklachten van de dokter horen dat er niets met ze aan de hand is. Het komt óók voor dat mensen die zich fysiek of psychisch gezond wanen, horen dat ze dat niet zijn. De meesten van ons zeggen weleens dingen als ‘ik ben niet gek hoor’, of ‘jij denkt dat ik gestoord ben’, om te laten weten dat we diagnoses van onze omgeving incorrect vinden.

Gek en normaal gedrag laten zich, kun je betogen, even lastig categoriseren als depressief en levenslustig gedrag. Online wordt ons gedrag niettemin constant gecategoriseerd. Algoritmen zijn gebaseerd op het idee dat mensen met een bepaald soort onlinegedrag altijd een bepaald soort dingen willen of doen. The Wall Street Journal meldde dat Silicon Valley-utopisten behalve onze behoeften nu ook onze psychische gesteldheid in kaart willen gaan brengen. We blijken niet zo ver verwijderd van een toekomst waarin een werknemer op maandagochtend een bericht in zijn scherm krijgt: ‘Gelieve je om 9.45 uur te melden bij de bedrijfspsychiater, want wat je de laatste weken online uitspookt, wijst op een depressie.’ Apple zou al ver gevorderd zijn in het ontwikkelen van technologie waarmee een depressie kan worden vastgesteld aan de hand van iemands gedrag, slaappatroon, mobiliteit en wat al niet meer.

Ik vroeg me af of er ook analoge psychiaters bij die technologie betrokken zijn. Een psychiater die ik ken, noemt depressie altijd ‘een huis met duizend kamers’. De symptomen kunnen per persoon zo verschillen, dat je met diagnoses net zo voorzichtig moet zijn als met het roepen dat er niets aan de hand is. Als ik straks door toedoen van zo’n depressietracker een waarschuwing in mijn scherm krijg omdat ik om 4 uur ’s ochtends een fansite van Schopenhauer bezocht, stuur ik een waarschuwing terug: Silicon Valley lijdt aan zelfoverschatting.