Als kind werd ze gegrepen door de kracht van de opera, nu is ze regisseur

Toen Kenza Koutchoukali (33) voor het eerst zelfstandig naar Amsterdam reisde, ging ze er niet heen om te winkelen of iets anders te doen wat je nou eenmaal doet als je 16 bent. Kenza Koutchoukali moest en zou naar de opera, samen met haar nichtje van 15.

‘Heel spannend, zelf met de trein en de metro’, zegt ze. ‘We hadden lang gespaard, want de kaartjes waren 50 euro of zo. En toen zaten we daar, in De Nederlandse Opera, bij Elektra van Richard Strauss. We hadden geen idee dat dat zo’n heftig stuk was in een moderne enscenering. Het stond ver af van het romantische beeld van opera dat ik in mijn hoofd had. Daarna zijn we maar chocolademelk gaan drinken om een beetje bij te komen.’

De komende weken werkt Koutchoukali zelf bij dat operahuis, dat inmiddels De Nationale Opera (DNO) heet. Als regisseur. Vraag je kenners naar Nederlands grootste aanstormende talent op het gebied van operaregie, dan valt de naam van de Utrechtse Kenza Koutchoukali. Voornaam: klemtoon op de eerste lettergreep. Achternaam: klemtoon op de laatste.

Ze ontvangt haar bezoek, na een lange dag repeteren, thuis in een jarenzeventigwoning in Zoelmond, een Betuws dorp onder de Lek. Het stuk waaraan ze werkt, is de nieuwe opera How Anansi Freed the Stories of the World met muziek van Neo Muyanga. De première is op 13 november. Op haar gebroken witte hoodie staat in zachtaardige letters ‘Solidarity’.

Hoe werd ze gegrepen door de opera? ‘Ik zat als kind op de Kathedrale Koorschool, een basisschool die verbonden is aan de kathedraal in Utrecht’, vertelt Koutchoukali. ‘Je krijgt zangles en zingt op zondag mee tijdens de mis, van gregoriaans tot romantisch repertoire. In 1999 had De Nederlandse Opera een kinderkoor nodig voor een productie van Tosca van Puccini, dat koor bestond dus uit kinderen van onze school. Ik vond alles aan die productie fantastisch, van het repeteren tot het in de bus zitten naar die voorstellingen. Van de eerste repetitie was ik helemaal ondersteboven, ik kon niet eens meer zingen.

‘Vanaf dat moment was ik operafan. In de woonkamer probeerde ik het toneelbeeld na te maken. Ik verschoof de bank en de pilaren waar vuur uit kwam, maakte ik na met lange kandelaren. Ik was helemaal geobsedeerd. Ik vroeg mijn ouders of ze me mee konden nemen naar zoveel mogelijk opera’s.’

Eenmaal op de middelbare school had ze nog geen idee dat ze later bij de opera kon werken. ‘Ik vond het zo’n magische wereld. Ik speelde cello, zat in jeugdorkesten, was alleen maar met muziek bezig. Ik zag het wel voor me dat ik cello zou gaan studeren, maar ik wilde ook iets met mensen doen. Ik was geen erg goede cellist, trouwens. De cello ligt nu boven, ik speel bijna nooit meer. Als je dagelijks met goede musici mag werken, wil je je eigen gehark niet meer aanhoren.’

Ze ging wel naar het conservatorium, maar voor schoolmuziek: de opleiding om muziekdocent te worden op scholen. Bijvakken: jazzzang en piano. Maar de opera bleef trekken. Toen ze in het derde jaar meedeed aan een DNO-project waarbij jongeren de opera Billy Budd van Benjamin Britten mochten bewerken, wist ze het zeker: ze moest het muziektheater in, de artistieke kant op.

‘Toen ik werd gevraagd om in 2016 de regie te doen bij het afstudeerproject van de componist Jan-Peter de Graaff, die een opera had geschreven (All Rise, red.), was ik zo naïef om meteen DNO uit te nodigen om te komen kijken. Ik kreeg te horen: best leuk gedaan, maar je hebt nog veel te leren. Het leidde wel tot een talenttraject. Twee jaar lang kon ik assisteren bij geweldige regisseurs: Claus Guth, Lotte de Beer, Romeo Castellucci en Pierre Audi. Ook kon ik assisteren in de Opéra Bastille in Parijs. Daar ben ik echt erg dankbaar voor.’

Grote ambities? ‘Sure’, zegt ze. ‘Ik hoop dat ik nog veel meer voorstellingen kan maken, ook voor grote operahuizen. Maar ik kom pas net kijken. Mijn doel is elke keer beter te worden. Het is op dit moment in de culturele sector niet zo dat je superveel kansen krijgt, dus ik ben blij met de kansen die er wél zijn. Ik voel sterk dat ik niets mag verprutsen.’

