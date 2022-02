‘Als wij niet toevallig langs die vrouw waren gereden, was dat kindje waarschijnlijk in de sneeuw gevallen’

Beeld Anne Stooker

‘Het was een ijzig koude ochtend, er lag een dik pak sneeuw. Mijn collega Rob en ik reden door Velp toen een oudere vrouw ons wenkte. Ze stond bij een jonge vrouw die krom naast haar fiets boog. Ik reed naar hen toe, opende het autoraam en hoorde de jonge vrouw zeggen: ‘Ik moet bevallen.’

‘Ze was tenger, dus ik dacht: ze maakt een grap, zo meteen komen camera’s en dan zit ik in het tv-programma Bananasplit. Ik meldde de meldkamer: ‘Hier 4741, wij worden aangesproken door een vrouw die zegt dat ze moet bevallen. U hoort zo van ons.’ Daarna zette ik de auto op de stoep en stapten we uit.

‘Ik wist niet dat ik zwanger was’, zei de vrouw, ‘ik heb weeën, ik weet hoe dat voelt want ik heb eerder kinderen gekregen.’ Het was duidelijk geen grap. Ik sloeg een beetje dicht; op de politieopleiding leer je verbanden aanleggen, reanimeren en zelfs het reanimeren van baby’s, maar niks over bevallen. Later zei ze dat ze al die tijd gewoon ongesteld was geweest, ik wist niet dat dat kon.

‘We stonden op het kruispunt op de Emmastraat tegenover een tandartsenpraktijk, Rob regelde dat we daar terecht konden. Ik zei tegen de vrouw: ‘Pak mijn arm goed vast, we steken over.’ Ze kon nauwelijks lopen en had duidelijk pijn.

‘Binnen strompelden we langs een balie en een rij wachtende patiënten en gingen we een behandelkamertje in. Het was een kleine, schone ruimte gelukkig, met een tandartsstoel en apparatuur eromheen. De bedoeling was haar in die tandartsstoel te zetten, maar ze riep: ‘Het voelt niet goed, ik voel hem aankomen!’ Ze trok haar spijkerbroek en haar onderbroek naar beneden en greep mij weer vast.

‘Rob ging op z’n knieën zitten, en precies op het moment dat hij wilde kijken of hij iets zag, floept ineens dat kindje er al uit. In een reflex ving Rob het op, anders was het op de grond gevallen. Tijdens de val scheurde de navelstreng los en de baby werd gevolgd door de placenta, ontlasting, lichaamsvocht en heel veel bloed. We waren totaal overrompeld.

‘Het bleef doodstil. Die vrouw gaf geen geluid, het kindje huilde niet. ‘De baby is geboren!’, riep ik over de portofoon zonder toestemming van spreken te vragen. Rob kreeg vanaf de gang handdoeken aangereikt en begon het kindje te masseren. ‘Er zit weinig leven in’, zei ik tegen de meldkamer. De centralist antwoordde dat alles werd ingezet: helikopter, ambulances en huisartsen waren al onderweg.

‘Gaat het?’, vroeg ik aan de vrouw, die nog altijd aan mijn arm hing. ‘Het gaat wel’, antwoordde ze. Maar ze staarde stoïcijns voor zich uit en taalde niet naar het kindje, ik kon dat niet rijmen.

‘Terwijl Rob de baby masseerde, wilde ik die vrouw laten zitten, maar dat kon niet, echt overal lag lichaamsvocht en bloed waardoor de vloer heel glad was. Het leek wel een plaats delict – overal, tot halverwege de muren, op die tandartsstoel en op het medisch gereedschap zaten bloedspetters. Die weeë geur vergeet ik nooit meer.

‘Al snel hoorden we sirenes loeien en kwamen drie ambulancemedewerkers binnen met koffers en kisten. Een van hen nam de baby van Rob over en sloot het kindje aan op een hartslagapparaat terwijl ik ruimte maakte. Een stoel, een vuilnisbak en tandartsapparatuur op wieltjes gingen over alle hoofden dat kamertje uit. Ik legde de handen van de vrouw op een tandpolijstmachientje en zei: hou dit maar even vast, iemand anders komt jou nu helpen. Terwijl nog twee ambulancemedewerkers binnenkwamen, wurmden Rob en ik ons dat kamertje uit.

‘Buiten zag het geel van de ambulances. Op de gang staarden drie tandartsmedewerkers ons lijkbleek aan. Ze vroegen: ‘Hoe gaat het met de baby?’ We wisten het niet en dat zeiden we ook. Achter ons werden de baby en de vrouw op brancards afgevoerd.

‘Op de terugweg in onze dienstauto bespraken Rob en ik het incident. Ik zei: ‘Die vrouw had helemaal geen aandacht voor de baby, dat geeft me geen goed gevoel.’ Rob antwoordde dat ze vermoedelijk in shock was.

‘Ik was pas 27, dit incident heeft me doen beseffen dat je bij de politie altijd incidenten zult meemaken waarop je niet bent voorbereid. Dan ga je instinctief handelen en kun je het verschil maken tussen leven en dood. Als wij niet toevallig langs die vrouw waren gereden, was dat kindje waarschijnlijk in de sneeuw gevallen, dan is het einde verhaal.

‘Enkele dagen later belde Rob. Een familielid van de vrouw was naar het bureau gekomen met een bos bloemen en een geboortekaartje waarop je een baby aan slangetjes in een couveuse zag liggen. Rob las het kaartje voor: ‘Geboren op 1 februari 2021 om acht minuten over negen, 1.450 gram. Hoi, ik ben Herman. Helemaal gezond’.’