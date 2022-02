Altijd in de weer, om huurders bij te staan, exposities te regelen en kunstenaars vooruit te helpen

Saskia Koppelaar-Siebers Beeld Frans Koppelaar

Pakketjesbezorger, oprichter van een bewonerscommissie, café-eigenaar, sociaal werker – Saskia Koppelaar-Siebers is het allemaal geweest. Maar als er één ding is waar ze om herinnerd wilde worden, dan is het wel de Nederlandse Portretprijs die Koppelaar in 2017 in het leven riep en die tweejaarlijks de beste Nederlandse portretkunstenaar eert. De prijs was haar ‘kindje’, vertelde de altijd kinderloos gebleven Saskia, ze zag het als haar belangrijkste nalatenschap.

Saskia, die op 20 januari overleed aan alvleesklierkanker, leerde de portretkunst relatief laat kennen. Ze werd in 1956 geboren in Groningen, maar groeide op in Zaandam in een hardwerkend gezin, met drie broers, twee zusjes. Vader was chef in een magazijn, moeder onder meer nachtzuster. Saskia had een reeks baantjes, en ze had al een relatie achter de rug toen ze in 1999 de kunstschilder Frans Koppelaar leerde kennen. De ontmoeting vond plaats in café ’t Blaauwhooft, op het Amsterdamse Bickerseiland, waar Saskia woonde in een leefgroep en Frans deel uitmaakte van een stel kunstenaars dat via corporatie Lieven de Key betaalbare woon- en werkruimte huurde.

‘Er was iets feestelijks te doen in het café’, herinnert Frans zich, die benadrukt dat hij absoluut niet het ‘uitgaanderige type’ is. ‘Ze was als een vis in het water tussen al die mensen. Ik vond dat leuk om te zien. Een paar dagen later raakte ik met haar aan de praat op het terras. Dat was het begin van onze relatie.’

Saskia maakte van Frans ook een socialer mens, vertelt hij. Nadat ze bij hem was ingetrokken, werd zijn woning een trefpunt voor de Bickerseilandse kunstenaarsgemeenschap. Dan kwam Frans thuis, vertelt hij, en zat de huiskamer vol buren en collega-kunstenaars, nippend aan een glas wijn. Net zo betrokken stortte ze zich op de organisatorische kant van de portretkunst, initieerde ze exposities en begon ze een bemiddelingsbureau voor portretkunstenaars.

Op een dag sprak Frans zijn verbazing uit dat Engeland wel een prijs had voor portretkunst, maar Nederland niet. Saskia wist genoeg en ging aan het werk.

Frans: ‘Voor ik er erg in had, was ze de stichting De Nederlandse Portretprijs begonnen. Waar dat ondernemende en sociale vandaan kwam, kan ik niet zeggen. Maar ze was altijd in de weer. Zelfs als we op vakantie waren, was ze nog aan het bellen.’

Dezelfde ondernemende rol vervulde ze ook voor de huurders op Bickerseiland. Toen Lieven de Key aankondigde dat de huur voortaan overgemaakt moest worden naar een commerciële bv, ontstond er onrust onder de bewoners van de sociale huurwoningen. Was dit een eerste stap naar een explosieve huurverhoging? Saskia richtte een bewonerscommissie op en wist bij Lieven de Key de garantie af te dwingen dat bewoners van sociale huurwoningen niets te vrezen hadden. Daarna keerde de rust terug op Bickerseiland.

Via de bewonerscommissie kwam Saskia in contact met Arcade, de overkoepelende organisatie voor bewonerscommissies en huurders van Lieven de Key en Lieven De Stad. In 2020, toen Saskia al ziek was, werd ze penningmeester bij Arcade. Voorzitter Helmie Bijleveld herinnert zich haar als iemand die ‘waarde’ wilde toevoegen aan de samenleving. ‘Dat ze zich inzette voor huurders terwijl ze al ziek was, daar prijzen wij haar enorm om. Ze heeft op Bickerseiland een kleine, maar hechte groep bewoners gevormd.’

Bij Frans Koppelaar laat Saskia voor nu ‘een enorme leegte’ na. Maar hij zal opkrabbelen, vertelt hij. De ‘liefde voor mensen’ die Saskia had, heeft hem minder introvert gemaakt. Hij is zelfs lid geworden van een fietsclubje en verheugt zich op een weeerzien met zijn maten. Dat had hij zonder Saskia niet voor mogelijk gehouden.