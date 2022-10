‘Als jij je in een sessie aan mij ergert, is dat heel goed’

Psycholoog Jeffrey Wijnberg heeft al 25 jaar een column in De Telegraaf, hij overwon twee zware depressies en is pleitbezorger van de provocatieve methode in de psychologie. Ook in zijn privéleven windt hij er zelden doekjes om. ‘Van gewoon sociaal contact word ik heel moe.’

Toen psycholoog en Telegraaf-columnist Jeffrey Wijnberg voor de tweede keer in zijn leven te maken kreeg met een ernstige depressie, wist hij één ding zeker. ‘Ik ga het doorgronden, en ik ga het totaal de nek omdraaien.’

De depressieve jaren – acht in totaal – waren verloren jaren. ‘Bij mijn tweede depressie heb ik elke therapie gevolgd die er was. Psychomotorische therapie, creatieve therapie, analytische psychotherapie, groepstherapie, hydrotherapie, ik heb het allemaal gedaan. Ik nam maatregelen, ik heb bakens verzet. Dat zoeken naar goedkeuring, wat ik altijd deed, daarmee ben ik radicaal gestopt. Dit klinkt vreemd, maar ik besloot dat ik mijn gevoeligheid voor afwijzing af zou schaffen. Dus als ik iets lekkers had gekookt en ik vroeg aan Tatiana, mijn vrouw, wat ze ervan vond, en ze zei ‘mwah’, dan zei ik: ‘Dat kan, zal ik het gelijk weggooien of zal ik iets anders maken?’ Tatiana vroeg dan: ‘Jeffrey, voel je je tekortgedaan?’ ‘O, nee hoor.’’

‘Zal ik het gelijk weggooien’ klinkt alsof u zich wel tekortgedaan voelt.

‘Ja, dat is misschien wel zo. Ik heb gewoon besloten dat ik zou doen alsof het me niks deed.’

Dat werkt toch niet?

‘Jawel. Fake it till you make it. Geloof mij, dit werkt echt. Ja, je voelt even ‘au’, maar je stapt er overheen. Ontkenning wérkt. Ook heb ik, na die tweede depressie, besloten om radicaal eerlijk te zijn. Ik deed altijd dingen stiekem, dingen zoals naar de stad gaan en een kroketje kopen. Als ik dan bij de snackbar stond, en Tatiana belde, zei ik dat ik boodschappen aan het doen was. Afgeschaft! Ik ben in de stad en ik eet een kroket en die kroket is heel lekker.’

De gedachte daarachter is dat die kleine leugentjes uiteindelijk tot grote misère kunnen leiden?

‘Ja. Ik ben wie ik ben, en ik ben niet wie ik niet ben. Snap je? Jeffrey, heb je zin om op reis te gaan? Nee. Nee, daar heb ik helemaal geen zin in, en ik vind het vreemd dat je het vraagt, want je weet dat ik liever niet op reis ga.’

U doet niks meer waar u geen zin in heeft?

‘En ik doe me niet beter voor dan ik ben. De enige reden voor mij om op reis te gaan, is omdat Tatiana dat graag wil. Als zij kan waarderen dat ik dat alleen maar doe omdat het voor háár belangrijk is, wil ik wel een keer mee op reis. Prima. Als je naar een museum wilt, ook prima, maar ik ga buiten een krantje lezen. Vraag mij niet om naar kunst te kijken, want daar heb ik geen zin in.’

Gaat u vaak met Tatiana op vakantie?

‘Eén keer per jaar gaan we een week of drie op vakantie – voor haar. Zij wilde naar Australië. Toen heb ik gezegd: goed, maar ik wil wel businessclass vliegen. Tijdens zo’n reis geniet ik van hoe zij geniet. Maar voor mezelf hoeft het niet.’

Is dat voor Tatiana niet vervelend, dat u zo benadrukt dat u er zelf niks aan vindt?

‘Ehm, nee. We kwamen midden in de nacht aan in Sydney, de taxichauffeur kon het appartement niet vinden. De deur moest open met een of andere cijfercode, maar dat lukte niet. Toen het uiteindelijk lukte en we binnen waren, was het eerste wat ik tegen haar zei: ‘Heb je dít besteld?’ Ja, het zag er op de foto’s anders uit. Dus ik zei: ‘Lieve schat, morgenochtend gaan wij naar het Marriott en boeken we daar de duurste kamer die er is.’ Dat vindt ze dan goed. Dat is mijn wisselgeld, snap je?’

