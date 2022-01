Als je een campagne nodig hebt om een maand niet te drinken, heb je een therapeut nodig, geen Dry January

Moderne verschijnselen: we komen er in om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week komt Julien Althuisius in het geweer tegen Dry January.

Weinig mensen weten dit, maar Dry January is dus ooit in het leven geroepen door Adolf Hitler. Met Tröckener Januar wilde Hitler zijn troepenmacht geconcentreerd en helder houden aan de vooravond van Operatie Barbarossa, de invasie van Rusland in 1941.

Adolf Hitler, Dry January. Dat geloof je toch niet?

Nee, het is ook onzin. Maar het had gekund. Volgens de overlevering waren het niet de nazi’s, maar de Finnen die in hun oorlog met de Russen de hoofden fris en fruitig wilden houden en daarom in 1942 begonnen met Raitis tammikuu (‘nuchtere januari’). De Amerikaanse journalist Nicole Brodeur schreef in 2010 in een column over haar behoefte aan een ‘dry january’. Waarschijnlijk was ze de eerste die die term gebruikte, maar misschien ook niet. Wat maakt het uit. De eerste echte Dry January stamt uit 2014 en is een handelsnaam van de Britse liefdadigheidsorganisatie Alcohol Change UK. Zoals met alles dat populair is in de landen ten westen van ons, heeft Dry January ook Nederland bereikt en is het inmiddels net zo ingeburgerd als Halloween, Black Friday en beledigd zijn over alles. Frisdrankfabrikanten bestoken ons met recepten voor mocktails, bekende Nederlanders vertellen in televisieprogramma’s hoe zwaar een maandje niet drinken ze valt en op Instagram en Twitter wordt kwistig en trots gestrooid met de bijbehorende hashtag.

En ja, we weten het: alcohol is heel slecht voor je en het best kun je nul glazen per dag drinken. Of nog beter: nul glazen per leven. Het streven van Dry January om mensen tijdelijk te laten stoppen met drinken is ook echt heel belangrijk en sympathiek. En op de uitwerking ervan mag ook best geproost worden met Jip en Janneke-bubbelsap: steeds meer mensen doen mee en volgens het Trimbos Instituut drinkt een half jaar later 70 procent van de deelnemers gemiddeld eenderde minder. Fantastisch. Echt. Nee, echt.

Nee. Echt.

Maar dit hoekje van het magazine is niet gereserveerd om de polonaise te lopen. Er zijn drie dingen verschrikkelijk mis met Dry January. Ten eerste: het massale. Waarom moet tijdelijk stoppen met drinken weer een collectief evenement zijn? Ja, omdat je dan mensen meekrijgt. Maar vraag jezelf eens af of je het soort mensen wíl meekrijgen dat pas iets gaat doen als iedereen het doet. Die mensen wil je helemaal niet. En die mensen moeten het zelf ook niet willen, als ze zelf pas iets willen als iedereen het wil. Bovendien, als je echt een marketingcampagne (vooruit, challenge) nodig hebt om de drank een maandje te laten staan, heb je misschien niet behoefte aan Dry January, maar aan een goede therapeut.

Twee: de luidruchtigheid, dat onuitstaanbare tromgeroffel. Kijk mij eens niet drinken. Ik houd het vol hoor, maar o wat is het zwaar. Kijk me afzien! Likes als methadon. Kunnen we niet gewoon iets goeds of gezonds doen en onze kop daarover houden? Ook hier geldt weer: wie een maandje niet drinken daadwerkelijk ervaart als een olympische prestatie: zoek professionele hulp.

Maar wat Dry January vooral zo onwerkbaar maakt is de slechte timing. Januari is een vreselijke maand. Misschien wel de vreselijkste. Tergend lang, waterkoud en altijd donkerder dan verwacht. Een maand van moeten. Een maand zonder lichtpuntjes, behalve dat hij op een gegeven moment afgelopen is. Een maand nu ook zonder sportscholen, zonder bioscopen, zonder theater, zonder koffie in een warm café, zonder afleiding. Werkelijk het laatste waar we behoefte aan hebben is Dry January. Wat we nodig hebben is verdoving. Wet January, Stoned February en als het een beetje tegenzit ook nog MDMAart, gevolgd door een SOApril. En misschien – heel misschien – kunnen we dan in mei op het heropende terras zitten, genietend van de lentezon en onze zonden wegspoelen met een bruisende mocktail.