Annemieke verloor haar dochter: ‘Ik ben in de rouw voor de rest van mijn leven’

Anne-Bo Raasveld (19, student) overleed op 13 oktober 2019 aan de gevolgen van myocarditis. Ze was de dochter van Annemieke van de Wouw (51, headhunter) en ze had één zus, Annemieke (18). Haar ouders waren gescheiden.

Annemieke: ‘Het was zondagochtend en ik kwam om kwart voor 11 thuis van het spinnen op de sportschool. Ik was zeiknat, dus ik gooide mijn sportkleding voor de wasmachine op de grond en deed een badjas aan. Ik haat badjassen, maar ik had ’s middags om 2 uur een afspraak met een vriend, dus ik had tijd genoeg om even rustig een ei te koken en een broodje te eten. Mijn jongste dochter Annemieke, die nog thuis woonde, was naar haar werk in Toujours, een restaurant hier in Haarlem. Terwijl ik net rustig zat, appte een vriendin dat ze door de stad fietste en of ik tijd had om even koffie te drinken. Ik appte terug: ‘Als je tegen een badjas kunt, ben je welkom.’

Toen we even later samen koffie zaten te drinken, ging de deurbel. We maakten nog grappen over wie dat kon zijn, op zondagochtend. Nietsvermoedend deed ik de deur open. Ik weet alleen nog dat er twee boomlange agenten stonden, hun gezichten kan ik me niet meer herinneren. Ze zeiden: ‘We hebben slecht nieuws, mogen we binnenkomen?’ Mijn moeder, flitste het door mijn hoofd. Ze vroegen of ik even wilde gaan zitten. Mijn vriendin was naar de wc gegaan en ze wachtten tot zij terug was. Toen zij ook zat, zeiden ze, terwijl ze mij aankeken: ‘Uw dochter is vannacht overleden.’ Ik keek mijn vriendin aan en zei: ‘Wat een raar verhaal. Wat een ontzettend raar verhaal, zeg.’ De agenten zeiden dat ze zou worden overgebracht naar het AMC. Ze vertelden niks over de toedracht, die was onbekend. Er was een onderzoek gestart, want een jong meisje van 19 overlijdt niet zomaar. Het huis was afgesloten als een plaats delict en de recherche was ter plaatse. Ik vroeg en zei helemaal niks. Ik dacht alleen maar: dit verhaal gaat niet over mij, en het gaat zeker niet over Anne-Bo. De agenten vroegen waar de vader en de zus van Anne-Bo waren. Ze gingen weg om hen in te lichten en zouden later terugkomen.

Anne-Bo (links), Annemieke en Annemieke. Beeld Privéfoto

Anne-Bo was een jaar geleden op kamers gaan wonen in Amsterdam, waar ze International Business studeerde. Ze had een fantastisch jaar achter de rug, ze was on top of the world. Ze woonde in een huis met Youp, Jesse en Johan, drie vrienden die haar gevraagd hadden om bij hen te komen wonen. Ze vond het heerlijk om een huis met die jongens te delen. Ze zei een keer: ‘Mama, iedere dag als ik mijn kamer uitkom, zegt Youp: ‘Goedemorgen schoonheid.’ Ik antwoordde: ‘Geniet er maar van, want dat krijg je de rest van je leven niet meer terug.’

Sureëel

Nadat de agenten waren vertrokken, ben ik gaan douchen. Daarna deed ik een zwarte broek aan en een zwarte coltrui. Eenmaal beneden heb ik Annemieke gebeld, die zei dat ze eraan kwam. Toen heb ik mijn broer gebeld, hij is meteen mijn moeder gaan halen. We kwamen tegelijk met de vader van Anne-Bo en zijn broer aan in het AMC. We werden naar een spreekkamer geleid, waar we eerst een gesprek met de recherche hadden. Daarna werd Anne-Bo binnengereden op een ziekenhuisbed. Het was surreëel, totaal onwerkelijk. Ik dacht dat het niet waar was en dat denk ik nog steeds. Ik moest niet eens huilen toen ik haar zag. Ik schrok ook niet, voor mij was ze helemaal niet dood, dat woord gebruik ik niet eens. Mooi jong lijfje, dacht ik. Haar gezichtje was wel al iets veranderd, maar ook dat was mooi.