U schrijft in uw boek Zijn wie je bent (2018) dat u ook beter tegen afwijzing kunt omdat u zelf ‘actiever bent geworden in het afwijzen van anderen’. Bezoek mag maar anderhalf uur blijven, daarna heeft u er geen zin meer in.

‘Het is een simpel psychologisch gegeven dat, als je jezelf toestaat om af te wijzen, het ook veel normaler voelt als het jou overkomt. Ik nodig je uit om te eten, maar ik hou het niet lang vol, dus ik vraag je om na anderhalf uur weer te vertrekken. Vaak wil Tatiana dat mensen langer blijven. Dan ga ik na anderhalf uur zelf iets anders doen, anders raak ik vermoeid en word ik onplezierig gezelschap. Onze vrienden weten dat ik zo in elkaar zit. Het is vreemd, al die uren therapie kosten me geen enkele moeite, een gesprek met jou kost me geen moeite, maar van gewoon sociaal contact word ik heel moe.’

Hoe komt dat?

‘Ik hou ervan om iets te dóén. En bezoek hebben vind ik heel passief. Bovendien heb ik als psycholoog al de hele dag intiem contact met mensen. Tenzij het om mijn kinderen en kleinkinderen gaat, die kan ik ongelimiteerd bij me hebben.’

En Tatiana?

‘Tatiana ís heel vermoeiend, maar het kost me geen moeite om tijd met haar door te brengen.’

Even stilte. ‘Ben je tevreden met mijn antwoorden, of...?’

In de behandelkamer van Wijnberg staan twee fauteuils tegenover elkaar, op coronaveilige afstand. Wijnberg is 71, maar nog vol in praktijk. ‘Ja, honderd procent. Ik ben hier elke dag de hele dag en dan zie ik vijf of zes mensen. Het waren er meer, maar ik heb de avondsessies geschrapt. Ik krijg er maar geen genoeg van. Het is ten eerste iets wat ik erg goed kan, en ten tweede heb ik geen andere hobby’s, behalve mijn kinderen en kleinkinderen, koken en samenzijn met Tatiana. Dat is het, dat is mijn leven.’

In het midden van de behandelkamer hangt een portret van Tatiana Wijnberg-Kratochvil, zijn vrouw, ook psycholoog, met wie hij twee zoons heeft: Martin, architect en Rob, hoofdredacteur van journalistiek platform De Correspondent. Wijnberg loopt naar de kast en pakt er een fotolijstje uit. ‘Kijk, zo zag ze eruit toen ik haar leerde kennen. Een schoonheid uit het Oostblok, ze is gevlucht uit Tsjechoslowakije. Ze had een kind gekregen met haar jeugdvriendje, maar is gescheiden. Tatiana is van zichzelf al vrij dominant, en dan was ze ook nog vier jaar ouder dan ik en al moeder. Ik was een broekie van 27, ik was overweldigd.’

Jeffrey Wijnberg Beeld Eddo Hartmann

Naast zijn praktijk is Wijnberg al 25 jaar columnist voor De Telegraaf en schreef hij 42 populair-psychologische boeken, waarvan er veel gaan over de therapievorm waarin hij zichzelf bekwaamde en waarvan hij een pleitbezorger is: de provocatieve methode. Het doel is om een cliënt te prikkelen en uit te dagen, om zijn probleem zodanig te bevragen dat er misschien wel niets van overblijft. ‘Ik begin mijn sessies altijd met de simpele vraag: wat is het probleem? Een cliënt zegt dan, bijvoorbeeld, dat hij zich angstig voelt. Ik vraag dan: ‘Waarom is dat een probleem?’ Nou, dat is onprettig. ‘Snap ik, angst is geen fijne emotie, maar hoezo mag je dat niet hebben?’ Zo blijf ik vragen. Zoiets als angst – maar dit geldt voor bijna elke negatieve emotie – wordt door mensen als ongewenst bestempeld. Maar hoezo mag je niet bang zijn, down, boos, beledigd, of in de war?’

