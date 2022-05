‘Als politie moet je eerlijk en transparant zijn’

Beeld Anne Stooker

‘Ik was 34 jaar, chef van het politiebureau Segbroek in Den Haag en kampte in mijn wijk met toenemende drugsoverlast. Dat kwam doordat politiecollega’s van het zogenoemde Glassex-team de overlast van drugsverslaafde prostituees in de rosse buurt zo succesvol bestreden, dat die tippelaars naar onze wijk kwamen. Die waren allemaal verslaafd en moesten aan hun verdovende middelen komen, waardoor we naast prostitutie ook junkenpanden – jupa’s – kregen. Dat gaf veel overlast, vooral ’s avonds en ’s nachts. Er werd op deuren geklopt, geschreeuwd, gedeald, cocaïne en heroïne gebruikt en ruziegemaakt over de prijs. In gewone woonstraten, hè. Dat vonden de bewoners op z’n zachtst gezegd niet leuk.

‘Op een dag zei Fred, onze wijkagent: ‘Pas op, Henk, ze zijn zo boos, ze komen nú naar het bureau.’ En ja, toen gebeurde wat ik nooit eerder en daarna ook nooit meer heb meegemaakt: tientallen boze bewoners van de wijk Regentes-Valkenbos kwamen verhaal halen. Onder leiding van voorzitter Arie Schagen van de bewonersvereniging, een wereldfiguur, stonden ze aan de deur. Sommigen schreeuwden: ‘We zijn het zat. Wanneer doen jullie er wat aan? Wij willen onze wijk terug!’

‘Ik liet ze allemaal binnen en zei: ‘Ga zitten, ik regel koffie.’ Ik heb altijd geleerd: als het moeilijk wordt, koop even tijd. En: mensen zijn pas voor rede vatbaar als de emotie eruit is. Dus ik liet iedereen een kwartier door elkaar schreeuwen. Ze herhaalden steeds: ‘Wanneer doen jullie eindelijk iets?’

‘Nadat de emoties waren bedaard, sprak ik de groep toe: ‘Ik kan dit aanpakken, maar niet alleen, daar heb ik jullie bij nodig. En het probleem zal zich verplaatsen: als wij junkenpanden sluiten, duiken die een paar straten verder weer op. Dat noem ik het waterbedeffect, dat betekent dat elke straat op z’n tijd met een beetje ellende wordt geconfronteerd.’

‘Ik denk dat de bewoners zich gehoord voelden. Ze verlieten het bureau nog steeds boos, maar ook verwachtingsvol. Ik maakte een plan de campagne met adjudant Timmer, een goeie vent met veel verstand van drugsproblematiek, en praatte na met de wijkagenten. ‘Fred’, zei ik, ‘zorg dat je vanavond nog even contact hebt met Arie, en steek morgen even de thermometer in de wijk: hoe is het gesprek geland?’

‘Op een bijeenkomst in het buurtgebouw bespraken we de aanpak met de wijkbewoners. We gingen niet de verslaafden, maar de dealers aanpakken. De toenmalige burgemeester kwam ook. Ik had van tevoren tegen Schagen van de bewonersvereniging gezegd: ‘Arie, ga nou niet beginnen over het capaciteitsprobleem in ons politieteam.’ En tegen de burgemeester zei ik: ‘Zeg nou niet dat het bureau op sterkte is.’ Nou, dan moet je net Schagen hebben: die ging er vol in over onze tekorten. En de burgemeester reageerde heel stellig: nee hoor, het wijkteam is op sterkte. De bewoners vroegen toen natuurlijk aan mij hoe het precies zat. Ik antwoordde zo diplomatiek mogelijk: ‘We doen er alles aan om het wijkteam op sterkte te krijgen.’

‘Vervolgens zei de burgemeester: ‘We gaan het probleem oplossen.’ Maar ik herhaalde: ‘Het probleem zal zich verplaatsen.’ Dat vond hij niet zo leuk. De volgende dag kreeg ik een telefoontje van de plaatsvervangend korpschef dat ik meer invoelend bestuurlijk vermogen moest hebben. Dus ondanks mijn gebrekkige invoelend bestuurlijk vermogen ben ik uiteindelijk korpschef geworden... Ik vind dat de politie altijd eerlijk en transparant moet zijn. De burger moet kunnen vertrouwen op wat wij zeggen. Sluit je ogen niet voor een probleem, het brengt je verder.

‘Ik heb van deze drugscrisis geleerd dat je bewoners bij je aanpak moet betrekken. Ik benadrukte op alle bewonersbijeenkomsten: doe meldingen van overlast, want voor het sluiten van een drugspand heb ik meer nodig dan één politie-inval. Ik heb signalementen nodig, namen, tijdstippen. Dus die buurtbewoners deden actief mee. Bijkomend voordeel van hun betrokkenheid was dat ze ook hun vuilniszakken niet meer een dag te vroeg op straat zetten.

‘We kregen zo veel informatie dat we precies wisten op welk tijdstip we in zo’n junkenpand moesten zijn om voldoende drugs en gebruikers aan te treffen. Wij hielden de dealers aan en namen hun verdovende middelen in beslag, waarna de gemeente het pand kon sluiten.

‘Elke week werd wel een pand gesloten, een stuk of vijf in totaal. Het probleem verplaatste zich, maar verdween uiteindelijk uit onze wijk. Jammer voor de aangrenzende wijken, maar onze bewoners waren ervan af. Uit die tijd stamt mijn oneliner: als je de wijkbewoners meekrijgt, ben je al halverwege de oplossing.

‘Na een maand of twee kwam – totaal onverwacht – diezelfde groep bewoners naar ons bureau. Alleen waren ze nu niet boos, maar hadden ze een enorme slagroomtaart meegebracht. Een van hen zei: ‘Henk, we willen jullie bedanken. Wij kunnen weer veilig over straat. En we slapen ’s nachts weer rustig.’

‘Mooi hè. Ik wil het woord ‘trots’ vermijden, maar ik die dag ging vrolijk, innig tevreden en een paar kilocalorieën zwaarder naar huis.’