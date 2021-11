Als je in Portugal bent, gedraag je dan ook als Portugees

Het lijkt wel of heel Nederland sinds de uitbraak van de pandemie naar Portugal wil emigreren. Ik betwijfel of mijn columns bijdragen aan de populariteit van het vermeende wonderkind van Europa, al zie ik regelmatig krasse knarren met mijn gebundelde cursiefjes door Olhão – het best bewaarde geheim van het Iberisch Schiereiland – scharrelen. Mijn geestdriftige advertorials vallen in ieder geval binnen de categorie liefdewerk oud papier want ik zit nog steeds op de centjes van het Portugees Verkeersbureau te wachten.

Vermoedelijk werken vooral de 3200 jaarlijkse zonuren en de spotgoedkope drank als een magneet op Hollanders met vluchtgedrag. In een cynische bui zou ik schrijven: ze vliegen als motten in een kaars want de dood – meestal vermomd als Moeder Alcohol – giechelt hier achter elke kurkeik.

Boven mijn ledikant in Villa Vischlugt hangt de tekst: caelum non animum mutant qui trans mare currunt. Vrij vertaald: zij die over zee oversteken, veranderen van klimaat maar niet van aard.

Het is dus onmogelijk om ergens een geheel nieuw bestaan op te bouwen, omdat je altijd jezelf meeneemt. Ik ben daar het levende voorbeeld van. Pas in de warme anus van Europa ontdekte ik mijn tekortkomingen, aanvaardde die stante pede en vond eindelijk mijn zielerust.

Overigens ben ik geen gymnast en grasduin ik gewoon in Google als ik een Latijnse wandspreuk nodig heb. Ik ben jaloers op mensen die een gedegen kennis van het Grieks en het Latijn hebben. Het verbijsterde mij dan ook dat iemand in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam zich onlangs afvroeg of het Sranantongo wellicht de klassieke talen kan vervangen op het gymnasium.

Danny Soekarnsingh, medewerker van de Diversity Office van de Vrije Universiteit: ‘Als je nu over inclusie spreekt, zonder het te hebben over dekolonisatie, dan blijven de standaarden in het onderwijs nog steeds eurocentrisch. Als je kijkt naar dekolonisatie, dan blijkt de relevantie van Grieks vrij klein te zijn. Ik kan nu niet afstuderen op het gymnasium met als taal Surinaams, misschien kan dat wel in de toekomst.’

Het lijkt mij een goed plan dat professor Soekarnsingh alvast de ontelbare medische begrippen in potjeslatijn en potjesgrieks naar het Surinaams gaat vertalen. Waarom trouwens niet Portugees – gesproken door ruim 200 miljoen wereldburgers – verplichten in het onderwijs?

Kennelijk is dat toch een moeilijke taal, want de meeste Nederlandse expats in de Algarve brabbelen hoogstens wat horecawoordjes. Foei: cum in Lusitania viriliter Lusitani. Dit niet scabreus bedoelde potjeslatijn moet de lezer zelf maar googlen.