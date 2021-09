Als je zucht onder een ‘dictatuur’ schieten de historische details er weleens bij in

Dat er afgelopen zondag op de demonstratie tegen coronamaatregelen flink wat lieden ongestoord rondliepen in T-shirts met een Jodenster erop vond organisator Michel Reijinga niet zo fijn. ‘Op persoonlijke titel’ was hij het eens met de scherpe veroordeling van burgemeester Femke Halsema. Zijn eigen grootouders waren in de oorlog gedwongen zo’n ster te dragen. Gezien die achtergrond achtte Reijinga het ‘ongepast’ om begrip te tonen voor de vergelijking, maar eigenlijk had hij het toch: ‘In ’40-’45 is apartheid gecreëerd voor de Joden, en in ’20-’21 wordt apartheid gecreëerd voor niet-gevaccineerden.’

Ach, zo kun je het natuurlijk ook zien. Als een continuüm, een levende herinnering aan die duistere jaren waarin onze eigen Joden door een wrede bezettingsmacht koelbloedig de toegang tot alle festivals en terrasjes werd ontzegd. Opdat wij nooit vergeten.

Er was nóg iets, indertijd, met die Joden. Maar kun je van mensen verwachten dat ze hun historische details op orde hebben als ze zuchten onder een ‘dictatuur’?