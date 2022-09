‘Als wielrenner heb ik mezelf verloren in blinde ambitie’

Stef Clement: ‘Ik heb absoluut niet de behoefte om aardig gevonden te worden.’ Beeld Frank Ruiter

Wout van Aert of Mathieu van der Poel?

‘Ik hoop dat Van der Poel zondag het WK wint. Als coureur vind ik hem interessanter. Hij heeft misschien iets minder pure klasse, maar koerst meer op instinct en emotie. De twee mooiste koersen die ik de afgelopen jaren heb gezien, won hij allebei: de Amstel Gold Race in 2019, met die sensationele sprint en remonte (inhaalslag, red.). En de Tour-etappe in 2021 richting Mûr-de-Bretagne, waar hij de gele trui voor zijn opa (de anderhalf jaar daarvoor overleden oud-wielrenner Raymond Poulidor, red.) pakte op een manier die niemand anders had gedurfd en gekund.

‘Ik denk wel dat Wout van Aert zondag bij het WK de meeste kans maakt. Wat hij de afgelopen Tour heeft gepresteerd, is ongelofelijk. In de bergen hielp hij Jonas Vingegaard, op het vlakke won hij twee massasprints en een tijdrit. Ik denk dat zelfs Eddy Merckx zoiets, op dit niveau, nooit gepresteerd heeft. Met wat Van Aert toen heeft laten zien kun je hem misschien wel de meest complete en beste wielrenner ooit noemen. En wat is er leuker dan de beste ooit kloppen? Daar heeft Van der Poel een sport van gemaakt.’

Wielrenner of analist?

‘Ik ben buitengewoon gelukkig dat ik nu analist en medecommentator ben. Dat begon in 2010, toen ik vanwege een blessure de Tour niet reed en werd uitgenodigd om bij De avondetappe bij Mart Smeets te gast te zijn. Overdag ging ik kijken bij de commentatoren Herbert Dijkstra en Maarten Ducrot, die mij een koptelefoon opzetten. Dat beviel en sindsdien heb ik altijd contact met de NOS gehouden.

‘Ik ben er niet zomaar trots op dat ik wielrenner ben geweest, het heeft me ook niet gelukkig gemaakt. Ik heb mezelf verloren in blinde ambitie, waardoor ik onderweg dingen ben kwijtgeraakt: vriendschappen, een relatie. Twee zonen wonen niet meer bij mij. Ik ben te ver afgeweken van wie ik het liefste ben.

‘Toch kies ik voor wielrenner, omdat ik besef dat het een unieke ervaring is geweest waardoor ik voor dingen word gevraagd die anders buiten bereik waren gebleven.’

Goud op NK Wielrennen of brons op WK Wielrennen?

‘Goud op NK Wielrennen. Een beetje om dezelfde reden als bij het vorige antwoord. Die gouden medaille, in 2006, bood allerlei mogelijkheden: zo mocht ik mee naar het WK waar ik brons won.

‘Die dag in Stuttgart kwam ik net uit de Vuelta, waar ik de goede vorm van meenam. Omdat ik geen medailleambities had, voelde ik geen enkele druk. En het was een heuvelachtig parcours, dat lag mij goed.

‘Alles kwam samen. Daarna is het me nooit meer gelukt om ook maar in de buurt van dat resultaat te komen. Dus of dit nou betekende dat ik na Fabian Cancellara en László Bodrogi de beste tijdrijder ter wereld was? Ik denk het niet.’

Beeld Frank Ruiter

Breda of Utrecht?

‘Dit gaan ze in Breda, waar ik ben opgegroeid, niet leuk vinden, maar ik kies Utrecht. Een prachtige stad met een mooie mengelmoes van culturen en een echt historisch hart. Ik heb nu natuurlijk ook meer tijd om de binnenstad te ontdekken dan toen ik in Breda woonde.

‘Omdat ons huis in Utrecht-Noord te klein begint te worden, verhuizen we over twee weken naar Rhenen.

‘Ik ben opgegroeid in Breda. Daar heb ik net zo lang gezocht tot ik iets vond waar ik goed in was – ik ben dus niet uit liefde voor de sport op wielrennen gegaan. Mijn voormalige trainer Louis Delahaye zei later dat er onderzoek was gedaan waaruit bleek dat geadopteerde kinderen vaker een bewijsdrang hebben die zich uit in duursporten. Die bewijsdrang zou voortkomen uit een zoektocht naar jezelf.

‘Mijn ouders – ik zie ze als mijn ouders – zijn er altijd eerlijk over geweest dat ik bij mijn geboorte ben afgestaan. Misschien krijg ik ooit nog behoefte om daar meer te weten over te komen, maar die heb ik nu nog niet.’

Knecht of meesterknecht?