Ze noemt haar stijl en aanpak ‘gedetailleerd en gestileerd’. ‘Ik heb één basis en dat is de muziek. Soms ben ik zenuwachtig voor een eerste repetitie, maar als de muziek dan klinkt, weet ik: het hele verhaal zit hier al in. Ik lees makkelijk partituren en vind het fijn daar in te duiken. En ik werk graag samen, ik ben zeker geen alleenheerser. Het mooist vind ik het als ik met componisten kan samenwerken, zoals nu met Neo Muyanga, maar dat is in de opera natuurlijk niet vanzelfsprekend.’

Anansi, zoals ze het stuk kortweg noemt, is een eclectische compositie, met invloeden uit de hiphop, dancehall, Afrikaanse en westerse klassieke muziek. De Anansi-verhalen verspreidden zich via de West-Afrikaanse diaspora naar Suriname. Maarten van Hinte schreef zijn Anansi op basis van deze Surinaamse verhalen, waarin de tijger als Anansi’s aartsvijand een belangrijke rol speelt.

Koutchoukali: ‘Er zijn allerlei variaties op. De verhalen waren een manier om met elkaar te communiceren. Wat heel kenmerkend is, is de wijze van vertellen: het wordt vanuit verschillende perspectieven verteld, de vertellers vullen elkaar aan en onderbreken elkaar. In onze versie heeft de tijger zijn verhalen in een paleis verstopt en wil hij die voor zichzelf houden. Anansi probeert ze te ontfutselen.’

Anansi is een van de producties waarmee DNO probeert af te rekenen met het imago van weinig divers, elitair bolwerk. Het zit vol verwijzingen naar het kolonialisme. Dat is ook een thema dat Koutchoukali aangaat. Haar vader werd geboren in Algerije, dat destijds onderdeel was van Frankrijk. Als islamitische jongen volgde hij onderwijs bij de missionarissen van Les Pères blancs. ‘Kerstmis was zijn favoriete feest’, zegt Koutchoukali. ‘Hij had daar gewoon goede herinneringen aan. Hij was het ook die voorstelde dat ik naar de koorschool zou gaan, wat natuurlijk ook een katholiek instituut is. Ik vind het fascinerend hoe die verschillende werelden in hem konden bestaan.’

Het is onmogelijk om het over haar te hebben zonder het over haar ouders te hebben, zegt Koutchoukali. Haar vader overleed in 2018. In april dit jaar overleed haar moeder, ook aan de gevolgen van kanker. Het was de reden dat Koutchoukali en haar vriend een appartement in de stad verruilden voor een ruim huis in een dorp: zo konden ze haar moeder opvangen in het weekend.

‘Bij mijn ouders kon alles naast elkaar bestaan. Religies, ideeën, talen: we spraken veel Frans thuis. Wat ze gemeen hadden, was dat ze vrijgevochten waren. Ze hebben elkaar leren kennen in Parijs – zij studeerde Frans, hij microbiologie. Toen hij voor het leger werd opgeroepen, deserteerde hij en uiteindelijk is hij met mijn moeder in Utrecht komen wonen. Zij was docent en hij was mensenrechtenactivist en zette zich in voor mensen die onterecht in de gevangenis zaten. Vanaf mijn 7de kon hij Algerije niet meer in en ben ik er ook niet meer geweest. Als we familie opzochten, was dat meestal in andere Noord-Afrikaanse landen.

‘Hij dacht altijd: wat kan ik voor een ander doen? Dat was heus niet altijd chill. Als hij me van school ophaalde en er kwam een dakloze voorbij, dan wilde mijn vader met hem meelopen naar de opvang. Ik heb van hem geleerd om niet met mezelf bezig te zijn. Hij was er vrij stellig in dat mijn broertje en ik niet zijn pad moesten volgen. Wellicht om ons te beschermen. Je ziet als kind wat voor offers je vader brengt, het is echt onmogelijk om je voor te stellen hoe het is om ontheemd te zijn en je land niet meer in te kunnen.

‘Mijn vader was altijd bezig met Algerije, mijn moeder misschien daardoor wel extra veel met ons. Hij heeft een traditionele islamitische begrafenis gehad. Omdat mijn moeder geen moslim was, konden ze niet bij elkaar begraven worden. Ze liggen wel op dezelfde begraafplaats. Door zijn werk heeft hij tien jaar in het buitenland gewoond, ver weg van ons, maar ze waren de liefdes van elkaars leven.

‘Je wordt je bewuster van je identiteit als je je ouders verliest. Voor hun overlijden, was er voor mij geen urgentie om daarmee bezig te zijn. Nu heb ik het gevoel dat ik een logica ben kwijtgeraakt: die van een familie waarin alles vanzelfsprekend was. Mijn hart is gebroken, zo voelt dat echt. Helaas. Ik heb liefde voor mijn ouders die ik niet meer kan delen, die niet weg kan. Die liefde zit vast. Het enige positieve wat ik hierover kan zeggen, is dat ik heb geleerd hoeveel ik in zo’n zware periode heb aan kunst, wat voor verdiepende functie kunst heeft. Je kunt iets maken waar je alles in kunt stoppen, terwijl je dat grote verlies draagt. Wat ik voel, kan ik beter aan.’