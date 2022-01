Alsof het allemaal niet allemachtig mooi genoeg is …

De ochtend brengt licht, maar geen helderheid. Over de uitgestorven grachten hangt een dichte mist. Vanaf de brug zie ik alleen de contouren van de huizen en het zwarte water, rimpelloos als een biljartlaken. Alsof dat niet allemachtig mooi genoeg is, begint ergens in een niet zichtbare kerktoren een beiaardier op zijn klokken de weemoedigste Gnossienne van Erik Satie te spelen.

Alleen voor mij, denk ik, en dank de voorzienigheid voor dit grootse moment. Maar dan wappert die net wat mistflarden opzij en komt even verderop een gestalte in zicht. Naakt op een zwembroek na, atletisch. Aan de rand van de gracht rekt hij zich uit en neemt een sierlijke duik. Zijn oerbrul kaatst tegen de gevels. De damp slaat van zijn lichaam als hij zich weer op de kant hijst. Voor hij in het grote wit verdwijnt steekt hij zijn hand naar me op.

Een aansporing, ben ik bang.