‘Ik hou van beide termen niet, maar doe maar gewoon knecht. Meesterknecht, dat is een woord dat wij analisten hebben verzonnen. Daar zullen een aantal knechten blij mee zijn, omdat ze zich daarmee kunnen onderscheiden. Maar als je je onderscheidt door je kwaliteiten, heb je dat niet nodig. Het woord knecht ligt nu trouwens gevoelig vanwege de pietendiscussie. Er wordt nu gesproken over ondersteunende renners.

‘De druk die vanuit de buitenwereld op ondersteunende renners wordt gelegd, is veel minder groot dan die op kopmannen. Toch heb ik geleefd en me voorbereid als een kopman. Ik had daardoor ook last van faalangst, overschatte mijn invloed op het wedstrijdverloop. Ik heb Steven Kruijswijk in mijn laatste jaar vaak ondersteund, maar zijn beste resultaten in de Tour, vijfde en derde, boekte hij toen ik er niet bij was. Over ontzettend inwisselbaar gesproken.’

Herbert Dijkstra of Joris van den Bergh?

‘Beiden sta ik als medecommentator bij tijdens koersen. Buiten werk trek ik meer op met Joris. Tijdens werk kan ik ook ontzettend van hem genieten: hij is een taalkunstenaar en ik ken niemand die zo snel kan vertellen wat hij ziet. Tijdens massasprints met twaalf renners weet hij altijd de goeie op 1, 2 en 3 te plaatsen.

‘Aan Herbert heb ik veel te danken, hij heeft me dit vak ingeloodst. Van hem heb ik veel geleerd, onder meer om tijdens voorbereidingen feiten bij te houden in een plakboek (pakt schrift erbij). Kijk, hier staan alle top-10-noteringen die ploegen in etappes van grote rondes hebben gehaald. ‘Team Qhubeka NextHash heeft niks gepresteerd’, kan ik dan zeggen én onderbouwen. Op deze pagina staat informatie over de laatste twintig openingstijdritten van de Tour. Daar hebben we het dan twee seconden over.’

Aardig of eerlijk?

‘Eerlijk. Ik heb absoluut niet de behoefte om aardig gevonden te worden. Ik ben daar lang gevoelig voor geweest, maar dat is veranderd door alles wat ik heb meegemaakt. In mijn vorige relatie – we zijn twaalf jaar bij elkaar geweest en hebben twee kinderen – hebben we lang geprobeerd om aardig tegen elkaar te zijn, tot we erachter kwamen dat dat niet eerlijk was.

‘Ik heb er dus ook geen enkele moeite mee om als analist oud-ploeggenoten te bekritiseren. Ik ben weleens gebeld door een renner die zei: ‘Wat flik je me nou?’ Maar ik zit daar om eerlijk te zijn, zeg ik dan.’

Tour Down Under of Ronde van Californië?

‘De Tour Down Under was vlakker en makkelijker, maar daarbij zaten we twee weken opgesloten in het Hilton Hotel van Adelaide. De Ronde van Californië vond ik avontuurlijker en leuker: daar reden we van Sacramento in het noorden naar Los Angeles in het zuiden. Onderweg kan ik dan ook wel genieten. En na een etappe ben ik eens naar een boksgala gegaan in het Staples Center, waar ook de LA Lakers spelen.

‘Laatst moest ik tijdens een presentatie een bruggetje maken naar een ander onderwerp. Ik toonde een sheet van de Golden Gate Bridge en kon vertellen dat ik in het eerste profpeloton zat dat daaroverheen is gefietst. Daar ben ik dan trots op.

‘Ik beschouw het als luxe dat je als wielrenner op bijzondere plekken komt. Voor de Arctic Race ben ik naar de Noordkaap gefietst. Tijdens de Olympische Spelen ben ik over het Plein van de Hemelse Vrede gereden en onder de Chinese Muur door.’

Leven of geleefd worden?

‘Absoluut leven. Tijdens mijn carrière heb ik me te lang laten leven. Nu heb ik, voor zover mogelijk, controle. Dat vind ik heel fijn. Het lukt me nog steeds niet altijd te zijn wie ik wil zijn, maar ik ben nu wel een leukere vader. Dat vind ik meer waard dan medailles in de kast.

‘Als wielrenner was ik, misschien ook omdat ik net niet goed genoeg was, eigenlijk altijd moe en dus geïrriteerd. Extreme duursport heeft invloed op je hormoonspiegel, dus ik heb weleens gedacht dat ik me net zo ‘onderdrukt’ voelde als een vrouw die de pil gebruikt.

‘Toen ik in 2018 stopte met wielrennen duurde het een maand of vier voordat ik dacht: hé, ik voel me goed, ik ben blijer, ik ben rustiger, ik heb meer geduld met de kinderen. Ja, ik leef meer.’