Zijn dit soort ‘negatieve emoties’ nuttig?

‘Soms wel. Soms wil je lichaam je iets vertellen. Angstgevoelens komen vaak voort uit vermoeidheid, en die angst remt je vervolgens af in je doen en laten. Heel goed. Ben je niet blij, dat je lichaam goed functioneert? Soms zijn mensen bij mij na één sessie klaar. Maar ik stuur niet als een soort scheidsrechter mensen weg omdat ik hun problemen niet erg genoeg vind. Ik neem iedereen serieus. Alleen: een mens is niet zijn probleem. Hij is méér dan zijn probleem.’

U windt er geen doekjes om. Een negatief zelfbeeld is vaak terecht, dus je kunt er maar beter mee in het reine komen. Faalangst bestaat niet, maar is een excuus voor mensen die de werkelijkheid niet onder ogen willen komen.

‘Mensen die in een eerste sessie over een negatief zelfbeeld beginnen, zijn vaak mensen die kampen met verslaving of met een ander probleem dan dat zelfbeeld. Die zeggen: ‘Als ik nou beter over mezelf ga denken, zal ik vast ook gezonder gaan leven.’ O, dus je wilt éérst een behandeling voor je negatieve zelfbeeld voor je kan stoppen met drinken? Daar trap ik niet in, dat is gewoon uitstelgedrag. Ik doorzie dat. Een behandeling heeft alleen kans van slagen als mensen bereid zijn energie te steken in verandering.’

‘Hoe actiever de hulpverlener, hoe passiever de cliënt’, zegt u.

‘Ik heb het lang anders gedaan, ik heb lang wél oplossingen geopperd, want dat had ik geleerd tijdens mijn studie. Maar in 99 van de 100 gevallen wordt de oplossing waarmee de therapeut komt, afgewezen, weggewuifd, of er wordt ingewikkeld over gedaan. Oplossingen die werken, zijn oplossingen waar mensen zelf mee komen. Ze doen uiteindelijk wat ze zelf willen, en niet wat ik zeg.’

Uw idee is ook: al dat wroeten in het verleden en het onderbewustzijn levert niks op.

‘Het belangrijkste misverstand over mij is: Wijnberg is oppervlakkig. Of ze denken: provocatieve therapie is oppervlakkig – allemaal onzin. Als je de goede provocatieve vragen stelt, kom je tot in de diepste lagen van de persoonlijkheid.’

Ik zag een sessie van u op YouTube, die u begint met het benoemen van het ‘bijzondere voorkomen’ van de cliënt. ‘Het is heel prettig om je te zien, het beeld is heel plezierig voor mij. Mooie vrouw. Mooie ogen. Mooi uiterlijk.’ De vrouw vertelt dat ze moeite heeft met keuzes maken. U zegt: ‘Dat is heel vrouwelijk. Dat past bij je voorkomen. Het is eigenlijk een kenmerk van een echte vrouw: wikken en wegen.’ Is dit een voorbeeld van de provocatieve aanpak?

‘In de provocatieve stijl heet dit ‘vissen en bakken’. Je gooit een hengel uit, en als je beet hebt, zat je blijkbaar goed. Het is een soort eigenwijze vooringenomenheid van de therapeut. Als het niet klopt is het óók goed, want dan lok je bij de ander een reactie uit die je misschien verder brengt.’

Iets verderop in dezelfde sessie zegt u over Hillary Clinton: ‘Dat vind ik geen vrouw meer. Dat is een man in vrouwenkleren. Dus je komt het weleens tegen, dat een vrouw zegt: dit is wat ik wil, maar dan is ze dus geen vrouw meer. Daarom wordt Hillary ook zo gehaat, door heel veel mensen.’ Hoe moet ik dit soort uitspraken van u lezen? Is dit allemaal provocatie?

