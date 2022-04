André Hazes en zijn al-dan-niet-ex-verloofde Monique Westenberg en de neusbel van Katie Holmes

Rust

Monique Westenberg Beeld Brunopress

De familie Hazes is the gift that keeps on giving. Als zij er niet waren, was de Nederlandse roddelpers snel uitgepraat, die zou het dan alleen met de Meilandjes moeten doen, met af en toe een vleug Gerard Joling of Gordon. De Hazessen zijn onze Kardashians, en daar moeten we ze dankbaar voor zijn.

Al rees deze week wel de vraag hoe vaak een knipperlichtrelatie aan dan wel uit mag knipperen, in de publieke opinie. André Hazes en zijn al-dan-niet-ex-verloofde Monique Westenberg zijn inmiddels 27 keer (grove, maar niet heel gekke schatting) uit elkaar gegaan, en de status was momenteel uit, maar deze week berichtte Westenberg op Instagram dat ze met Hazes en hun kind op reis ging. ‘Wij checken even uit. Met én voor elkaar.’ Er was in haar tekst sprake van ‘rust’ die door ‘externe factoren’ ‘weinig ervaren’ kon worden, dus gingen Westenberg, Hazes en Dreetje op vakantie ‘om te kijken welke vorm we nodig hebben als gezin’.

Dit is allemaal prima. Helemaal goed. Externe factoren: vervelend. Rust: belangrijk. Het gezin: je allessie. Vorm: moet je vinden.

Maar bij de volgers van Westenberg begon irritatie te ontstaan over het fladderende karakter van de relatie Hazes-Westenberg. Sommige mensen uitten zelfs de zorg dat het voor kleine Dré misschien een beetje verwarrend zou zijn. De reacties werden vervolgens uitgeschakeld. Misschien beter om het hele proces buiten Instagram plaats te laten vinden. Externe factor en alles.

Gaatje

Katie Holmes Beeld Getty

Een paar jaar geleden begonnen alle vrouwen van 40 jaar en ouder ineens extra gaatjes in hun oren te prikken: twee à drie in de oorlel, en dan nog eentje in de bovenlel. Het was midliferebellie: als geen tatoeage, dan toch zeker nog een oorbelgat.

Uw sterrenkijker voorziet dat dat prikken binnenkort in de neus gaat gebeuren, want Katie Holmes heeft ineens een neusbel.

Oplettende mensen hadden al een klein diamantje in haar neus kunnen zien op een selfie uit juli, berichtte de Daily Mail, maar nu heeft Holmes’ neusbel – inmiddels een ringetje – zijn officiële entree gemaakt in de wereld, bij het lanceringsfeest van een rosémerk.

De neusbel was lang het terrein van lichtelijk alternatieve mensen, soms met dreadlocks, maar is inmiddels omarmd door vele sterren. In Nederland hebben we Georgina Verbaan en Roxeanne Hazes. In het buitenland zijn er meer neusbeldragers. Ze zijn te onderscheiden in groepen: mensen die er een bepaalde heftigheid of rebellie mee willen uitstralen, denk aan oerneusbeldrager Lenny Kravitz of Rihanna. De ringdragers: Kendall Jenner, Miley Cyrus, Pink, Josje van K3. De groep met het kleine steentje: Demi Lovato, Justin Bieber. En de grote steengroep, die eigenlijk alleen uit Chris Brown bestaat.

En nu is de neusring dus te aanschouwen in de neus van de gepolijste Katie Holmes, 43, die preppy pakken, tweed en loafers draagt. Dan voel je de mainstream er al bijna op overschakelen.