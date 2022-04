‘Anton Geesink van de schermsport’, die zich ondanks alle successen toch altijd een beetje miskend voelde

Kasper Kardolus Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Kasper Kardolus schermde in zijn leven vele wedstrijden, maar de finale op het NK in 1984 was toch wel de meest memorabele. Daarin stond hij tegenover zijn twintig jaar jongere zoon Oscar. ‘En hij was niet iemand die dan dacht: dan laat ik hem maar winnen’, zegt zijn andere zoon, Olaf.

Dat gebeurde ook niet. Kasper Kardolus werd op zijn 47ste voor de vijfde keer Nederlands sabelkampioen, onder meer door op gewiekste wijze de scheidsrechter te beïnvloeden. ‘Mijn broer was behoorlijk gefrustreerd’, zegt Olaf. ‘We zijn winnaars. Er is later heel wat zand overheen gegaan, het is begraven, maar nooit vergeten.’

Schermen was het levenswerk van de op 3 april overleden Kardolus. Hij verkocht zijn huis, auto en caravan om samen met zijn vrouw in 1976 in Zoetermeer de eerste schermzaal in Nederland te openen en schermleraar te worden, maître genoemd in het schermen. ‘De Anton Geesink van de schermsport’, zo betitelde schermbonddirecteur Teun Plantinga hem.

Kardolus bracht liefst 137 Nederlandse titels voort, en meerdere van zijn leerlingen deden mee aan de Olympische Spelen. Bovendien begeleidde hij tal van acteurs of toneelspelers die voor een voorstelling of film moesten schermen.

Denken als een schaker

Kardolus was zoon van een ondernemer in gashaarden. Zijn moeder leerde hem in hun Haagse bovenhuis al vroeg de eerste schermpasjes. Hij was direct verkocht. ‘Als schermer moet je atleet zijn en kunnen denken als een schaker’, vertelde hij begin dit jaar aan het magazine NLCoach.

In 1956 versloeg hij de Hongaarse wereldkampioen Pál Gerevich. Toch zou hij nooit voor Nederland uitkomen op de Olympische Spelen. Altijd was er wel iets. Of zijn coach mocht niet mee, of er was gesteggel over wie de reiskosten moest betalen. Kern van het probleem: als schermleraar werd hij niet als amateur maar als prof gezien.

Het legde de kiem voor vele conflicten die hij later met de ‘bobo’s’ van de schermbond zou uitvechten. ‘Ik ben niets dan tegengewerkt’, vond Kardolus. Bijvoorbeeld toen zijn pupil Eddie Ham zich voor de Spelen van 1972 plaatste, maar hij niet als coach mee mocht. ‘Ik was in een oude Audi heel Europa doorgecrost met die jongen', vertelde hij tegen de Volkskrant. ‘Maar voor het grote moment kon ik thuisblijven.’

Uiteindelijk zou hij één keer naar de Spelen gaan, in 1988 in Seoul. Drie van de vijf Nederlandse schermers werden door hem getraind, waaronder zijn zonen Olaf en Arwin. Toch werd de trip niet door de bond, maar door een privésponsor betaald. Hij zou vroegtijdig vertrekken toen bleek dat hij zich niet met het gehele team mocht bemoeien.

Ja, zijn vader voelde zich miskend, zegt Olaf. ‘Met zijn palmares misschien helemaal niet nodig. Aan de andere kant: hij had het ook nodig om ergens tegenaan te kunnen vechten.’

Ras-querulant

Een ras-querulant werd hij genoemd, synoniem voor het gekissebis in de schermwereld. ‘In een kleine sport als schermen had hij te maken met bestuurders die er minder verstand van hadden dan hij,’ zegt de Haagse sportjournalist Hans Klippus. ‘Maar ze mochten wel de beslissingen nemen. Dat botste.’

Kasper Kardolus werd 85 jaar. Hij overleefde twee van zijn kinderen. Oscar, de oudste, werd 60. Stefan, de jongste, overleed op 24-jarige leeftijd aan de gevolgen van diabetes. Olaf: ‘Zijn bloedsuikerwaardes waren, zonder dat iemand dat in de gaten had, te hoog opgelopen. Mijn vader heeft zichzelf altijd verweten dat hij niet eerder de dokter heeft gebeld of naar het ziekenhuis is gegaan. Het is altijd een teer onderwerp gebleven.’