‘Een deel van wat ik doe is het uiten van gemeenplaatsen, het uiten van, zo je wilt, mannelijke vooroordelen. Dat is bedoeld om te kijken in hoeverre de cliënt ertegen in opstand komt. Als dat gebeurt, heb ik als therapeut iets van assertiviteit opgewekt. Een normaal functionerend mens is iemand die zichzelf kan verdedigen, iemand met realiteitsbesef, iemand die zichzelf waardeert. Als je die gevoelens in een sessie kunt opwekken, is dat dus nuttig. Al mijn uitlatingen, mijn overdreven beweringen, de gemeenplaatsen, zijn niet ter meerdere eer en glorie van mijzelf. Het enige belang dat telt is dat van de patiënt, hoe hij door mij aan het denken wordt gezet. Als jij je in een sessie aan zo’n opmerking van mij zou ergeren, is dat dus heel goed. Zet me maar op m’n plaats. Dat is precies het oogmerk.’

Jeffrey Wijnberg Beeld Eddo Hartmann

En daar gebruikt u ‘mannelijke vooroordelen’ voor?

‘Ik ben een man, dus dat soort vooroordelen vind ik het makkelijkst. Er zijn vast en zeker vrouwen die ambitieus en gericht te werk gaan, maar vrouwen twijfelen vaker over welke richting het uit moet met hun leven, zie ik in de praktijk. Mannen zijn vaak al blij dat ze één ding kunnen.’

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat de provocatieve methode werkt, begreep ik.

‘Er lopen verschillende onderzoeken, maar het officiële bewijs is er nog niet. Voor mij maakt dat niet uit, ik zie dat het werkt. Bovendien is het onderzoek naar de effectiviteit van een bepaalde psychotherapie bijna niet te doen, het samenspel van factoren is daarvoor te complex.’

Wijnberg staat op, steekt een sigaret op, de eerste van vele.

Volgens Tatiana heeft uw weerstand tegen wroeten in het verleden ook met uw eigen Joodse familiegeschiedenis te maken. Uw ouders keken ook niet terug – te pijnlijk.

Aanzwellende lach: ‘Hahaha! Ha, ha! Ik kreeg zonet een mailtje van een vroegere klasgenoot van de middelbare school, hij nodigde me uit voor een reünie. Ik schreef terug: ‘Ik vind het lief dat je me hebt geschreven, maar ik ben niet van dat soort gelegenheden.’ Acht jaar geleden ging ik naar zo’n reünie, en ik dacht: dit kan ik gewoon niet. Ik kan niet tien keer hetzelfde vertellen en dan ook nog interesse veinzen in andermans levensverhaal. Ik kijk – daarin lijk ik op mijn ouders – graag naar wat komen gaat en niet naar wat is geweest. Een groot deel van mijn middelbareschooltijd was verschrikkelijk en aan het eind ervan raakte ik in een depressie.’

Wijnberg denkt even na. ‘Die keer acht jaar geleden, bij die reünie, werd ik op m’n schouder getikt: hé, Jeffrey!’ Fluistert: ‘Wist ik veel wie dat was! En toen zag ik het, dat was dat meisje uit mijn klas. Het eerste wat ik dacht was: allemachtig, wat ben jíj oud geworden. Vreselijk. Dat denken ze van mij dus ook. Het is confronterend. Ik hou ook helemaal niet van oudere mensen. Ja, mijn opa en oma, toen ik jong was. Maar verder: nee. Praten met jou vind ik leuk, want jij hebt het leven vóór je! Daar ben ik stikjaloers op.’

Waarom werd u als middelbare scholier depressief?

‘Een combinatie van factoren. Er zit aan beide kanten kwetsbaarheid in de familie. Het begon met een paniekaanval in de trein, die – maar dat wist ik natuurlijk pas veel later – een psychotische depressie veroorzaakte, waar ik vier jaar in heb gezeten. Ik werd uit de werkelijkheid getrokken en leefde jarenlang in een mist van ellende, zat opgesloten in mezelf, kon niet meer uit mijn hoofd komen. Ik zocht hulp, maar niemand wist wat er met mij was. Toen het later in mijn leven nog een keer gebeurde, was er gelukkig, uiteindelijk, adequate hulp voorhanden.’

Gebeurde er toen hetzelfde?