Ik stond samen met mijn beste vriendin, die ook Annemieke heet, boven Anne-Bo. Ze had een kleine tatoeage laten zetten die ik nog niet gezien had. Dat mocht ze nooit van mij, maar ze had er al eerder eentje laten zetten. We hebben met z’n tweeën het lakentje weggehaald om naar het tattootje te kijken, het was een schorpioen, haar sterrenbeeld. Annemieke zei: ‘Het was ook altijd al een dondersteen.’ Daar moesten we samen om lachen. Zo stonden we naar haar te kijken. Ik kan echt wel wat bevatten in het leven, ik kan de wereld aan, maar deze schok is zo groot. Je komt tot een bepaald punt, maar dit stijgt er nog mijlenver bovenuit. Ik zal het nooit begrijpen en ik zal het ook nooit bereiken. Ons werd verteld dat ze naar het ziekenhuis in Leiden overgebracht zou worden voor onderzoek.

Haar huisgenoten hadden haar om 10 uur ’s ochtends gevonden. De jongens hadden geen idee wat er gebeurd was. De avond ervoor had haar vriendje Splinter op de terugweg van een feestje geappt of hij nog zou komen, maar dat hoefde van Anne-Bo niet, ze zou gaan slapen. Om 5 uur ’s ochtends is ze nog naar de wc gegaan. Wat daarna gebeurd is, weet niemand.

Onderzoeken

Ze zou op dinsdag thuiskomen, maar ze kwam uiteindelijk pas vrijdagmiddag thuis. Onderzoek volgde op onderzoek. Obductie door de arts, sectie door de recherche. Ze vonden niks. Ze is meteen getest op drank en drugs, en dat werd onmiddellijk uitgesloten. Mijn kinderen waren allebei wars van drugsgebruik, maar ik steek mijn hand nergens voor in het vuur. Het schoot natuurlijk wel door mijn hoofd: het zál toch niet dat zij degene is die net het verkeerde pilletje heeft genomen? Ik was toch blij dat dat werd uitgesloten, want natuurlijk gingen de indianenverhalen al rond. Maar wat was het dan wel? Huib, een goede vriend van mij die chirurg en hoogleraar is, zei: ‘Het maakt niet uit wat de oorzaak is, want het resultaat is hetzelfde.’ En dat is ook zo. Wat lost het op? We hadden dit ook niet kunnen voorkomen. En los daarvan: als je het wel had kunnen voorkomen, heb je daar nog niks aan, want je hébt het niet voorkomen.

Na zeven maanden kwam de uitslag pas, het rapport was blijven liggen door corona. Ze is overleden aan myocarditis, een ontsteking van de hartspier. Hetzelfde als de voetballer Nouri, die op het voetbalveld neerstortte en ter plekke is gereanimeerd. Myocarditis kan veroorzaakt worden door een virus of een bacterie, een oor- of keelontsteking, het kan van alles zijn. Het is vooral dikke vette pech.

Je leert met verlies leven, blijkbaar, want het leven gaat door. Maar je kunt er eigenlijk niet mee leven. Ik voel me incompleet en heb een gevoelstemperatuur die continu min 2 is. Ik ben niet ongelukkig, maar ik ben in de rouw voor de rest van mijn leven. Dat zijn twee verschillende dingen. De rouw reist altijd met mij mee, zal er altijd op de achtergrond zijn. Ik zit op een forum van ouders met overleden kinderen. We hebben precies dezelfde dilemma’s en pijnpunten; het gaat nooit over en het gaat nooit weg. Het geeft een vorm van troost, en vooral van herkenning. Want de rest heeft geen flauw idee.

Wat overblijft is de liefde van Anne-Bo waarop ik kan voortleven, de extreme liefde die zij voor mij voelde en ik voor haar. Daar kan ik mijn leven lang op door. Ik leef nog volop, maar iedere dag die voorbij is, is een dag dichter bij Anne-Bo.’