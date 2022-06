Anouk is altijd anders dan je denkt en Donny Roelvink geeft montere updates

Anouk op het Malieveld, net na het ja-woord. Beeld ANP

Het is eigenlijk de ultieme daad na twee jaar eenzame opsluiting zonder feestjes: trouwen met 40 duizend mensen erbij, op het Malieveld. Anouk deed dat deze week, dat weten we allemaal, haar huwelijk was onontkoombaar. Uw sterrenkijker zag dit Malieveldformat ook als de ultieme oplossing als je niet weet wie je wel en niet wil uitnodigen op je bruiloft: dan gewoon maar iedereen, en die ene vervelende oom en die vriendin die je eigenlijk haat staan dan ergens achteraan, daar heb je verder geen last van.

Het vreemde aan Anouk is dat ze altijd anders is dan je denkt – althans, dan uw sterrenkijker denkt. Ze is rockchick van beroep en nature, maar eigenlijk heel zachtaardig (hoeveel mensen bieden Gordon uit zichzelf hulp aan in barre tijden?). Ze leidde een leven vol drugs en heftige songs, maar baarde ook zes kinderen en is naar eigen zeggen verslaafd aan lapjes over dingen halen en opruimen. Ze geloofde tijdenlang zeer publiekelijk niet meer in de liefde, maar verbindt zich nu met hart en ziel aan haar man, Dominique Schemmekes. Ze zegt van alles te willen doen voor ‘pleurisveel geld’, maar woont vol overtuiging in een gewone flat in de Amsterdamse Bijlmer.

Uw sterrenkijker is zelf trouwens óók niet wie ze denkt dat ze was; nooit gedacht dat ze bij het jawoord van een groots aangekondigd, massaal Malieveldhuwelijk warme tranen in haar ogen zou krijgen. Toch gebeurd, gewoon bij een filmpje op nu.nl.

Donny Roelvink Beeld Brunopress

Andere mensen deden weer andere dingen deze week: een fitnessvideo opnemen waarbij ze werden aangereden door hun beste vriend, bijvoorbeeld. Donny Roelvink liep vijf gebroken ribben op, een ‘kleine klaplong’, en verwondingen.

Het is bijzonder hoe je een verhaal dat akelig is – aangereden worden, en dan ook nog tijdens het maken van een Instagramfilmpje, waardoor de hele wereld wellicht een béétje denkt van dom, dom, dom – kunt spinnen naar iets positiefs.

Roelvink geeft op zijn Instagram regelmatig montere updates. ‘Mensen, Donny hiero even een kleine update’, zegt hij dan vrolijk, of ‘Alleen maar positief’ of ‘Ik steek even mijn duim op, toppie’.

Hij heeft, daags na zijn ongeluk, zelfs een positieve drietrapsraket gecreëerd. Eerst was er de Geleerde Les, die Roelvink kort na het ongeluk met bebloed gezicht opnam voor zijn volgers. ‘Om een soort boodschap over te dragen dat je echt van elk moment in het leven moet genieten. (…) Leef gewoon. En geniet.’

Positief deel 2: Roelvink is, volgens zichzelf, een medisch wonder. Hij maakte nog een filmpje, in de ziekenhuisgang. ‘Dit is toch best knap voor iemand met vijf gebroken ribben. Even gewoon een wandeling maken door het ziekenhuis. Die doktoren die staan me allemaal aan te kijken alsof ik een of andere Terminator ben.’

Positief deel 3: dit omzetten in een vervolgverhaal over wederopstanding. ‘The comeback is always stronger than the setback’, schreef Roelvink al in zijn stories, en hij sprak even later de woorden: ‘Ik ga werken aan mijn comeback en ik ga jullie daar ook allemaal in meenemen.’