‘Ja, het begon weer met een paniekaanval. Ik was begin veertig, zat gewoon thuis op de bank en riep tegen Tatiana: ‘Ik heb een hartaanval, ik heb een hartaanval!’ Toen schoot ik weer in een psychose. Twee jaar lang heb ik op een kamertje gezeten, ik kon de praktijk niet meer runnen, ik kon niks meer. Uit wanhoop ben ik naar het ziekenhuis in Assen gegaan en daar heb ik gevraagd om de dienstdoende psychiater. Die kwam, en zei: ik weet wat je hebt en ik weet ook hoe je eraf komt. Ik ben hem werkelijk om de hals gevlogen. Hij gaf me zware medicatie en schreef een lange rustkuur voor. Ik ben een tijd opgenomen geweest. In die tijd heb ik, zoals ik je zei, alle denkbare therapieën gevolgd, mezelf gedwongen wél naar het verleden te kijken, mijn eigen geschiedenis onder de loep te nemen.’

Leidde dat tot inzichten?

‘Daar kwam uit dat ik altijd het contact met mijn vader heb gemist en me daardoor eenzaam en afgewezen heb gevoeld. Dat ik me altijd heb uitgesloofd om bij hem in het vizier te komen en dat dat me nooit is gelukt. Dat ik daardoor heel afwijzingsgevoelig was. Hoe het zat met die relatie tussen mij en mijn vader is pas laat tot me doorgedrongen. Het is erg, maar veel van de woede die ik voelde heb ik afgereageerd op Tatiana, jarenlang. Terwijl het niet voor haar bedoeld was.’

Jeffrey Wijnberg Beeld Eddo Hartmann

Op welke manier?

‘Ik heb haar overal de schuld van gegeven. Ik heb haar lopen uitschelden. Van jou moet ik altijd dit, je kunt ook nooit eens dat, je doet zo moeilijk. Die psychiater zei: je kunt Tatiana wel de schuld geven, maar zo zit het niet, Wijnberg. Tatiana zag dat veel eerder. Als mijn vader langskwam, en ik had een nieuw boek uit, dan gaf ik dat aan hem, voorzien van een persoonlijke opdracht. Maar hij nam het dan – bewust – niet mee, hij liet het pontificaal op tafel liggen. Tatiana zei: zie je niet wat hij doet, Jeffrey?’

Uw vader was getraumatiseerd door de oorlog. Verklaart dat voor u zijn gedrag?

‘Mijn vader was op 16-jarige leeftijd met zijn tweelingbroer naar Amerika gestuurd, zijn ouders en jongere broertje bleven achter en werden vermoord. Hij miste zelf ook de goedkeuring en de ondersteuning van zijn vader. Dat zit in het contact met mij verweven. Mijn vader is in de oorlog als jonge jongen gerekruteerd door de Amerikaanse geheime dienst, een voorloper van de CIA. Met twee andere Joodse jongens is hij op een speciale missie gestuurd in Oostenrijk, achter de linies. Zo heeft hij op een zolderkamertje met behulp van morsecode de positie van de Duitsers doorgeseind.’

De missie waaraan uw vader meedeed, was de inspiratiebron voor Quentin Tarantino’s film Inglourious Basterds, waarin een Joodse militie nazi’s vermoordt.

‘Dat verhaal is natuurlijk geromantiseerd. Over mijn vaders missie is ook een documentaire gemaakt, The Real Inglorious Bastards, waarin het echte verhaal wordt verteld. Zelf zei hij: ik zat in een kamertje berichten te versturen, ik heb niet het vuile werk gedaan. Een van de andere jongens, Freddy, is gesnapt en half dood gemarteld, om hem de verblijfplaats van mijn vader en de andere jongen te laten vertellen, wat hij niet deed. De Amerikanen bleken intussen zo dichtbij dat Freddy werd ingezet als bemiddelaar, en zo is uiteindelijk Innsbruck bevrijd. Mijn vader keerde terug naar Nederland, waar hem door de buren werd verteld dat zijn ouders waren weggevoerd. Hij is teruggegaan naar Amerika en daar met mijn moeder getrouwd, wij zijn daar geboren. Zijn plan was om altijd te blijven. Hij wilde niets meer met Nederlanders te maken hebben, dat waren de mensen die zijn ouders hadden verraden.’

Maar hij ging toch terug.

