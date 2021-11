Als kleuter zong Anita (van Anita & Ed) al de sterren van de hemel

Anita Kouwenhoven Beeld Jan Dirk van der Burg

Anita (& Ed) Kouwenhoven (59 en 62), Kruisland

Anita, beter bekend als Anita van het zangduo Anita & Ed, heeft tijdens de Muzikale Schnitzelparade in Kruisland net een volle dansvloer bij elkaar gezongen. Dat is niet voor de eerst: ‘Toen ik 2 of 3 jaar oud was, werd ik thuis al op tafel gezet om te zingen. Ik onthield alle liedjes van de radio, niemand snapte hoe dat kon. Mijn opa nam mij later vaak mee naar een café in Bergen op Zoom. Hij zette mij op het biljart en ging dan zelf rond met de pet.’

Op haar 16de moest Anita een keer ergens dansen waar Ed speelde met zijn band. Lang verhaal kort: Anita ging zingen en Ed was verkocht. Nu zijn ze 44 jaar een zangduo, hebben ze zestig singles gemaakt en zijn 40 jaar getrouwd. En iedereen die hun culthit Chinees-Indisch restaurant kent en denkt dat díé sfeerverhogend is, die moet Anita eens een keer Paradise by the Dashboard Light zien coveren: de uitdrukking ‘dijk van een stem’ lijkt daarvoor te zijn uitgevonden. ‘Ik heb vorig jaar tien dagen in het ziekenhuis gelegen met corona en merk dat mijn conditie een opdonder heeft gehad. Ik was zo bang om mijn stem, maar ik kan nu zeggen: dat is gewoon die van de oude Anita. Ben ik zo blij om.’