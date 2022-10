‘Als je iets goed hebt gedaan, kun je toch het gevoel krijgen dat je tekortschoot’

Beeld Anne Stooker

‘Ik dacht: dit klopt niet. Ik had net voor m’n lunch een bakje pasta gekocht in het Amsterdamse Centraal Station. Terug naar het politiebureau op spoor 2 passeerde hij me, behoedzaam, als een roofdier op zoek naar zijn prooi. Zoiets voel je, ik ben erop getraind atypisch gedrag te herkennen.

‘Ik liep achter hem aan, 4, 5 meter, en vroeg via de portofoon om versterking. Als leidinggevende moet je altijd uit een incident blijven, dus ik bleef op afstand. Twee collega’s meldden zich en kwamen de roltrap af. Ik zette mijn bakje pasta op de grond om mijn handen vrij te hebben en wees de verdachte aan. Op het moment dat ze de man wilden aanspreken, trok hij een groot koksmes uit zijn rugzak en begon op twee Amerikaanse toeristen in te steken. Ik zag het niet gebeuren, ze waren achter de liftschacht in de Westtunnel onder het station, maar ik hoorde gegil, paniek, zag iemand wegrennen, mijn kant op, met onze verdachte achter hem aan, zwaaiend met dat mes.

‘Wat er dan gebeurt, is net als in de film The Matrix: alles vertraagt. Je krijgt focus. Ik trok mijn vuurwapen, richtte op hem, riep heel hard: ‘Politie, laat vallen dat wapen of ik schiet!’ Maar hij bleef rennen, langs de Starbucks. Daarbinnen zitten mensen, dus kon ik niet vuren. Met mijn wapen volgde ik zijn beweging. Zodra hij voor een dikke betonnen pilaar rende, wist ik: nu! Ik haalde de trekker over, voelde de schokgolf in mijn arm, maar hij bleef doorrennen, kwam steeds dichterbij. Ik plaatste nog een schot. Vlak voor me ging hij neer. Achteraf bleek dat beide schoten raak waren, in zijn heup. Hij lag in foetushouding, vouwde zijn handen en prevelde iets, hij leek te bidden.

‘Ineens ben je weer in het hier en nu, de vertraging is weg. Ik hield mijn wapen op hem gericht, greep mijn portofoon en deed een spoedmelding. De meldkamer zette het hele circus in gang: opsporing, ambulances, de dienst Speciale Interventies die bij terrorisme wordt ingezet. Van alle kanten kwamen collega’s aanrennen. ‘Wie neemt mijn vuurlijn over?’, riep ik.

‘Ik zag een collega geknield zitten bij een slachtoffer met een slagaderlijke bloeding in zijn arm. Verderop zat een collega naast een man die op de grond lag, hij was in zijn rug gestoken.

‘De plaats delict werd afgezet. Tegen de ovd, de officier van dienst, zei ik dat de meldkamer alles al in gang had gezet en dat ik de schutter was. Ik zat hoog in mijn adrenaline, de ovd hoorde de spanning in mijn stem. Hij pakte mijn schouders beet en zei: ‘Je hebt het goed overgedragen, Dave. Laat het los.’

‘Even had ik een ‘goed gedaan-gevoel’; we hadden een terrorist uitgeschakeld. Op het bureau moest ik mijn wapen inleveren en kreeg ik een advocaat toegewezen. Forensische opsporing en de rijksrecherche gingen mijn optreden onderzoeken. Het proces dat volgde was niet alleen voor die terrorist, maar ook voor mezelf heel vervelend. Ik moest bij de rechter-commissaris komen en kreeg vragen zoals: wees het mes in jouw richting? Was dat schieten echt nodig? Waarom schoot je twee keer?

‘Ik heb van dit incident geleerd dat trainen op zulke situaties extreem belangrijk is, en dat doe ik als leidinggevende met mijn mensen veelvuldig. Ik heb ook ondervonden dat onze trainingswerkelijkheid – blijf 10 meter bij een messentrekker vandaan want op kortere afstand kan die heel snel bij je zijn – niet overeenkomt met de werkelijkheid van rechters en aanklagers. Die denken: 2 meter is veilig genoeg. Daarom zorg ik dat collega’s die in een soortgelijke situatie terechtkomen zich daarvoor niet meer hoeven te verdedigen. Ik zorg dat verklaringen van geweldsexperts over die noodzakelijke 10 meter in hun procesdossier worden opgenomen, zodat ze zich daar geen zorgen over hoeven te maken.

‘Mijn collega’s en ik werden gehuldigd door de burgemeester. Daarna gebeurde iets wat me een derde inzicht heeft gegeven: als je iets goed hebt gedaan, kun je toch het gevoel krijgen dat je tekortschoot.

‘Mijn chef zei dat de slachtoffers ons graag wilden ontmoeten, dus gingen we naar het ziekenhuis. Dat vond ik heel confronterend. In de kamer stond het slachtoffer dat in zijn arm was gesneden, tussen veel familie. In bed lag het slachtoffer dat in zijn rug was gestoken aan allerlei slangen en apparaten. Hij was bij kennis en kon praten, maar we kregen te horen dat hij nooit meer zou kunnen lopen.

‘Toen daalde bij mij het besef in: deze mensen kwamen voor een bruiloft naar Nederland. Ze zijn hier voorgoed beschadigd door een idioot met een mes, en ik heb dat niet kunnen voorkomen. Wat een leed. Ik heb daar staan janken en het emotioneert me nu weer. Ik heb dat inmiddels wel een plek kunnen geven, doordat een collega op een gegeven moment zei: ‘Jullie hebben erger voorkomen.’ Daar hou ik me aan vast.’