‘Ja, want hij was een uitmuntend chemicus, hij kreeg prijzen en beurzen, en op een gegeven moment werd hem een directeur-hoogleraarschap aangeboden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij deed als vader wat in zijn vermogen lag, en materieel hebben we het altijd goed gehad. Hij was aanwezig, hij was er voor zijn kinderen.’

Hij had, zei uw zoon Rob, ook een soort competitiedrang richting zijn eigen kinderen.

‘Dat was genant, ja. Mijn middelste broer ging rechten studeren, een studie die volgens mijn vader niets voorstelde. Om dat te bewijzen ging hij zelf óók rechten studeren. Mijn vak stelde volgens mijn vader ook weinig voor. Toen ik de praktijk tijdens een vakantie een keer moest sluiten, zei hij: ‘Ik zal voor je waarnemen, want wat jij doet is niet zo moeilijk. Je vraagt hoe het gaat en blijft dan een uur vriendelijk knikken. Dat kan ik ook.’ Toen ik boeken ging schrijven, ging hij óók boeken schrijven, die liet hij dan zelf drukken en bracht hij zelf naar de boekhandel, waar hij ze naast mijn boeken liet leggen.’

Begrijpt u waarom hij dat deed?

Denkt lang na. ‘Tja. Het enige wat ik weet, is dat hij, toen hij ouder werd, steeds vaker zei: ‘Ja Jeffrey, jij kunt mij dingen laten zien, hè, jij kan tegen mij praten over wat je hebt gedaan. Dat kon ik met mijn ouders niet.’ Nou, dat.’

Hij was jaloers dat u wel met uw ouders kon praten?

‘Hij was jaloers op mij omdat ik hém had. Hij vond dat ik het maar makkelijk had, vergeleken met hem. Mijn vader was een zeer dominante man. Mijn moeder was onzichtbaar, een zwakke, onzekere, afhankelijke vrouw, overdonderd door mijn vaders geweldenaarschap. Ze had ook nog een dominante vader, zij is eigenlijk aan alle kanten geplet. Uiteindelijk raakte ze in de war en werd ze opgenomen, waarna ze een vergevorderd stadium van frontale dementie bleek te hebben. Ze heeft de laatste veertien jaar van haar leven in een verpleeghuis doorgebracht. Zij is gevlucht in de dementie, heb ik altijd gedacht, dat was mijn psychologische interpretatie. Maar volgens de neuroloog kon dat helemaal niet.’

Dan: ‘Iets anders wat ik me van mijn vader herinner, is dat hij tijdens het zondagontbijt altijd heel demonstratief zijn ei in zijn geheel at, inclusief schaal. Zo deed hij dat in het leger, zo kreeg je kalk binnen. Ook met zijn andere kinderen had hij overigens een moeilijke relatie, niet alleen met mij. En de kinderen gaan onderling ook nog steeds niet makkelijk met elkaar om, al is er wel contact.’

Uw zoon Rob zei dat u bij de opvoeding van uw eigen kinderen precies het tegenovergestelde deed: eindeloos aanmoedigen.

‘Ik zei altijd: je kunt het, probeer maar. Robbie heeft de gekste dingen gedaan. Hij had een eigen autowasstraat voor het huis, maakte wenskaarten, verkocht afwasabonnementen – dan ging hij bij buurtgenoten ’s avonds afwassen. Toen hij 10 was wilde hij columns schrijven, net als ik. Ik heb hem proefopdrachten gegeven. Op zijn 13de kreeg hij een rondleiding bij De Telegraaf. Hij kwam terug met een eigen rubriek, waarvoor hij kinderen interviewde op het schoolplein. Ik heb talloze stukken met hem doorgenomen. En nu corrigeert hij mij. Rob is vlijmscherp hè, hij is zo veel beter dan ik.’

Is het ooit goedgekomen tussen u en uw vader?

‘Ja, nee, ja, nee, ja. Het is in dubbelheid geëindigd. Ik hou van hem, maar hij is ook een klootzak.’

Ziet u een directe relatie tussen uw twee depressies, de relatie met uw vader en uw angst voor afwijzing?

