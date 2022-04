Yassine Boussaid Beeld Jordi Huisman

Wie? Yassine Boussaid. Waar? Het Olympisch Stadion in Amsterdam. Wat doet hij? Hij is theaterdirecteur van de Meervaart.

Waarom deze plek?

‘Dit is mijn jeugdsentiment. Ik groeide in de jaren negentig op in Amsterdam. Als kwajongens uit de buurt liepen we hier soms het veld op. Bewaking was er vrijwel niet. Wij stonden ’s ochtends een balletje te trappen op de plek waar Ajax de avond ervoor in de hoogtijdagen de wereld van het voetbal veroverde. Het stadion is stoer, ruim en vormt een arena waarin de tribunes subtiel en glooiend om je heen draaien. Het oogt ook klassiek door de oude atletiekbaan op het veld. Vroeger was er ook een wielerbaan. Europa had ooit veel van zulke multifunctionele stadions. Het stadion is vanwege zijn monumentale status een erfstuk. Zodra zoiets die status krijgt, wordt het vaak niet meer aangeraakt. In dit geval is het juist een landschap waar veel Amsterdammers en kinderen nog gebruik van maken. Dat maakt het extra imposant.’

Beeld Jordi Huisman

Hoe omschrijf je jouw eigen stijl?

‘Als een beetje ontregelend. Soms is het jasje-dasje, maar dat is nooit de norm. Het stereotiepe beeld van de theaterdirecteur die een bloemetjesoverhemd en rode puntschoenen draagt en een quasi trendy bril op heeft, past niet bij mij. Door in sportkleding of in een Ajax-shirt naar mijn werk te gaan, probeer ik als jongen van de stad meer deel uit te maken van het straatbeeld. Amsterdam is niet strak georganiseerd, dus ik ook niet. Het is een plek met verrassende combinaties, een plek waar je mag opvallen.’

Wat is het bijzonderste kledingstuk dat jij bezit?

‘Als ik mijn handgemaakte Marokkaanse overhemden met borduursels erop draag, sta ik in contact met mijn Marokkaanse roots. Tegenwoordig dragen mensen traditionele klederdracht alleen op feesten. Ik mis traditionele kleding in ons straatbeeld. Het heeft geen religieuze status, je kunt het altijd dragen.’

Jas

‘Gekke kleurcombinaties en printjes vind ik interessant. Daarmee maak je een statement. Ik heb een aantal jassen die opvallen. Ze zijn geen van allen duur, want iets hoeft niet duur te zijn om op te vallen.’

Beeld Jordi Huisman

Ajax

‘Deze broek verwijst naar de liefde die ik heb voor Ajax. Ik ben Amsterdammer en Ajacied. Daarom vind ik het tof om eens in de week een verwijzing naar de club in mijn outfit te verwerken.’

Beeld Jordi Huisman

Leren clutch

‘Leer heeft een klassieke uitstraling. Daarbij is de functionaliteit van een simpele clutch heel fijn. Mijn meest gebruikte spullen passen er precies in, zoals een iPad met toetsenbord. Wat betreft spullen wil ik zo min mogelijk bij mij dragen.’

Beeld Jordi Huisman

Horloge

‘Bij een gouden jas hoort wat mij betreft een goudkleurig horloge van Michael Kors. De wijzer van het klokje is groen. Dit vind ik een bijzondere kleur. Het staat mij kennelijk heel goed. Althans, dat hoor ik altijd.’

Prada-schoenen

‘Ze dateren uit mijn studententijd en waren destijds hip. Ik ben een pannekoek geweest om die van mij weg te doen. Op Marktplaats ontdekte ik hoe duur tweedehands exemplaren zijn. De gevoelens van nostalgie wogen zwaarder dan de prijs en dus kocht ik een nieuw paar van dezelfde schoenen die ik vroeger had.’

Beeld Jordi Huisman

Adidas-pet

‘In mijn outfits zitten vrijwel altijd sportgerelateerde elementen. Deze zwarte, strak gevormde Adidas-pet is daar een voorbeeld van. Toch is dit nog een vrij chic exemplaar, met het kleine witte logo erop. Ik vind het heel gaaf dat-ie daarmee makkelijk te combineren valt met alledaagse kleding.’