‘Helaas is het niet zo simpel. Je kunt het op die manier duiden, en je kunt genoegdoening vinden in die duiding. Maar angst voor afwijzing zit ook verweven in mijn persoonlijkheid. Ik ben altijd extreem verlegen geweest, durfde met meisjes niet te praten, terwijl het hebben van een vriendin vanaf 6-jarige leeftijd mijn absolute wens was, mijn levensdoel. Toen ik mijn eerste serieuze vriendin kreeg, ik was ver in de twintig, was dat alles wat ik ervan had gehoopt, maar tot mijn verbazing was ik vrij snel uitgekeken. Ik kwam bij een strenge vrouwelijke psychiater, die zei: als jij meisjes uitzoekt die alleen maar bewonderend naar je kijken, is het logisch dat je je interesse verliest. Jij zoekt toenadering tot het meisje, maar loopt weg van de echte vrouw.’

Was dat een goede analyse?

‘Spot on. Dus ik vroeg: hoe weet ik of een vrouw een echte vrouw is? Dat is simpel, zei ze: dan loop je weg. Daarna was ik op een bijscholingscursus met mijn beste vriend Jaap, en hij zei dat hij een vrouw aan mij wilde voorstellen. Dus hij stelde me voor, en ik liep weg. En ik begon te denken: ik loop weg. Dit moet een echte vrouw zijn.’

Tatiana.

‘Ja. Dus de cursus was afgelopen en ik vroeg haar, op van de zenuwen, of ik haar naar huis mocht brengen. Ze zei: nee, ik heb zelf een auto.’ Wijnberg zucht luid. ‘Maar ze zei: je kan wel een keertje koffie komen drinken en ze schreef haar adres op. Ik ben in mijn auto gaan zitten, en dacht: ik moet nu naar haar toe, anders doe ik het nooit. Ik ben naar Breda gereden en bel daar aan, bloednerveus. Een jongetje van een jaar of 7 doet open. Martin, haar zoontje. ‘Mama! Er is een meneer voor jou!’ Ze zei: ben je er nu al? Ik zei: ik ben ontzettend bezweet, mag ik misschien even onder de douche?’

Hij lacht. ‘Raar hè, vind je niet? Later zei ze dat ze op dat moment al twee plusjes achter mijn naam had gezet.’

U schreef: ‘Mijn eigen zeer overdreven romantische instelling, met de daaraan gekoppelde illusies, heeft het mij ook moeilijk gemaakt in alle persoonlijke relaties. Woest heb ik gevochten om chocola te maken van de liefde.’ Welke illusies heeft u achter zich gelaten?

‘Toen ik jong was droomde ik ervan dat ik met mijn vriendin of vrouw samen door het bos zou lopen, romantisch, elkaar lang in de ogen kijkend. Toen ik Tatiana pas kende, zei ik vaak tegen haar: schatje, kom even bij me op de bank zitten. Tatiana vroeg: en dan? Nou, dan gaan we in elkaars ogen kijken en elkaar vasthouden. Zij zei dan: heb je niks te doen? Zo ging het de hele tijd.’

U zat te smachten en zij haalde haar schouders op?

‘Een beetje wel. Ik weet niet of ik het leuk vond, maar het was uitdagend. Ik voelde: met jou ben ik nog niet klaar. En dat voelde zij blijkbaar ook.’

U schrijft: ‘Seks is een normaal menselijke behoefte, hoewel de één die aandrang sterker voelt dan de ander. En dat hoeft geen probleem te zijn in een relatie: gewoon het klusje klaren zoals de ander het wenst.’

‘Eh, ja. Dat heb ik opgeschreven naar aanleiding van een bepaalde casus, een vrouw die geen zin had in seks met haar man. Ze vond het pijnlijk, enzovoort. Ze liet zich nakijken, was bij een seksuoloog, werd gediagnosticeerd met vaginisme, weet ik het allemaal. En ze wilde toch graag intiem zijn, dus ik zei: je hoeft niet per se te worden gepenetreerd, je weet toch hoe je hem tot een orgasme kan brengen, waarom doe je dat dan niet? Je doet toch ook andere dingen voor hem, zoals hij dingen voor jou doet? Zij zei: dat klinkt alsof het een huishoudelijk klusje is. Nou, zei ik, misschien is dat wel een goede uitleg. Welke klusjes zijn er? O ja, ik moet mijn man nog klaarmaken. Zo heeft ze het aangepakt, en die man heeft mij daar erg voor bedankt. Uiteindelijk kreeg zij hierdoor zélf ook weer zin in seks.’

Beeld Eddo Hartmann

In een veelbesproken Telegraaf-column schreef u over een type vrouw dat u omschreef als ‘het meisje-meisje’. ‘Voor de man is een relatie met een meisje-meisje feestelijk omdat hij dagelijks getrakteerd wordt op complimenten, schouderklopjes en lieve berichtjes waar de gehechtheid van afspat.’ Begreep u waarom niet iedereen het een leuke column vond?

‘Ik werd neergezet als een kwijlende ouwe kerel die zich verlekkert aan leuke meisjes, maar zo was het helemaal niet. Het kwam uit iets anders voort. Robbie had, inmiddels bijna twee jaar geleden, aangekondigd dat hij een nieuwe liefde had. Hij stelde haar voor en ik snapte gelijk wat hij in haar zag. Vervolgens noemde mijn andere zoon Martin haar ‘een echt meisje-meisje’. Wat was dat in godsnaam? Ik had geen idee, maar ik ben gaan rondvragen. Zo heb ik dat stukje geschreven, over het fenomeen meisje-meisje, met haar in gedachten, aangevuld met mijn onderzoek. Overigens werd de column via meerdere routes naar de vriendin van Rob gestuurd, en die herkende zichzelf er niet zo in.’

Tatiana zei: ‘Jeffrey heeft een zwak voor meisje-meisjes, want hij wil graag een aai over z’n bol, en die krijgt hij van mij niet.’

‘Hmm-hmm. Dat klopt. Maar ik wil er geen relatie mee, dat is geen goed idee. Want dan raak ik verveeld.’

Heeft u het idee dat u zichzelf helemaal kent, of zijn er nog dingen die u niet begrijpt?

‘Jezelf kennen is een vereiste voor een geregistreerd psychotherapeut. Je moet zelfinzichtgevende gesprekken hebben gevoerd, als voorwaarde voor je diploma. Ken ik mezelf? Ik zou denken van wel. Ik denk dat ik niet ingewikkeld in elkaar zit. Ik zie mezelf als tamelijk simplistisch.’

Bent u tevreden over uzelf, of zijn er nog dingen die u, zoals vroeger uw verlegenheid, wil overwinnen?

‘Ik heb meer dan ik ooit had verwacht. Ik had lage verwachtingen, er waren zelfs tijden waarin ik helemaal geen verwachtingen van het leven had. Dat ik hier met jou zit. Dat is echt fucking amazing unbelievable! Dat jij zin hebt om mijn boeken te lezen, fantastisch. Elke keer als een nieuwe cliënt zich aanmeldt, ben ik de hele dag blij. Wat ik jammer vind, is dat ik niet met mijn kleindochter in de achtbaan durf. Meer niet.’

U rookt best veel, wilt u daar niet vanaf?

‘Ik geniet er wél van.’ Grinnikt. ‘Naar algemene maatstaven is het jammer dat ik rook, maar voor mezelf niet. Er is wel één ding. Ik vind het afschuwelijk dat ik niet op jonge leeftijd gitaar heb geleerd, want dan had ik nu in een rockband kunnen spelen. Ik zou de hardste, schreeuwendste rock-’n-roll willen spelen die er is. Ik ben muzikaal genoeg, want ik ben topfluitist geweest. Maar als ik er serieus werk van wil maken, moet ik twee uur per dag oefenen, en die verplichting houdt me tegen. Om mezelf te pesten kijk ik af en toe naar filmpjes op YouTube, van Mink DeVille, ken je die, van de Spanish Stroll? Als ik dat zie, denk ik: als hij het kan, kan ik het ook.’

Wijnberg staat op en loopt naar zijn computer, zoekt naar het filmpje. De eerste tonen van Spanish Stroll schallen door de behandelkamer. ‘Het zijn drie akkoorden! Het zijn maar drie akkoorden!’

Waarom niet gewoon beginnen met dit ene liedje?

‘Misschien heb ik gewoon een behandeling van jou nodig. Want ja, dat zou kunnen. Ben ik met je eens. Als ik met mijn band Spanish Stroll speel, krijg jij meteen bericht. Afgesproken?’